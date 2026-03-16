【新発売】累計460万個突破シリーズから、「GABA＆グリシン」と「セサミン＆発酵エキス」が2種同時登場

株式会社 野口医学研究所

株式会社野口医学研究所は、働き盛り世代の毎日のコンディション維持をサポートするサプリメント、「GABA＆グリシン」および「セサミン＆発酵エキス」を、2026年3月16日(月)に発売します。

■開発背景

株式会社野口医学研究所の「新健康活力製品シリーズ」は、管理栄養士が日々の食生活を意識し、食事に“プラスアルファ”の健康価値を添えることを目指して開発されたサプリメントシリーズです。

これまでに累計出荷数460万個（※2026年3月時点）を突破し、多くのお客様の健康習慣を支えてきました。

近年、定年延長や共働き世帯の増加、物価上昇などにより、50代を中心とした世代を取り巻く生活環境は大きく変化しています。

仕事や家庭など多くの役割を担いながら、社会を支える働き盛り世代。

健康への意識が高まる一方で、忙しい日々の中では、運動や食事管理に十分な時間を確保することが難しいという課題もあります。

こうした背景を受け、私たちは働き盛り世代の毎日を支える健康習慣として、

「GABA＆グリシン」と「セサミン＆発酵エキス」を開発しました。

忙しい日々の中でも無理なく取り入れられるサプリメントとして、

“なりたい自分で居続けるための土台づくり”を支えることを目指しています。

■商品紹介

1．GABA＆グリシン：2種アミノ酸で、快適な生活リズムをWサポート

本商品は、毎日の生活リズムを整えたい方に向けた2種のアミノ酸を配合したサプリメントです。

GABAとグリシンは、いずれも私たちの体内にも存在するアミノ酸として知られ、日々のコンディションを意識する方に広く利用されている成分です。

本商品では、1日目安量あたりGABA100mg、グリシン700mgを配合。

毎日をさわやかな気持ちで始めたい方の健康習慣として、取り入れやすい設計としました。

さらに、継続して取り入れることを前提に、業界最安水準※のユニットプライスを実現。

無理なく続けられる価格設計にこだわりました。

2．セサミン＆発酵エキス：セサミン30mg×発酵素材90種 素材の力を一度に

本商品は、日本人に古くから親しまれてきた「ごま」と「発酵食品」を組み合わせ、健康的な日本の食文化を背景に設計されたサプリメントです。

ごま1粒にわずか1％未満しか含まれない貴重な成分セサミンを、1日目安量あたり30mg配合。

国内一般流通サプリメントの中でもトップクラスの配合量※を実現しました。

さらに、90種類の植物発酵エキスを組み合わせることで、

ごま由来成分であるセサミンと発酵由来素材を同時に取り入れられる設計としています。

日本人の食文化になじみのある素材をベースに、

日々の健康習慣として取り入れやすいサプリメントに仕上げました。

※自社調べ（国内一般流通サプリメント比較）

■ 忙しい世代でも「続けられる」設計

今回の2商品で重視したのは、毎日続けられることです。

健康習慣は、短期間ではなく日々の積み重ねによって支えられます。

しかし働き盛り世代は、仕事や家庭など複数の役割を担いながら忙しい日々を過ごしています。

そこで本商品では、

・1日2粒のシンプルな摂取設計

・継続しやすい価格設計

・日々の食事とのバランスを考慮した成分設計

といった点にこだわりました。

特別なことをするサプリメントではなく、

忙しい毎日の中で自然に続けられる健康習慣として取り入れられる設計を目指しています。

■製品概要

■株式会社野口医学研究所について

1．GABA＆グリシン[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113753/table/15_1_e8334d2061331a4982f104715ce9df08.jpg?v=202603160151 ]2．セサミン＆発酵エキス[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113753/table/15_2_9a5b33a13cc1ca26d2fa52bc66854f0a.jpg?v=202603160151 ]



国際医学教育＆交流を支えるための収益事業として、「美と健康」に関連するサービスの提供や、健康関連商品の製造・販売を行っています。

その収益金の一部は、米国財団法人野口医学研究所を通じて、医師や看護師、薬剤師、管理栄養士など、医療従事者の国際医学教育＆交流活動の資金に充てられます。

社概要

創立者：浅野 嘉久

代表取締役社長：堤 大造

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-12-9 スズエ・アンド・スズエビル4階

資本金：1億5千万円

設立：1990年6月

電話番号：03-3501-0130

FAX：03-3580-2490

WEBサイト：https://noguchi-co.com/