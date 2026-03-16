ノバセル、常陽銀行の教育ローン「学援生活」ブランドコミュニケーションを実施

ラクスル株式会社

企業の事業成長を支援するAIエージェンシー、ノバセル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田部正樹、以下ノバセル）は、株式会社常陽銀行（頭取：秋野哲也）が展開する、教育ローン「学援生活」のブランドコミュニケーションを実施いたしました。本取り組みにより、企画・クリエイティブ開発・映像制作・Webメディア配信設計までを一気通貫で支援しています。また、2026年2月よりテレビCM動画を常陽銀行公式YouTubeで配信中です。

▼常陽銀行 教育ローン特設サイト

https://www.joyobank.co.jp/personal/loan/education/lp/

■プロジェクトの背景

近年、教育費の上昇や進学に伴う生活費の増加により、お子さまの進学を支える家庭の経済的負担は大きくなっています。特に地方においては、自宅外通学に伴う住居費や仕送りなどの負担が重く、教育資金に対する不安が進学機会に影響を与えるケースも少なくありません。

常陽銀行では、こうした課題に対応する金融サービスとして教育ローンを提供していますが、入学金や授業料だけでなく、お子さまの一人暮らしの費用や仕送りにも活用できる点については、十分に認知されていないという課題がありました。そのような背景のもと、

・教育ローンの資金用途がお子さまの生活費まで含まれることの認知向上

・「将来のための前向きな選択」としての利用意義の理解促進

・若年層のお子さまを持つ保護者世代への共感形成

といった点がコミュニケーション設計における主要テーマとなりました。

■ブランドコミュニケーションのポイント

常陽銀行の教育ローンは、入学金や授業料だけでなく、一人暮らしの費用や仕送りなど、教育にまつわる幅広い資金用途に対応しています。

本施策では、「子どもの挑戦を支える日常の積み重ね」をコミュニケーションコンセプトに設定。

進学という人生の節目を支えているのは、特別な瞬間だけでなく、毎日の生活の中にある親の想いであることに着目し、“手作りのお弁当”という象徴的なモチーフを通じて表現しました。

教育費は学費だけでなく生活全体に関わるものであることを、生活者視点で直感的に理解できるクリエイティブを目指しています。

■ノバセルの支援内容

ノバセルは本プロジェクトにおいて、下記をワンストップで実行しました。

- コミュニケーション戦略設計・クリエイティブ企画・制作- テレビCM制作・Webメディア配信設計

本取り組みは、当社のクリエイティブ力と実行力を体現する事例となります。

■CM概要

【常陽銀行】教育ローン「手作り弁当」篇 30秒

https://youtu.be/7PWZjrAiDzo(https://youtu.be/7PWZjrAiDzo?si=pT0Yz5PIMPwXwIgm)



【常陽銀行】教育ローン「手作り弁当」篇 15秒

https://youtu.be/SCQ7LeKAaus



※いずれも常陽銀行公式YouTubeチャンネルにて公開中

制作スタッフ

BP：大家 良介

STP：青木 嶺央

CD/CW/PL：平岩 真路

CP：松浦 智香

制作会社：オウロラ

監督：佐藤 有一郎

■ ノバセルについて

ノバセルは、AI技術とマーケティング専門人材の知見を融合した「AIエージェンシー」です。AIを活用し、戦略立案からクリエイティブ制作、効果分析まで、マーケティング活動を一貫して支援します。事業会社発の視点でマーケティングの無駄を省き、本質的な価値創造に集中できる体制づくりを実現し、企業の成長を力強く後押しします。

ノバセル 会社概要：

社名：ノバセル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長： 田部 正樹

事業内容：マーケティングプラットフォーム 「ノバセル」の運営

設立年月日：2022年2月1日

サイト： https://novasell.com/

■「ノバセル」サービスに関するお問い合わせ：https://novasell.com/contact

RAKSULグループ会社概要

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、「End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォーム」を目指し、事業運営をしています。

従来の「モノ」を中心とした事業領域にとどまらず、企業経営における「ヒト・モノ・カネ」すべての管理領域でのサービス提供を通じて、日本企業の約99.7%を占める中小企業の包括的な経営課題解決を実現してまいります。

名称：ラクスル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長 グループCEO：永見 世央

設立年月日：2009年9月1日

コーポレートサイト：https://corp.raksul.com/

運営サービス一覧：https://corp.raksul.com/services/

お問い合わせ：https://corp.raksul.com/contact/