“魚のまち・福岡”の魅力が集結！第43回「博多うまかもん市」～限定海鮮丼の販売、競り体験、魚のさばき方教室も開催～

福岡商工会議所

福岡商工会議所（博多うまかもん市実行委員会）は、福岡を代表するふるさとの味や名店が一堂に会する物産展「第43回 博多うまかもん市」を、2026年3月25日（水）から30日（月）まで、岩田屋本店 本館7階大催事場にて開催します。

今回のテーマは「お魚」。九州の魚が集まる水産物流通の拠点・福岡ならではの海の幸を、食べて、見て、体験できる6日間です。ぜひ、ご来場ください！

第43回「博多うまかもん市」

会期：2026年3月25日（水）～3月30日（月）10:00～19:00（最終日は17:00まで）

会場：岩田屋本店 本館7階 大催事場（福岡市中央区天神2丁目5番35号）

主催：福岡商工会議所（博多うまかもん市実行委員会）

出店社数：66社（うち新規出店27社）

公式サイト：https://www.fukunet.or.jp/fcci-events/event-2026-03-024/

オープニングセレモニーで華やかに開幕

初日3月25日（水）には、博多券番による祝舞と、博多唯一の造り酒屋「博多百年蔵」による甘酒の振る舞いで開幕を彩るオープニングセレモニーを開催。

福岡の伝統文化に触れながら、華やかに「第43回 博多うまかもん市」の幕が上がります。

🐟🐡“魚のまち・福岡”を味わい尽くす特集企画🦀🦐

- 日時：３月２５日(水)午前１０時３０分～- 場所：岩田屋本店 本館７階 大催事場「イベントスペース」

福岡は、九州の魚が集まる水産物流通の拠点であり、新鮮な魚が日常の食卓に並ぶ「魚のまち」。会場には、海鮮丼や寿司など、博多ならではの海の幸を堪能できる店舗が多数出店します。

中でも注目は、岩田屋本店の鮮魚店「魚力」と長浜鮮魚市場の仲卸企業「アキラ水産」がコラボした「長浜市場丼」など、博多うまかもん市限定の海鮮メニュー。

魚力×アキラ水産「長浜市場丼」進藤商店「銀だらみりん」



さらに、鮮魚仲卸のプロが教える魚のさばき方教室や、福岡魚市場のプロの競り人による迫力ある競り体験イベントなど、魚の流通や食文化を“体感”できるイベントも実施します。

プロに学ぶ！市場直伝・ヒラメのさばき方教室

ヒラメのさばき方を体験できる特別イベント。博多銀鱗会の講師からのマンツーマン指導のもと、さばき方を学びませんか？

・日時：3月28日(土)午前11時～正午

・予約期間：3月10日(火)午前10時～22日(日)午後5時まで

・参加費：1,100円

・対象年齢：中学生以上の方

・持ち物：三角巾・エプロン・保冷バック

・お申込み：https://isetan.mistore.jp/storepickup/product/0183900000000000000003496307.html?sp=7100014&rid=69606a465af54cc7b64b4a9f00202de5(https://isetan.mistore.jp/storepickup/product/0183900000000000000003496307.html?sp=7100014&rid=69606a465af54cc7b64b4a9f00202de5)

福岡魚市場 競り人ライブ！うまかもん競り体験

福岡魚市場のプロ競り人がセレクトした蟹や海老等を、この日限りの競りイベント特別価格で大放出！ また、水産品に加え、「いちご」の競りも行います！。迫力ある本物の競りを体感しながら、今が旬の食材をおトクに手に入れるチャンスです！

