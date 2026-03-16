インフォームドコンセントをLINEで完結セイコーの「電子同意サービス」、医療機関向けLINE連携に対応

セイコーソリューションズ株式会社

セイコーソリューションズ株式会社（代表取締役社長：関根 淳、本社：千葉県千葉市、以下 セイコーソリューションズ）は、医療機関向けの「電子同意サービス」（コンパクトイン医療機関向けプラン）に医療機関向けLINE連携サービス（以下 本連携サービス）をオプションとして追加し、セイコーの「電子同意サービス」を導入する病院・クリニック、介護施設などの医療機関向けに提供を開始します。

本連携サービスでは、診療予約や患者とのコミュニケーション、病院からのお知らせ配信などをLINE上で行えるほか、電子同意手続きまでLINE上で完結できることが特長です。紙・対面を前提としてきたインフォームドコンセントをLINEでデジタル完結させることで、医療現場の業務負担と患者の心理的負担を同時に軽減します。

なお、本サービスは本年4月より茨城県の医療法人青洲会神立病院にて稼働を開始します。

今回の連携により、電子同意を「特別な手続き」ではなく、患者の生活動線上で自然に完結できる仕組みとして提供します。これにより、医療現場では説明・同意取得に伴う業務の負担が軽減し、患者・家族と医療従事者双方にとって、より納得感のあるインフォームドコンセントを実現します。

■ 本連携サービスの主な機能

１. 電子同意連携機能

電子同意サービスとの連携により、患者や家族はLINEで受け取ったメッセージから、ワンクリックで電子同意書へアクセスでき、スムーズに同意手続きを行えます。病院スタッフは、管理画面から電子同意書への案内設定を簡単に行うことができ、確認作業の効率化が図れます。また電子同意サービスから通知される患者・家族宛ての電子請求書についても、配信先としてLINEアカウントを指定できるようになり、さらなる業務改善に貢献します。

２. 診療・検査・ワクチン接種・健診等の予約

複数の診療科や各種予約に対応できる柔軟な設計となっており、病院ごとに異なる院内運用に合わせた設定が可能です。運用に応じて、予約フォームの項目や案内導線を最適な形にカスタマイズし、スムーズな予約受付を実現します。

３. 面会予約

入院患者の面会予約をLINE上で簡単に行えます。予約フォームは病院の運用に合わせてカスタマイズ可能で、日時や人数など必要な情報を入力するだけで予約が完了します。面会予約の変更やキャンセルもLINEから操作できるため、電話や窓口対応の負担を軽減します。

４. 広報メッセージ発信

休診のお知らせ、予防接種の案内、診療時間変更などの広報メッセージを患者へ一斉配信できます。また、診療予約や検査通知、患者呼び出しなど個別の案内も自動化でき、病院からの情報を迅速かつ確実に届けることが可能です。

５. 1対1のチャット

患者や家族との連絡をLINEで行うことができ、円滑なコミュニケーションを実現します。

なお、「医療機関向けLINE」には、コモン・クリエーション株式会社（代表取締役社長：牟田 和貴、本社：福岡県福岡市、以下 コモン・クリエーション）が提供する医療機関向けLINEクラウドサービス「Med-Well」を採用しています。「Med-Well」は、医療機関向けのLINE公式アカウント運用管理システムで、診療・検査のWEB予約、患者呼び出し、病院とのメッセージやり取りなど、病院運営を便利にする機能を備えています。

■学会での発表実績

また、当社は 2026年2月22日に開催された第20回東京都病院学会 においてランチョンセミナーを実施し、「地域医療を守るDX ―インフォームドコンセントの電子化で変わる現場―」をテーマに、LINE連携ソリューションの概要とデモンストレーションをご紹介しました。

当日は多くの医療関係者の皆さまにご参加いただき、現場の課題解決に直結する取り組みとして高い関心が寄せられました。

セイコーソリューションズは今後も、医療現場のDXを支援し、患者と医療従事者の双方にとって価値あるソリューションを提供してまいります。

医療情報電子化に向けた取り組み：

https://www.seikotrust.jp/use/medical/

セイコーソリューションズの「電子同意サービス」詳細：

https://www.seikotrust.jp/lp/medical-consent/

※本文中に記載されている製品名などは各社の登録商標または商標です。

※「LINE」は、LINEヤフー株式会社の登録商標です。