宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」 BAG＆FASIONブランド「Charmant Sac（シャルマント サック）」との初コラボレーショングッズ発売！ 2026年3月26日（木）発売

阪急阪神ホールディングス株式会社

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」（株式会社宝塚クリエイティブアーツ 本社：兵庫県宝塚市）は「シャルマントサック」（株式会社Wisteria Kyoto 本社：京都府京都市中京区）との初のコラボレーショングッズを2026年3月26日（木）に発売いたします。

Charmant Sac（シャルマントサック）は、“遊び心ある大人の女性”をコンセプトとしたBAG＆FASHIONブランド。イギリスのリントン、フランスのマリア・ケントなど、ハイブランドでも使用されるツイード生地を中心に上質な素材とMade in Japanにこだわったブランドです。

今回のコラボレーションは、宝塚歌劇の華やかな舞台衣装をイメージさせるパールやスパンコールをあしらったホワイトのツイード生地と、宝塚らしい“すみれの花”をイメージした優雅なパープルツイード生地の2種を展開。トートバッグ、巾着バッグ、フラットポーチの各3アイテムをラインアップしました。バッグ2型には宝塚歌劇ならではの男役型スペシャルチャームが付属、よりタカラヅカ感を添えます。巾着型は和装にも洋装にも合い、トート型はサブバッグとしても使えます。観劇にはもちろん、その他オケージョンや、普段のコーディネートの上品なアクセントとして幅広いシーンで活躍する特別なコレクションをぜひお楽しみください。

詳細は次の通りです。

■商品情報（金額は税込）

トートバッグ（ホワイト） \28,000

トートバッグ（パープル） \26,000

巾着バッグ（ホワイト） \28,000

巾着バッグ（パープル） \26,000

フラットポーチ（ホワイト） \8,000

フラットポーチ（パープル） \8,000

■発売日

2026年3月26日（木）

■販売場所

キャトルレーヴ各店

（宝塚店・東京店・梅田店）

キャトルレーヴオンライン https://shop.tca-pictures.net/shop/

※Charmant Sac（シャルマントサック）での販売はございません

■各商品画像

(c)宝塚歌劇 (c)宝塚クリエイティブアーツ

※写真掲載の際にはクレジット記載をお願いいたします。

【お客様からのお問い合わせ先】

宝塚クリエイティブアーツ カスタマーセンター

TEL：0797-83-6000（10：00～18：00／月曜休）

株式会社宝塚クリエイティブアーツ https://www.tca-pictures.net/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/f81d9482582eb32477d2726a4ada910fce95e94a.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

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