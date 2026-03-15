福岡県筑後市のふるさと納税返礼品に、株式会社ロッテが提供する「キシリトールガム ピーチ」を掲載中です。筑後市の自然豊かな田園都市に立地している株式会社ロッテの九州工場で製造された返礼品です。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉）のサポートによるものです。※令和7年5月時点

噛み始めからの華やかさ、リアルさを追求したピーチの香りが楽しめるキシリトールガムです。糖衣部へビタミンＣを配合することで噛み始めからの爽やかさを実現し、軽やかで酸味にも合う香料を使用することで、リアルなピーチの香りを再現しました。

対象返礼品について

▼楽天ロッテ キシリトールガム ピーチhttps://item.rakuten.co.jp/f402117-chikugo/146-1480/▼チョイスロッテ キシリトールガム ピーチ 14粒×1個https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40211/6923434?utm_source=fukuokaken_chikugoshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40211ロッテ キシリトールガム ピーチ 14粒×2個https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40211/6923430?utm_source=fukuokaken_chikugoshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40211ロッテ キシリトールガム ピーチ 14粒×3個https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40211/6923432?utm_source=fukuokaken_chikugoshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40211ロッテ キシリトールガム ピーチ 14粒×4個https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40211/6923429?utm_source=fukuokaken_chikugoshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40211ロッテ キシリトールガム ピーチ 14粒×6個https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40211/6923433?utm_source=fukuokaken_chikugoshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40211

福岡県筑後市について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f402117-chikugo/https://www.furusato-tax.jp/city/product/40211?utm_source=fukuokaken_chikugoshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40211

筑後市は、筑後平野の中央に位置する田園都市で、市街地はJR羽犬塚駅と国道209号、国道442号沿線を中心に形成されています。温暖な気候と肥沃な土地、恵まれた水を利用して、古くから米・麦・イグサ・ナシ・ブドウ・八女茶をはじめとする農業が盛んに行われてきました。また、交通の便の良さを生かして企業誘致にも力を入れ、たくさんの製造業企業が立地しています。平成28年には九州新幹線筑後船小屋駅西側に福岡ソフトバンクホークスファーム本拠地である「HAWKSベースボールパーク筑後」が開業。駅周辺には県営筑後広域公園や芸術文化交流施設「九州芸文館」が立地するなど、筑後地域の玄関口として発展を続けています。

寄附金の使い道について

(1) こどもたちの健全育成(2) 安全・安心な地域社会づくり(3) 生き生きと健康なまちづくり(4) デジタル化・脱炭素社会の実現(5) 農業・産業の振興(6) 市長おまかせ

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form