新聞紙面に載った名簿で探している人の名前がなかなか見つからず困った経験はありませんか。信濃毎日新聞デジタルの「人事異動検索サービス」なら、検索窓に氏名や学校名、部署名などを入力すると、新旧の部署などが一発で分かります。

長野県教育委員会は3月16日、高校の副校長、教頭、教諭などの2026年度第２次人事異動を発表し、信濃毎日新聞デジタルでは26年度の人事異動検索サービスの提供を始めました。3月下旬までに予定されている小中学校・特別支援学校の校長、教頭、教諭などの3次異動のほか、長野県、長野市、松本市の課長級以上の人事異動を順次公開します。

人事異動検索サービス

人事異動検索サービスは、信毎デジタルの有料会員が利用できます。5月11日まで実施中の「春得」キャンペーンに申し込むと、新規登録のデジタル利用料が最大２カ月無料になり、お得に検索サービスが利用できます。無料期間中に解約しても違約金などはなく、料金は発生しません。この機会に信毎デジタルをお試しください。

春得キャンペーン

紙の新聞を購読中の方が対象の併読会員は、デジタル利用料が月額８００円。デジタルのみの単独会員は月額３５００円。通常は登録した月のみ無料ですが、「春得」で新規登録すると、翌月も無料になります。

デジタルならではの紙面ビューアーは、紙の新聞と同じレイアウトでいつでもどこでも読めることから幅広い年代に好評です。毎日多くの方が閲覧している「おくやみ速報」は紙面掲載の前日夜には、亡くなられた方の名前などを配信しています。申し込み方法や条件などは専用ページからご確認ください。キャンペーンコード2026spr（半角、英小文字）の入力が必要です。