シンガポール発 ― シンガポールが掲げる「City in a Garden」コンセプトを体現し、自然とのつながりを感じられるバイオフィリックデザインが心地よく、アッパー・オーチャード・ロード・ウエストのショッピングエリアにもほど近い好立地に位置するザ・シンガポール・エディション(The Singapore EDITION、以下 シンガポール・エディション)は、2026年のイースターシーズンに合わせ、特別なフィーストメニューとオリジナルチョコレートスイーツをご用意いたします。

シーフードステーキハウス「FYSH at EDITION」では、4月5日限定で、ご家族やご友人と楽しめる特別なイースターの美食体験を提供。また、オンラインでの事前予約販売に加え、「Lobby Bar」ではオリジナルチョコレートスイーツ2種を期間限定で販売いたします。





FYSH at EDITION





■イースターFYSHロースト(Easter FYSH Roast)

今年は、4月5日のイースターの1日だけ、トラディショナルでファミリーフレンドリーなイースターフィースト＆エクスペリアンスを、モダンなシーフードステーキハウス「FYSH at EDITION」で。ジョスパー(炭火オーブン)で極上のシーフードとプレミアムな肉料理を焼き上げ、イースターを祝うためにご用意した自慢のローストメニューを堪能いただけます。

さらに、春の芽吹きを感じさせるグリーンに包まれたテラスでは、エッグハントやマジシャンのパフォーマンス、フェイスペインティングなどのアクティビティをご用意。お子様と楽しめるファミリーイベントとしてはもちろん、親しいご友人とにぎやかなひとときをお過ごしいただけます。





FYSH at EDITIONのロースト料理イメージ





開催日時： 2026年4月5日(日) 12:00～15:00

開催場所： FYSH at EDITION

料金 ： 大人 ：SGD 158(消費税・サービス料別)

子ども(6～12歳)：SGD 78 (消費税・サービス料別)

ご予約 ： https://www.editionhotels.com/singapore/restaurants-and-bars/fysh/









■イースター・チョコレートポット(Easter Chocolate Pot)

ラズベリー・アーモンドドラジェ、ミルクチョコレート・アーモンド＆ヘーゼルナッツ・プラリネエッグ、ジャンドゥーヤ・ココアニブエッグを華やかにあしらった、イースターシーズン限定のチョコレートポットです。

ペタルピンク、スカイブルー、ガーデングリーンの3色から、お好みのチョコレートポットをお選びください。

イースター・チョコレートポットはオンラインでの事前予約販売のほか、3月29日～4月5日の期間中、Lobby Barにて各色1日1個限定(1日合計3個)で購入いただけます。





The Singapore EDITION イースター・チョコレートポット 3種





【含有アレルゲン】乳製品、ナッツ





＜Lobby Barでの販売＞

販売期間：3月29日～4月5日 11:00～18:00

販売場所：Lobby Bar

●各色1日1個限定(1日合計3個)での販売となります。

料金 ：1チョコレートポット SGD 92(消費税別)





＜オンライン販売＞

予約受付期間： 3月27日～4月3日

受け取り期間： 3月29日～4月5日

ご予約 ： https://theesingaporeedition.oddle.me/en_SG

●ご注文は48時間前までのオンライン事前予約制となります。

●Lobby Barでのお受け取り、またはデリバリーでのお届けをお選びいただけます。

料金 ： 1チョコレートポット SGD 92(消費税別)









■イースターガーデン・ロワイヤル(Easter Garden Royale)

ビターチョコレート・キャラメルファッジを重ねたチョコレートアーモンドのパン・ド・ジェンヌに、チョコレート・シーソルト・クランブルをトップに敷き詰めました。贅沢なチョコレートグルメディップとともにお楽しみください。

1ピースは4～6名様でお召し上がりになると丁度よいボリュームです。





The Singapore EDITION イースターガーデン・ロワイヤル【斜め上俯瞰】





【含有アレルゲン】小麦、乳製品、ナッツ





予約受付期間： 3月27日～4月3日

受け取り期間： 3月29日～4月5日

料金 ： 1ピース SGD 78(消費税別)

●1ピース4～6名様向け

ご予約 ： https://theesingaporeedition.oddle.me/en_SG

●ご注文は48時間前までのオンライン事前予約制となります。

●Lobby Barでのお受け取り、またはデリバリーでのお届けをお選びいただけます。









■FYSH at EDITION ― レストラン

Lobby Barに隣接するレストラン、FYSH at EDITIONでは、サステナブルなシーフード、肉、野菜を主役にしたコンテンポラリースタイルの料理を提供します。FYSH at EDITIONの数々のグリーンに覆われたサンルームスペースは、300以上の地植えの植栽と162本の吊り下げられたシダに囲まれ、まるで楽園にある秘密のガーデンのような空間。毎月最終土曜日に開催されるブランチ・イベント「Disco Brunch」の余韻をほどよく冷ましてくれる癒しの場所としても最適です。





