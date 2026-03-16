Web小説投稿サイト「ネオページ」 https://www.neopage.com/ を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区 代表取締役：小川傑子）は、ネオページ掲載作品『エロ漫画描いてるけど食っていけないから日雇いバイト（魔物退治）に行ってくる』（著：赤丈聖 イラストレーター：福きつね）を、『エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者（バイト）でダンジョン行ってくる』として 株式会社マイクロマガジン社のライトノベルレーベルGCN文庫より書籍化されることをお知らせします。発売日は 2026年5月20日 を予定しています。本作はネオページで人気を集めた作品です。

株式会社マイクロマガジン社が刊行するライトノベルレーベル「GCN文庫」より発売

【書籍概要】

タイトル：『エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者（バイト）でダンジョン行ってくる』著者 ：赤丈聖イラストレーター：福きつねレーベル：GCN文庫出版社 ：株式会社マイクロマガジン社発売日 ：2026年5月20日（予定）

【あらすじ】

現代ダンジョンを舞台に、貧乏エロ漫画家だけどチートスキル持ちの茶川綴人と、孤高の美少女JK探索者の御剣楓音のちょっとHでドタバタなコメディを描く、現代ダンジョンファンタジー！

【作者コメント】

過去：今一番欲しいものは、読者。今一番必要なものは、時間。現在：今一番欲しいものは、体力。今一番必要なものは、意欲。

【ネオページ内 原作版 掲載情報】

公開日 ：2025年2月3日無料話数 ：第1章～第2章有料話数 ：第3章より作品ページ：https://www.neopage.com/book/31853730014625500

【ネオページについて】

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