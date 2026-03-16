・エルモとクッキーモンスターのラッピングトレインを運行！

・阪神沿線を巡るスタンプラリーが3月26日（木）開始！

・4月4日（土）には大阪梅田駅でグリーティングイベントも！





阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）では、50年以上にわたり世界中で愛され続けている子ども向けブランド「SESAME STREET（以下、セサミストリート）」と阪神グループのコラボレーションを3月26日（木）から開始します。





セサミストリートは、様々な国や地域で親しまれており、放送開始当時から現在に至るまで長期的かつ幅広い層に愛されてきました。今回の取組みは、遊びを通じた学びと喜びを届けるブランドであり、子どもたちが健やかな自己認識と「自分の居場所」を育むことを大切にするセサミストリートの世界観に、多様な事業を手掛け、「あたたかさ」「ほんまもん」「先進性」という三つの提供価値を掲げてブランド価値経営を進める阪神グループとして共感したことで実現したものです。

今回は、その最初の企画として、エルモ、クッキーモンスターがそれぞれデザインされたラッピングトレイン2編成を3月26日（木）から順次運行するほか、阪神グループの施設を巡るスタンプラリー「阪神沿線に隠れたセサミストリートの仲間を探し出せ！」も3月26日（木）から開催します。また、4月4日（土）にはエルモとクッキーモンスター、さらに2編成のラッピングトレインが大阪梅田駅に登場し、皆さまをお出迎えします。

なお、セサミストリートと阪神電気鉄道とのコラボレーションは2023年及び2024年に実施しています。

概要は次のとおりです。





【セサミストリート×阪神グループ コラボレーション企画の概要】





1 ラッピングトレイン

エルモ、クッキーモンスターを施したラッピングトレインを各1編成運行します。

運行予定については、当社HP（ https://www.hanshin.co.jp/ ）の「ニュースリリース・お知らせ」の「お知らせ」で、3月25日（水）17時に3月26日（木）～4月2日（木）分を、4月1日（水）17時に4月2日（木）～9日（木）分を、それぞれ配信します。





・「ELMO’s HAPPY TRAIN」

対象車両：8000系

運行期間：3月26日（木）～当分の間

運行区間：本線・神戸高速線・山陽電鉄本線（西代～山陽姫路）

コンセプト：

「幸せを運ぶ阪神電車」

赤胴車に多種多様な姿のエルモを散りばめました。元気いっぱいに活躍するエルモを通じて、様々な事業を展開する阪神グループの多様性を表現しています。





・「COOKIE MONSTER’s MOGUMOGU TRAIN」

対象車両：5700系

運行期間：3月27日（金）～当分の間

運行区間：本線・神戸高速線

コンセプト：

「多くの方々に日常の安心・彩り・感動体験を届ける阪神電車」

食べることが大好きなクッキーモンスターと、大好物のクッキーをたくさんを散りばめることで、お客さまの“たいせつ”を守りたいという当社の想いを表現しています。





※運行期間や運行区間、列車運行スケジュール等は予告なく変更となる場合があります。

※運行予定については、係員が不在の場合や、回答に時間を要する場合がありますので、駅係員や乗務員へのお問合せはご遠慮いただきますようお願いします。





2 スタンプラリー「阪神沿線に隠れたセサミストリートの仲間を探し出せ！」

当社沿線にある施設6か所にスタンプを設置し、全てのスポットを巡ることでオリジナルの絵柄が完成する重ね押しスタンプラリーを開催します！6か所で押せる色がそれぞれ異なり、どの色がどのスポットで押せるかはシークレットです。

完成したイラストは、アートボードとして飾っていただくことが可能です。





・開催期間

3月26日（木）～5月10日（日）





・スタンプ押印方法

各スポットの受付で台紙を受け取り（スタンプ台に設置している場合もあります。）、受け取った台紙または既に別スポットで押印した台紙を以下の図のようにセットしてください。奥まで差し込んだのち、足元のバーを踏み込むとスタンプを押すことができます。

※多くの方にお楽しみいただくため、台紙のお渡しはおひとりさま1枚とさせていただきます。品切れの際は何とぞご容赦ください。





・スタンプ設置場所／スタンプ台紙配布場所

（1）セサミストリートマーケット 店舗入口付近（阪神梅田本店6階）

営業時間…10：00～20：00 定休日：不定休

大阪府大阪市北区梅田1―13―13 阪神 大阪梅田駅 徒歩約1分

（2）あまがさき観光案内所 建物内

営業時間…9：00～17：00 定休日：なし

兵庫県尼崎市神田中通1―4 阪神 尼崎駅 徒歩約1分

（3）甲子園歴史館（甲子園プラス2階） 入口付近

営業時間…10：00～18：00（催し物によって変動）

（選抜高校野球大会期間：9：00～18：00）

定休日：月曜（試合開催日、祝日を除く。）、不定期メンテナンス日

兵庫県西宮市甲子園町8-15 阪神 甲子園駅 徒歩約7分

（4）阪神西宮おでかけ案内所 建物内

営業時間…（月～金曜）10：00～19：00（土・日曜、祝日）9：00～17：00

兵庫県西宮市田中町1―16 阪神 西宮駅 戎口改札前

（5）メトロ卓球場（メトロこうべ）受付横

営業時間…10：00～20：00 定休日：なし

兵庫県神戸市中央区中町通4―2-23 阪神 高速神戸駅 徒歩約2分

（6）六甲おみやげ館（六甲ガーデンテラス） 館内入口付近

営業時間…10：00～21：00 定休日：火曜（5月5日（火・祝）は営業）

兵庫県神戸市灘区六甲山町五介山1877-9 六甲山上バス 六甲ガーデンテラス停すぐ

※台紙の受取り、スタンプの押印は各スポットの営業日及び営業時間内に限ります。

※営業日・営業時間などは変更となる場合があります。詳しくは各スポットのHPなどをご確認ください。





3 グリーティングイベント

大阪梅田駅にエルモとクッキーモンスター、ラッピングトレインが登場し、皆さまをお出迎えします。ラッピングトレインとスタンプラリーをエルモたちと盛り上げましょう！なお、お越しのお客さまにはスタッフから阪神電車オリジナルのノベルティをプレゼントします（数に限りがあります。）。





・開催日程

4月4日（土）

・開催時間

（1）11：00～11：30

（2）13：45～14：15

・場所

阪神 大阪梅田駅 東口改札付近

※予定は変更となる場合があります。





（参考）ラッピングトレイン デザイン





Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2026 Sesame Workshop. All rights reserved.





セサミストリートについて

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は190以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。





セサミワークショップについて

セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の3つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動を通じて、190以上の国や地域で良質な教育を届けています。

HP： https://www.sesameworkshop.org , https://www.sesamestreetjapan.org

その他、Instagram, TikTok, Facebook, Xでも情報を発信しています。





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/69132b52510920294e474ea6af3ba40eed3e01ff.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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