FYSH at EDITION - テラス





■Lobby Bar ― バー

1階に位置する、ホテルのグランド・リビングルームとも言える空間は、鮮やかなピンクベルベットの背景が印象的なLobby Bar。

ミクソロジーを芸術へと昇華させる独創的なバーテンダーが、お客様を没入感あふれるカクテルタイムに誘います。





Lobby Bar





■THE SINGAPORE EDITION (ザ・シンガポール・エディション)について

ザ・シンガポール・エディションは、革新的なホテルプロジェクトを手掛けてきた起業家イアン・シュレーガーが、インテリアデザイン会社Cap Atelierとともに構想・企画・演出したホテルで、エディションとして東南アジア初進出となるプロパティです。アッパー・オーチャード・ロード・ウエストの喧騒から一歩奥まったロケーションに位置し、204室の客室を備え、世界有数の大都市が持つダイナミズムと、リゾートのしなやかな余白を併せ持つ独自のアーバンリゾート体験を提案します。

館内には、シグネチャーレストラン「FYSH at EDITION」をはじめ、全長43mの屋外プールとレストラン＆バーを備えるルーフトップ「THE ROOF」、ロビーに広がる「Lobby Bar」、エディション・ブランドのシグネチャーバー「Punch Room」、リテールストア「Limited EDITION」、スパ＆フィットネスセンター、そして屋内外あわせて約681m2のバンケット＆ミーティングスペースを完備。ローカルと旅人が自然と交差し、新たな文化のハブとなることを目指します。





The Singapore EDITION プール





The Singapore EDITION(ザ・シンガポール・エディション)

所在地 ： 38 Cuscaden Road, Singapore 249731

電話 ： +65 6329 5000

Email ： info.singapore@editionhotels.com

URL ： https://www.marriott.com/ja/hotels/sineb-the-singapore-edition/overview/

Instagram： @SingaporeEDITION ( https://www.instagram.com/singaporeedition/ )

Facebook ： https://www.facebook.com/TheSingaporeEDITION/









■EDITION HOTELS(エディションホテル)について

エディションホテルは、斬新で予測不能な驚きに溢れ、ゲスト一人ひとりに合わせたユニークなホテル体験で、これまでのラグジュアリーを再定義する唯一無二のライフスタイルホテルブランドです。最高のダイニング、エンターテインメント、サービス、およびアメニティのすべてを「一つ屋根の下」で提供しながら、エディションホテルは個々に完全にユニークでその土地その時に合わせた文化的かつ社会的背景を最高の形で反映しています。

イアン・シュレーガーとマリオット・インターナショナルのコラボレーションによって誕生したエディションは、イアン・シュレーガーが得意とするパーソナルで親密な体験と、マリオットの運営ノウハウやスケールの両面を兼ね備えています。イアン・シュレーガーがもたらす信頼性やオリジナリティとマリオット・インターナショナルのグローバル展開との出会いが、他のどのブランドとも一線を画す、真に個性的なホテルを生み出しました。

個々のホテルは、稀有な個性、真正性、オリジナリティ、そしてユニークなスピリットを持ち、その時代精神を反映しています。一つ一つの外観は異なりますが、ブランド共通の美学は、モダンライフスタイルへのアプローチとその姿勢であり、外観ではありません。エディションは、見た目ではなく、マインドセットや感じ方を大事にしています。洗練されたパブリック・スペース、仕上げ、デザイン、ディテールは、それをただ稼働しているのではなく、そのエクスペリエンスを提供しています。

発展途上のマーケットにおいて、裕福で文化・サービスに精通したゲストたちに、エディションでの体験とライフスタイルはこれまでになかった交流、テイストメイキングなデザインと革新の完璧なバランス、グローバルレベルで一貫した最高級のサービスを提供します。エディションは現在、ニューヨーク、タイムズスクエア、マイアミビーチ、ウェストハリウッド、タンパ、バルセロナ、ボドルム、ロンドン、レイキャビク、マドリード、ローマ、アブダビ、ドバイ、サンヤ、上海、東京虎ノ門、シンガポール、リビエラ マヤ アット カナイ、東京銀座、ジェッダ、レイクコモ、紅海の22拠点で運営しています。