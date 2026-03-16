イグアス、HUAWEI産業用蓄電池200/215kWh専用 自家消費向け高機能EMS「SolarMonitor Off-Grid [iGモデル]」 新発売

株式会社イグアス

株式会社イグアス（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：矢花達也、以下イグアス）は、エナジー・ソリューションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：森上寿生、以下ESI社）と協業し、ESI社が開発・提供する新製品、HUAWEI製200/215kWh蓄電池専用EMS「SolarMonitor Off-Grid［iGモデル］」（ソーラーモニターオフグリッド アイジーモデル）を、2026年3月16日より販売開始します。

https://www.iguazu-dpenergy.jp/relation/ems

■ 背景

企業において電気料金の高騰を背景に、自家消費型太陽光発電と産業用蓄電池を組み合わせた電力利用の関心が急速に高まっています。こうした市場ニーズに対応するため、HUAWEI製品の正規販売代理店である当社では、電力消費の効率化を実現するHUAWEI製産業用蓄電池専用の高機能EMSを販売開始します。

■ SolarMonitor Off-Grid［iGモデル］について

本製品は、スケジュール充放電、逆潮流防止制御、ピークカットとピークシフト制御に対応しており、蓄電池の効率的な運用によって電力自家消費の効率化（電気代削減）に貢献します。

また、自家消費用途に特化することでリーズナブルな価格を実現するとともに、HUAWEI製200/215kWh蓄電池向けにあらかじめ設定された状態で提供されるため、複雑な設定作業を行わずにEMSを利用できます。これにより、導入時のコストおよび作業工数の削減が可能となります。さらに、複数台の蓄電池構成への対応や売電制御など、個々の要件に合わせたカスタマイズ（別途有償）にも柔軟に対応します。

■ 参考価格

希望小売価格：\1,980,000（税別）

■ 製品構成

SolarMonitor Off-Grid [iGモデル]

・EMS筐体（産業用PC、通信ユニットなどを内蔵した鍵付き防水型の収納ボックス）

・EMS／通信ソフトウェア（EMS筐体内の産業用PCにインストール済み）

・ソフトウェアサービス（10年間）

・サイズ：W800×H630×D250(mm)

・重量：約19kg

※EMS筐体の防塵防水規格はIP44となります。

※SmartLoggerおよびスマートメーターは別途有償となります。

※ソフトウェアサービスの費用は上記価格に含まれますが、運用サービスの契約締結が別途必要と

なります。

※ソフトウェアサービスに機器の製品保証は含まれません。

（内蔵機器の保証は各機器の保証規定に準じます。）

※ソフトウェアサービスには、通信回線を使用してEMSシステムのモニタリングや設定変更、故障時の一次診断などのリモートサポートが含まれます。

■ 発売開始日

2026年3月16日より受注開始となります。 ※納品は4月以降です。



■ 購入方法

ご購入には当社との販売店契約が必要となります。

ご希望の場合は、以下のイグアス デジタルパワー本部までお問い合わせください。

製品スペックなどの詳細はこちらから

株式会社イグアス

デジタルパワー製品ページ：https://www.i-guazu.co.jp/products/digital-power/



【エナジー・ソリューションズ株式会社】

所在地： 東京都千代田区神田駿河台2-3-11 ヒューリック御茶ノ水ビル 11F

代表者： 代表取締役社長 森上 寿生

設立： 2010年2月

事業内容：

・再生可能エネルギーの導入・運用・管理に関するソリューションシステムの開発およびサービスの提供

・IT人材の育成および派遣

・太陽光発電事業

ESI社について

「GXによる脱炭素社会の実現」をビジョンに掲げ、GX事業（グリーントランスフォーメーション事業）、SD事業（システム開発事業）、PV事業（太陽光発電事業）を展開する企業。主力のGX事業では、蓄電池やEVを含む太陽光発電所向けに、エネルギーマネジメントシステム（EMS）の提供およびスマート保安に対応したO&Mサービスを展開し、発電所の運用を総合的に支援している。



製品についてのお問い合わせ

株式会社イグアス デジタルパワー本部 伊藤

TEL： 044-280-8592 (平日9:00-17:00)

e-mail： dpwebinquiry@i-guazu.co.jp