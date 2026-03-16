【東京ミッドタウン】都会の緑豊かな芝生広場でのんびりピクニックを満喫！「MIDTOWN OPEN THE PARK 2026」

東京ミッドタウンマネジメント株式会社▲イメージ

東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）は、2026年4月24日（金）から5月31日（日）の期間、「MIDTOWN OPEN THE PARK 2026（ミッドタウン オープン ザ パーク）」を開催いたします。今年は、昨年も好評であったピクニック体験に加え、お子様向けの体験コンテンツ「MIDPARKプレイグラウンド」や、約100匹のこいのぼりが空を彩る「こいのぼりGALLERY」など、友達・ご家族でお楽しみいただけるコンテンツが盛りだくさん。また、都心の自然を感じながらリラックスできるアクティビティや、クラフトビールを片手に贅沢なひとときが楽しめる期間限定マルシェもご用意。都会の真ん中で新緑の季節を感じながら、ゆったりとしたひとときをお楽しみください。





【MIDTOWN OPEN THE PARK 2026 コンテンツ】

芝生広場でのんびり過ごす、手ぶらピクニック

●Nonbiri On the Green

屋外で過ごすのが心地よい新緑の季節が到来。今年も期間限定でオープンする「ミッドタウン・ガーデン」では、豊かな緑とやわらかな陽ざしに包まれながら、自由気ままなひとときを楽しめます。館内で購入できるテイクアウトメニューを持ち寄れば、手軽にピクニックを満喫できるのも魅力。都会の真ん中で、新緑が織りなす癒しの時間をお楽しみください。

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【期間】4月24日（金）～5月10日（日）

※雨天中止

※レンタルツールは5月10日までのご用意、芝生は5月31日までお楽しみいただけます

【時間】11：00～19：00

【場所】ミッドタウン・ガーデン

【主催】東京ミッドタウン



■手ぶらでOK！ピクニックツールをその場でレンタル

ピクニックに必要なアイテムは現地で揃うため、手軽に優雅なひとときをお過ごしいただけます。また、ミッドタウン・ガーデンに設置されるテントと、ピクニックレンタルセットのピクニックシートのクリエイティブデザインは、Tokyo Midtown Award 2016デザインコンペ受賞者の浜田智子氏が監修し、クリエイティビティを感じるくつろぎ空間を演出します。

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（左）【レンタルセット（有料）】

ピクニックシート、ペーパーナプキン、バスケット、ローテーブル、ブランケット

※ピクニックシートはお持ち帰りいただけます



（中央）【ピクニックシートの限定販売も！】

浜田智子氏デザインのピクニックシートを数量限定で販売！



（右）【レンタルセット（無料）】

LEDランタン、ミニテーブル



＜浜田智子氏＞Tokyo Midtown Award 2016 デザインコンペ 柴田文江賞受賞

▲浜田智子氏

1990年、東京生まれ。2012年東京藝術大学デザイン科卒業

イラストや造形を起点に、多様なアートディレクションを手がける。



＼TOKYO MIDTOWN AWARD について／

東京ミッドタウンが次世代を担うデザイナーやアーティストの発掘と支援、その先のコラボレーションを目的として、2008 年よりデザインとアートの2 部門で開催するコンペティション。



▼詳細はこちらTOKYO MIDTOWN AWARD｜デザイン & アート

https://www.tokyo-midtown.com/jp/award/



＼館内ではピクニックにぴったりのテイクアウトグルメを集めたフェア「SUNNY PICNIC」を開催／

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ミッドタウン・ガーデンを開放している期間（4月24日～5月31日）、館内ではバラエティ豊かなテイクアウトフードをご用意。青空の下、緑に囲まれながら、お好きなフードやドリンクをゆったりと楽しめます。

＼やさしい光に包まれる、特別なナイトピクニック／

▲過去の様子

19時までガーデンを特別開放し、一部エリアをライトアップ。さらに、やさしく光るLEDランタンのレンタルもご用意。心地よい夜風が吹き抜ける空間でナイトピクニックをお楽しみいただけます。都会にいながら、特別な夜のひとときをゆったりと満喫できる贅沢な体験をお届け。

＼ゴールデンウィーク後も、5月いっぱい楽しめる！ ／

新緑の季節を感じながら、テイクアウトメニューを片手にゆったりとピクニックを満喫いただけます。

また、5月下旬には、日本の“ものづくり”を五感で楽しむ都市型イベント「CRASHIP PARK」も開催予定。この時期ならではの自然と過ごす心地よい時間を、ぜひお楽しみください！

