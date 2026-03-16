名園の夜は桜が主役になる10日間・宵闇に浮かび上がる夜桜「特別名勝 栗林公園 春のライトアップ」開催

公益社団法人香川県観光協会

香川県を代表する桜の名所「特別名勝 栗林公園」では、春の期間限定イベント2026年「特別名勝 栗林公園 春のライトアップ 」を開催します。

北門をくぐると現れるソメイヨシノの桜並木。昼間は華やかに、夜は宵闇に浮かび上がる幻想的な姿へと表情を変えます。園内では、光で巧みに演出された夜桜が水面に映り込み、歴史ある庭園と桜が織りなす非日常の景色を創出します。10日間限定の香川の春を象徴する特別な景色を、ぜひご体感ください。

「栗林公園」春のライトアップ和船 北湖特別周遊（※要予約）

ライトアップ期間中は、夜桜を水上から楽しめる和船の特別周遊や、香川の伝統工芸の一つ“讃岐提灯”の灯りによる幻想的な演出（土日限定レンタル）、さらに和太鼓や邦楽演奏など春の宵を彩る催しも予定しています。歴史ある庭園と伝統文化が響き合う特別な夜をお楽しみいただけます。

※開催日時等の詳細は公式ホームページをご確認ください。

讃岐提灯太鼓演奏「和太鼓集団 夢幻の会」箏 尺八演奏会 三好慶子と朱雀会・山本晶山・杉山至山箏とベースの演奏 Ｎａｎａｅ・村下正晃

【開催概要】

名称 ：2026年（令和8年）「特別名勝栗林公園の春のライトアップ」

開催日 ：令和8年3 月27 日（金）～4月5 日（日）

場所 ：特別名勝 栗林公園

問い合わせ ：香川県栗林公園観光事務所 087-833-7411

栗林公園ＨＰ：https://www.my-kagawa.jp/ritsuringarden

和船予約 ：https://www.my-kagawa.jp/ritsuringarden/wasen/reserve

海外からも多くの観光客が訪れる香川県内の桜の名所4選紫雲出山（しうでやま）

紫雲出山（しうでやま）

瀬戸内海を一望する山頂に、約1,000本の桜が咲き誇る絶景スポットです。穏やかな海と多島美、淡い桜色が織りなす春景色は格別で、写真映えする名所として海外からも花見客が訪れています。

※オーバーツーリズム対策のためHPより要予約

三豊市観光交流局：0875-56-5880

香川県三豊市詫間町大浜乙451-1

亀鶴公園（きかくこうえん）

亀鶴公園（きかくこうえん）

池に浮かぶ亀島から宇佐神社まで伸びる約300メートルの堤を中心に桜が植えられています。その姿はまるで桜のトンネルです。桜が水面に映り込む風景や園内の橋と桜の組み合わせも見応えがあります。

さぬき市商工観光課：087-894-1114

香川県さぬき市長尾名1673-1

不動の滝

不動の滝

高さ50mの絶壁を、岩にあたりながらほぼ真っすぐに流れ落ちる不動の滝。美しい滝の流れとやわらかな桜が織りなすコントラストが魅力です。自然豊かな渓谷に春の彩りが加わり、澄んだ水音を聞きながら花見を楽しめます。

豊中コミュニティセンター：0875-62-5205

香川県三豊市豊中町岡本3567-6

高松空港公園

高松空港公園

飛行機の離発着が間近で見られる公園も花見スポットのひとつ。広々とした芝生広場を囲むように桜が咲き、開放感あふれる花見が楽しめます。青空の下、家族連れでもゆったり過ごせるので、春のお出かけにぴったりです。

さぬき空港公園管理事務所：087-879-8510

香川県高松市香南町由佐2953-1