世界の上質なインテリアを、もっと身近に IDC OTSUKA 名古屋ショールームが2026年4月18日（土）移転オープン

株式会社ヤマダデンキ

株式会社ヤマダデンキ インテリア家具事業部（以下大塚家具）は、「IDC OTSUKA 名古屋ショールーム」を2026年4月18日（土）に移転オープンいたします。

名古屋ショールームは、名古屋エリアのお客様一人ひとりの暮らしに寄り添い、理想の住空間づくりをサポートする発信拠点です。国内外から厳選した家具・インテリアを一堂に取り揃え、住まいやライフスタイルの変化に合わせた、快適で心地よい住まいづくりをトータルにサポートします。

店内では、人気インテリアから、大塚家具が品質とデザインを追求して開発したオリジナルブランドまで幅広く展開。寝具やベッドウェア、照明、カーテン、敷物も豊富に取り揃えております。また、専門知識をもつインテリアアドバイザーが、お客様のご要望や住空間に合わせた最適なインテリア選びを丁寧にご案内。配送サービスやアフターメンテナンスサービスも充実しており、実際に見て・触れて・体感しながら、安心してお買い物をお楽しみいただけます。

オープンを記念して、期間限定の特典やスペシャルプライス商品もご用意いたします。地域の皆さまにとって「気軽に立ち寄れる」「相談できる」ショールームとして、長く愛される店づくりを目指してまいります。

【店舗概要】

名称 ：IDC OTSUKA 名古屋ショールーム

オープン日：2026年4月18日（土）

所在地 ：名古屋市西区名西2-33-8 ヨシヅヤ名古屋名西店 3F

営業時間 ：10:00-21:00

定休日 ：無休 ※年末年始を除く

アクセス ：＜電車＞ 名鉄 名古屋本線「栄生」駅 徒歩約15分、

市営地下鉄 鶴舞線「浄心」駅 徒歩約16分

＜車＞ （駐車場完備）名古屋高速道路、「丸の内インターチェンジ」より約13分

＜バス＞ 名古屋市営バス「名西二丁目」停留所下車すぐ

URL ：https://www.idc-otsuka.jp/showroom/nagoya

※オープンに向け、情報は順次更新してまいります。