※ピクニックツールのレンタルは5月10日(日)まで

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＜東京ミッドタウンの木々の育成＞

ミッドタウン・ガーデンには、旧防衛庁時代から継承した約140本の樹木を含む、計約400本の木が植えられており、開業以来大切に育んできました。定期的に剪定を行うことで、伸びてしまった枝葉を整えるだけでなく、空気や光が植物全体に均等に行き渡るようにすることで、木々の健康状態を保ち、美しさを維持しています。

他にも、新緑の季節を満喫できる東京ミッドタウンならではのコンテンツも！

●MIDPARKプレイグラウンド ＜New！＞

お子様向け体験コンテンツとして、コートヤードにプレイグラウンドが登場。「つくる・くずす・ひらめく！」をテーマに、大型ブロックならではの迫力と没入感で、お子様自身のアイデアと発想が主役になる、クリエイティビティが育つ遊び体験を提供します。

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【期間】5月1日（金）～5月6日（水・祝） ※雨天中止

【時間】11:30～16:30

【場所】コートヤード

【料金】無料

【対象年齢】3才以上の未就学児

【定員】各回20分／20～30名程を予定

【参加方法】事前申込制 ※後日WEBサイトにて詳細掲載予定

【主催】 東京ミッドタウン



●こいのぼりGALLERY

毎年デザインが変わる、こいのぼりGALLERYは、今年で10回目を迎えます。端午の節句の伝統を祝し、「子どもの成長を願う」をテーマに、国内外のアーティストやデザイナーが手がけた約100匹の個性豊かなオリジナルこいのぼりが、新緑のミッドタウン・ガーデンを彩ります。風に揺れながら緑の中を泳ぐカラフルなこいのぼりたちは、まるでアート作品のよう。自然の中で楽しめる特別な展示です。

こいのぼりのデザインには、グラフィックデザイナーの上條喬久氏、永井一史氏が参加するほか、新たに俳優の羽田美智子氏など、多彩な才能が集結。都会で楽しむ季節のギャラリーにぜひご注目ください。

【期間】4月24日（金）～5月10日（日） ※荒天中止

【場所】ミッドタウン・ガーデン

【料金】無料

【主催】東京ミッドタウン

【協力】駐日ウクライナ大使館、駐日エクアドル共和国大使館、駐日ギリシャ大使館、駐日セルビア共和国大使館、駐日チリ共和国大使館、駐日ハンガリー大使館 リスト・ハンガリー文化センター、駐日フィリピン共和国大使館、駐日レソト王国大使館、公益社団法人日本グラフィックデザイン協会、多摩美術大学 TUB、港区、Art and Art History Department,University of Hawai‘i at Mānoa、MORI by Art+Flea、株式会社徳永こいのぼり

●MIDPARKウェルネスアクティビティ

緑あふれる屋外空間で「ウェルネス」をテーマにしたアクティビティを開催します。心と体の調和を育むヨガや、しなやかで強い体をつくるピラティス、親子で楽しめる親子トレーニングや親子ダンスなど、多彩なコンテンツをご用意しております。忙しい毎日のリフレッシュに、ぜひご参加ください。

▲過去の様子

【期間】4月25日（土）、4月26日（日）、5月2日（土）、5月3日（日・祝） ※雨天中止

【時間】11:00～11:45、17:00～17:45

【場所】ミッドタウン・ガーデン

【料金】無料

【参加方法】事前申込制 ※後日WEBサイトにて詳細掲載予定

【定員】60～80名ほどを予定

【主催】東京ミッドタウン



アクティビティ・講師（予定）

１．ヨガ

（左）Jinie （右）Kaho

2．ピラティス

（左）Yuina （右）Aili

3．親子トレーニング

（左）Sae （中央）Takana （右）Saori

4．親子ダンス

Kyo



※初心者の方でも楽しめる講座をご用意しています

同時開催コンテンツ

●Craft Beer Invitational at TOKYO MIDTOWN

初夏の風薫る「ミッドタウン・ガーデン」にて、クラフトビールを片手に贅沢なひとときが楽しめる期間限定マルシェを開催。クラフトビール愛好家から高い評価を受ける「West Coast Brewing（WCB）」をはじめとする人気クラフトビール醸造所が特別出店し、選りすぐりのビールを提供します。同時開催中のNonbiri On the Greenの心地よい雰囲気とともに、お気に入りのビールとフードを片手に、都会の中に広がる緑豊かな空間でゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