・日時：3月28日(土)午後1時～

・場所：岩田屋本店 本館7階 大催事場「イベントスペース」

・参加方法：どなたでも自由にご覧・ご参加いただけます。

・参加費：無料（競りで決定した商品代を頂戴します。）

🍱🍚“ここでしか買えない”限定商品がずらり

会場には、うまかもん市限定商品や数量限定商品が多数登場。

純生クリームとあまおう、特性ティラミスクリームを合わせたクレープや福岡県八女産抹茶・ほうじ茶を使用したカヌレなど、特別感あふれる一品が並びます。

定番グルメから話題のスイーツまで、全66店舗の福岡の“うまかもん”を存分にお楽しみください。

その他、各種イベントも開催🍵

Bistro Matsushima「彩りお花見弁当」LinksCrepe「あまおうティラミス」MOMOTOSE「ピスタチオのナポレオンパイ」菓子工房Leo「FukuokaカヌレSET」博多うまかもん市 大抽選会

お買い上げ500円ごとに抽選券を1枚配布し、抽選券5枚で1回ご参加いただけます。

・期間：会期中毎日

・景品：ホテル食事券や、各出店者からの豪華賞品を多数ご用意しています。

コーヒーハンドドリップワークショップ

どなたでも気軽に参加できる、ドリップコーヒーの体験型ワークショップです。 ハンドドリップでコーヒーを淹れた事がない方をはじめ、普段からお家コーヒーを楽しんでいる方など、 どなたでも大歓迎です。REC COFFEEのバリスタがイチからレクチャーします！

・日時：

3月25日(水) 12：00／13：30／15：00／16：30

3月29日(日) 11：00／12：30／14：00／15：30／17：00

・講師：REC COFFEE

・定員：各回４名

・参加費：2,200円

・お申込み：

3月25日(水)：https://isetan.mistore.jp/storepickup/product/0183900000000000000003497052.html?sp=7100014&rid=fd3ca83083d648f8825b787cf7f388e3(https://isetan.mistore.jp/storepickup/product/0183900000000000000003497052.html?sp=7100014&rid=fd3ca83083d648f8825b787cf7f388e3)

3月29日(日)：https://isetan.mistore.jp/storepickup/product/0183900000000000000003497053.html?sp=7100014&rid=51ac5f4dbfc94d7db4ebaed61d30a098(https://isetan.mistore.jp/storepickup/product/0183900000000000000003497053.html?sp=7100014&rid=51ac5f4dbfc94d7db4ebaed61d30a098)

淹師に学ぶ「日本茶の基礎と淹れ方」講座

同じ素材でも調理の仕方で楽しみ方は変わる。そんな日本茶をより美味しく楽しく生活に取り入れていただくため、お茶だけにただただ向き合うお時間を一緒に過ごしませんか？

畑から一杯のお茶ができるまで、豆知識を取り入れながら、日本茶の淹れ方を体験できます。

・日時：3月26日(木)、27日（金）

11：00／12：30／14：00／15：30／17：00

・講師：蘊-on-日本茶専門店

代表 淹師 淺川 亮平 氏

・定員：各回６名

・参加費：1,100円

・申込み：

3月26日(木)：https://isetan.mistore.jp/storepickup/product/0183900000000000000003496922.html?sp=7100014&rid=802e34c1a72f46d48f153236577c8959(https://isetan.mistore.jp/storepickup/product/0183900000000000000003496922.html?sp=7100014&rid=802e34c1a72f46d48f153236577c8959)

3月27日(金)：https://isetan.mistore.jp/storepickup/product/0183900000000000000003496922.html?sp=7100014&rid=9a0e5802f2b04bdc85694b30226d0b8b(https://isetan.mistore.jp/storepickup/product/0183900000000000000003496922.html?sp=7100014&rid=9a0e5802f2b04bdc85694b30226d0b8b)

お問い合わせ先

福岡商工会議所 産業・貿易振興部

食料・水産部会（博多うまかもん市実行委員会）

TEL：092-441-1119 E-mail：umakamonichi@fukunet.or.jp

URL：https://www.fukunet.or.jp/

Instagramでも情報をお届けします ：https://www.instagram.com/fcci_umakamon/