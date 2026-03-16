【名古屋駅直結】最新ランニングシューズを体験！Alpen NAGOYAによるPOP UPイベントをＪＲセントラルタワーズ「タワーズテラス」で開催

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）が運営する「Alpen NAGOYA」は、2026年3月29日（日）、ＪＲセントラルタワーズ2階「タワーズテラス」にて、人気スポーツブランド「On（オン）」、およびサポーターブランド「ZAMST（ザムスト）」と共同で、1日限定の体験型ランニングイベントを開催いたします。

■イベント開催の背景

名古屋の玄関口であるＪＲセントラルタワーズを舞台に、ランナーのパフォーマンス向上と快適なランニングライフをサポートする体験を提供します。最新ギアの試走や、精密なデータに基づく足型測定を通じ、初心者からシリアスランナーまでが自身の足と向き合い、最適な一足を見つける機会を創出いたします。

■主な実施内容

1. On 最新シューズ「TRY On」イベント

話題の最新モデル（Cloudmonster 3等）を実際に着用し、約70mの直線コースでそのクッショニングや推進力を体感いただけます。自分にぴったりのサイズ感や履き心地を、実際の走行を通してじっくりとお試しいただけます。

実施時間：10:00 ～15:00

参加費： 無料

対象： どなたでも自由にご参加いただけます

2. ZAMST 3D足型測定＆カウンセリング

3D足型測定機を用い、足の正確なサイズ、土踏まずの高さ、重心の偏りなどを精密に計測します。計測データに基づき、お一人おひとりの足の特性に合わせたインソールやサポーターの選び方を、専門スタッフがアドバイスいたします。

実施時間：10:00 ～15:00（計測時間：お一人様 約5分）

参加費： 無料

対象： どなたでも自由にご参加いただけます

3. 【事前予約制】インフルエンサー藤村 美杏さんと行く！試走会＆トークショー

人気インフルエンサー・藤村 美杏さんをゲストに招き、Alpen NAGOYAを発着点とした試走会（POP UP会場経由）と、ランニングの魅力を語るトークショーを開催します。

実施時間：7:30 ～10:30（※先行実施）

参加条件： 事前応募先着30名（無料）※募集はすでに終了しております。

場所： Alpen NAGOYA発着 / トークショーはAlpen NAGOYA内で実施

藤村 美杏さんプロフィール

PRディレクターであり、Instagramで約13万人のフォロワーを持つランニング系インフルエンサー・モデル。日体大陸上部出身で、800mなどの中距離を専門としていた元アスリート。会社員とランナーの二刀流で活動し、スポーツの魅力を発信している。

4. コンディショニングサプリメントの無料配布

イベント会場では、ランニング前後の栄養補給をサポートするサプリメントを無料配布いたします。

実施時間：10:00 ～15:00（※無くなり次第終了）

対象： 来場者・イベント参加者

■イベント概要

開催日時： 2026年3月29日（日）10:00 ～15:00（雨天決行・荒天中止）

会場： ＪＲセントラルタワーズ 2階 タワーズテラス（愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4）

主催： 株式会社アルペン（Alpen NAGOYA）

協力： オン・ジャパン株式会社、日本シグマックス株式会社

参加方法： 参加無料、当日受付（試走会＆トークショーのみ事前予約制）