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【期間】5月4日（月・祝）、5月5日（火・祝）

※雨天開催・荒天中止

【時間】12:00～19:00（L.O. 18:45）

【場所】芝生広場

【料金】入場無料、クラフトビール販売はチケット制

その他ブースは直接販売（予定）

【主催】Craft Beer Invitational at TOKYO MIDTOWN実行委員会

【後援】港区

【協力】東京ミッドタウン

＼ 期間限定ショップが今年も出店 ／

WCB TOKYO MIDTOWN

【期間】4月23日（木）～6月21日（日）11:00～21:00

【場所】ガレリアB1期間限定ショップ

●オールフリー アウトドアパーク Supported by Snow Peak

「青空の下でノンアルを楽しもう！」 “爽快な心地よさ”を体感いただけるよう、さらに美味しく・新しくなったサントリー「オールフリー」が楽しめるアウトドアパークを開催！スノーピークのキャンプギアを取り入れた開放感のある会場で、「オールフリー」の無料試飲をお楽しみいただけます。また、会場にはスノーピーク製品の展示・体験や各種アウトドアコンテンツもご用意しております。ぜひお越しください！

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【期間】4月25日（土）、4月26日（日）

※雨天開催・荒天中止

【時間】11:00～19:00

【場所】芝生広場

【料金】無料

【主催】サントリー株式会社

【協力】株式会社スノーピーク



※ノンアルコール飲料の試飲は、20歳以上の方のみを対象としております。

※試飲用飲料の配布は無くなり次第終了となります。また、運営都合により配布を中断・中止することがあります。



●CRASHIP PARK

日本の“ものづくり”を五感で体験できる都市型イベント「CRASHIP PARK（クラシップパーク）」が、東京ミッドタウンで再び開催！全国から厳選された生産者・販売者が3日間限定で集結し、お茶・コーヒー・日本酒・ワインなどジャンルを横断するテイスティングを体験いただけます。会場内の「劇場型ワークショップエリア」では、生産者やプロのトークとともに試飲・試食を楽しめるコンテンツや、職人によるものづくりワークショップを実施。ヴィンテージ＆クラフトが揃うマーケットで、造り手や伝え手、消費者との交流もお楽しみください。

▲イメージ（写真：Naoto Date）

【期間】5月29日（金）～5月31日（日） ※雨天開催・荒天中止

【時間】5月29日（金） 13:00～20:00／5月30日（土）、5月31日（日） 12:00～19:00

【場所】芝生広場

【料金】入場料／500円（小学生以下無料）

※コンテンツによりチケットの購入が必要な場合がございます。

【主催】CRASHIP PARK実行委員会

【共催】三井不動産株式会社

【後援】港区

【協力】東京ミッドタウン

【詳細】WEBサイト：https://crashippark.jp ※4月上旬公開予定

Instagram：https://www.instagram.com/craship_park/



■日本各地の食やクラフトを体験できる劇場型ワークショップエリアが登場！

(写真：Naoto Date）

メインステージでは、生産者やプロによるトークを聞きながら試飲・試食を楽しむコンテンツや、職人によるものづくりワークショップを開催。

【ご利用方法】入場料付きのチケットを事前に販売いたします。（事前販売は4月上旬開始予定。公式HPや公式SNSにて追ってご案内いたします）



■お茶・コーヒー・日本酒・ワインなどの造り手が集結。バーでテイスティング体験を堪能！

(写真：Naoto Date）

全国各地から厳選された生産者・販売者約35者が集結。オフィシャルバーでは、ジャンルを超えたテイスティング体験ができます。

【ご利用方法】オフィシャルバーでテイスティング体験をお楽しみいただける、入場料・テイスティングカップ付きのチケットを販売いたします。（事前販売は4月上旬開始予定。公式HPや公式SNSにて追ってご案内いたします）

■ヴィンテージ&クラフトマーケットや音楽ライブでイベントを満喫！

(写真：Naoto Date）

古着・ヴィンテージアイテムやクラフト・雑貨が並ぶマーケット、アーティストたちによる音楽ライブを実施します。特別なひとときをお楽しみください。

※掲載写真はイメージです。

※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



東京ミッドタウンについて

東京ミッドタウンは、広大なグリーンと6つの建物からなる複合都市です。

街にはさまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、緑地、美術館などの施設が集まっています。

四季を感じるイベントで季節に寄り添い、いたるところに息づくデザイン・アートや「TOKYO MIDTOWN AWARD」が発掘した若き才能にふれて新たな発見を。

そして街に根づくおもてなしで心が解きほぐされていく。

それらを融合させることで訪れた人に、上質で心地よい場所と時間を提供することを目指しています。

https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/



三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/

・「＆ EARTH for Nature」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/

また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「＆ EARTH for Nature」を策定し、「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。 本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「＆ EARTH for Nature」における重点課題の1つに貢献しています。