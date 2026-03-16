株式会社GOQORO、IoTプラットフォーム「+Style」と関連資産をBBSS株式会社から取得

スマートホーム・エコシステムにAIとロボティクスを統合するための戦略的事業継承を発表

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- IoTソリューションを専門とする株式会社GOQORO（CEO：へジョン・コ）は、ソフトバンク株式会社のグループ会社であるBBSS株式会社（本社：東京都港区）から、IoTプラットフォームブランド「+Style」とその関連資産を取得する最終契約を締結したと発表しました。同契約は2026年3月6日に正式に署名されました。

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BBSS株式会社と株式会社GOQORO、「+Style」IoTプラットフォームの取得に関する契約を正式締結（画像：GOQORO）

今回の買収は、GOQOROが持つ高度なAI、IoT、およびロボティクス／オートメーション技術を、「+Style」が有する広範なサービス基盤と統合することを目的としています。GOQOROは単なるデバイス制御にとどまらず、高度なAIソリューションとロボティクスをスマートホームのエコシステムに融合させる計画です。照明やセンサーからロボティクスまでを網羅する包括的な製品ラインアップを提供することで、誰もがスマートな暮らしを享受できる「未来生活」の実現を目指します。

「すべてにスマートをプラスする」というコンセプトのもと、「+Style」は製品企画段階からユーザーが参加できる独自のIoTプラットフォームです。革新的なIoTデバイスを市場に投入・普及させることで、スマートライフスタイル市場を牽引してきました。GOQOROは、+Styleが培ってきたこれら独自のブランド価値を継承し、さらに発展させていく方針です。

2026年5月1日の移行後も、既存ユーザー向けのカスタマーサポートおよびサービス運営は中断なく安定的に継続される予定です。

・契約締結日：2026年3月6日

・資産移管完了：2026年4月30日

・GOQOROによるサービス運営開始：2026年5月1日

株式会社GOQOROについて

＊本社：東京都港区南青山二丁目4番15号天翔南青山ビル2階S205号室

＊主な事業分野：

・AIソリューション：データ蓄積にとどまらず、行動パターンの学習に基づいて最適化されたAIオートメーション環境を構築します。

・IoTサービス：ハードウェア開発からクラウド運用まで、IoT全領域をカバーする統合ソリューションを提供します。

・ロボティクス＆オートメーション：ロボットと連携したインフラを構築し、空間運用効率を最大化します。

・ODM／OEMデバイス：専門知識とグローバルネットワークを活用し、企画・設計・量産・供給までの全工程を最適化します。

・IoTインフラストラクチャ：インフラ構築から保守まで、世界水準の安定したシステムを構築・運用します。

・空間コスト削減ソリューション：データに基づく管理手法を活用し、運用コストおよび人件費を大幅に削減します。

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