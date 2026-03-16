【ザ・リッツ・カールトン東京】至高の輝きを放つ「ビー ドゥ ショーメ アフタヌーンティー」を期間限定で提供

マリオット・インターナショナル

ザ・リッツ・カールトン東京（所在地：港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン、総支配人：シャビ・ゴンザレス）は、2026年4月1日（水）から5月31日（日）までの期間、1780年の創業以来、世界のロイヤルファミリーをはじめ多くの人々を魅了し続けるパリの老舗ハイジュエリーメゾン「ショーメ（CHAUMET）」との比類なきコラボレーションによる特別なアフタヌーンティー「ビー ドゥ ショーメ アフタヌーンティー（Bee de Chaumet Afternoon Tea）」を、45階「ザ・ロビーラウンジ」にて提供いたします。

■ 「ビー ドゥ ショーメ」の輝きと春の饗宴

ヨーロッパに古くから伝わる、「ミツバチが幸せを見つけて運んできてくれる」というロマンティックな言い伝え。この幸福の象徴であるミツバチは、お守りとして、また愛の証として、多くの人々に大切にされてきました。ナチュラリストのジュエラーとしての歴史を持つショーメのアーカイブには、ミツバチの精緻なドローイングが数多く保存されており、その深い絆を物語っています。

今回のコラボレーションは、メゾンに深く縁のあるミツバチのモチーフを、現代的かつタイムレスなスタイルへ昇華させた「ビー ドゥ ショーメ」コレクションからインスピレーションを得ました。

ザ・リッツ・カールトン東京が誇る熟練のペストリーシェフとキュイジーヌシェフが、厳選された春の息吹を贅沢に織り交ぜ、ショーメが数世紀にわたり継承してきた比類なきサヴォワールフェール（匠の技）に敬意を表して創り上げた「ビー ドゥ ショーメ アフタヌーンティー」。細部にまで宿るエレガンスが一皿ごとに芸術の域へと昇華し、ジュエリーさながらの光輝を放つ、甘美な旋律を奏でます。

地上200メートルの眺望とともに、五感を満たす贅沢なティータイムをぜひご堪能ください。

■ビー ドゥ ショーメ アフタヌーンティー

- 提供場所：ザ・ロビーラウンジ（45階）- 提供期間：2026年4月1日（水）～ 2026年5月31日（日）- 提供時間：12:00～17:00- 料金 ：\9,700（アフタヌーンティーのみ）\12,700円（グラスシャンパーニュ1杯付）\14,500円（「ドン ペリニヨン」グラスシャンパーニュ1杯付）\16,500円（グラスシャンパーニュ1杯付、窓際席確約）

＜セイボリー＞

・新玉葱のムースとグリーンピースのピュレ 桜を象った根菜のピクルス

・蛤とアスパラガスのタルタル ハーブと桜のポン酢ジュレ

ハニカム模様のチュイルを添えて

・春野菜を入れたコンソメ サフランクリームと蜂の巣に見立てたフォワグラのパルフェ

・蕪のマリネに包んだ香草と柚子香る桜海老のリエット

キャビアとフィヨルドルビーを散りばめた常磐色のリング

＜フィンガーサンドイッチ＞

・オイルサーディンのファルス 大葉と山葵クリームを挟んだサンドイッチ

・三種のドライフルーツを和えた黒胡椒風味のクリームチーズ 桜カラーのサンドイッチ

＜スイーツ＞

・ハニーレモンタルトレット

・アカシアハニー フラワークリーム クランチチョコレート

・キャレショコラ

・マカロン “シーリング・ビー”

・エルダーフラワーのジュレ エキゾチックフルーツソース

・マヌカハニーのムース ロイヤルエッセンス

・柚子ハニー チーズモンブラン

・ジャラ蜜のガナッシュモンテ ミルフィーユ仕立て

＜スコーン＞

・プレーンスコーン

・ハニージンジャースコーン



■ザ・ゴールデン・オブ・ザ・ビーハイブ

アフタヌーンティーと一緒にお楽しみいただきたい本期間だけの特別なモクテルとして、「ザ・ゴールデン・オブ・ザ・ビーハイブ」をご用意しました。エルダーフラワーとカモミールのやさしい香りに、蜂蜜のまろやかな甘みを重ねた一杯は、シナモンを効かせたトニックがほのかな奥行きを添え、仕上げに桜の塩漬けが春らしい余韻をもたらします。

・ 料金：1,700円（税金・サービス料込）

・ 内容：エルダーフラワー＆カモミールティー、蜂蜜、シナモントニック、塩漬け桜



■アフタヌーンティー予約

https://www.tablecheck.com/en/shops/ritzcarlton-tokyo-thelobbylounge-bar/reserve?menu_lists%5b%5d=698002328870732373346172

■ショーメ（CHAUMET）について

1780年にパリで創業したハイジュエリーメゾン、ショーメ。

創業以来、代々受け継がれるサヴォワールフェールと、作品の一つひとつに込めたストーリーで、最初の顧客であったナポレオン１世とジョゼフィーヌ皇后をはじめ、世界のロイヤルファミリーや、多くの人々を魅了し続けています。

■ザ・リッツ・カールトン東京について

ザ・リッツ・カールトン東京は日本の首都、東京のエンターテインメントとビジネスの拠点である六本木に位置します。都内最高峰の高さを誇るミッドタウン・タワーの最上層9フロアを占めるレストラン、スパ、クラブラウンジ、そしてゲストルームからは360度の絶景が広がります。総客室数245のゲストルームのうち40室はスイートであり、ザ・リッツ・カールトン スパ 東京では最高の寛ぎをご提供します。レストランは会席、寿司、天麩羅、鉄板焼を提供する日本料理 「ひのきざか」、フレンチガストロノミー「Heritage by Kei Kobayashi (エリタージュ バイ ケイ コバヤシ)」、ビストロノミー「タワーズ」、チョコレート＆ペストリー「ラ・ブティック」、、ロビーラウンジやバーの7店舗と、ミーティングやイベント宴会施設、そして婚礼チャペルを完備しております。

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