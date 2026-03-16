【サラダショップ｜Salad Cafe】高まる健康志向に応える人気シリーズ「美サラダ」に新商品3品登場～食物繊維やたんぱく質で“カラダの中から美と健康をサポート”～

ケンコーマヨネーズ株式会社

ケンコーマヨネーズ株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：島本 国一）の100％子会社であるサラダカフェ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：石井 健夫、以下「サラダカフェ」）は、「カラダの中から美と健康をサポートする」をコンセプトとしたサラダシリーズ「美サラダ」の新商品3品を、2026年3月より関東・関西の各店舗にて順次発売します。

近年高まる健康志向を背景に人気を集める「美サラダ」は、季節の食材や注目の栄養素を取り入れ、食を通じて、美や健康を意識したライフスタイルを気軽に始められるようなサラダを展開しています。今回は、不足しがちな食物繊維や、体づくりに欠かせないたんぱく質などの栄養素に着目した商品を開発しました。日々の食生活に自然に取り入れられるよう、サラダカフェが培ってきたサラダの美味しさと栄養面のバランスを整えました。その日の気分やお好みにあわせて選べる3品をラインナップし、内側から輝く毎日を応援します。

サラダカフェは今後も、お客様のニーズに応える多彩な商品を展開し、食卓を美味しく楽しく彩るようなご提案を続けてまいります。

※「美サラダ」はケンコーマヨネーズ株式会社の登録商標です。

■『食物繊維が摂れる ひじきとケールの美サラダ』

食物繊維を含むケールやひじき、もち麦など8種の具材をフレンチドレッシングとオリーブオイルでマリネしました。100gあたり3.5gの食物繊維が摂れます。

■『からだを整えるマカロニサラダ～ヨーグルト風味～』

ヨーグルト、チーズ、オリゴ糖を使用し、健康を考えたマカロニサラダです。ヨーグルトとレモンの爽やかな酸味がチーズの旨味を引き立てます。

■『たんぱく質が摂れる！スパイス香るナッツとお豆と味わうキャロットラペ』

ガラムマサラとオリーブオイルで味付けした2種のナッツと豆類を、甘酸っぱいキャロットラペと合わせました。100gあたり8.5gのたんぱく質が摂れるサラダです。

＜商品詳細＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115470/table/263_1_edd704aa8abd75a63756f2845e225547.jpg?v=202603160451 ]

※『食繊繊維が摂れる ひじきとケールの美サラダ』は、Salad Cafe SALA PARA 阪急百貨店うめだ本店、Salad Cafe SALA PARA 千里阪急店限定で、「北海道産ゆり根入り」を560円／100g（税込）で販売します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115470/table/263_2_d424f1d60fb19449182da1470ac26abb.jpg?v=202603160451 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/115470/table/263_3_99839e3ffffb2382de23de829357172a.jpg?v=202603160451 ]■Salad CafeとはSalad Cafe 東武百貨店池袋店

サラダカフェは、ケンコーマヨネーズが展開するサラダのトータルブランドです。

「サラダのある毎日でお客様の笑顔と健康をサポートする」ことをテーマにショップやWebを通じ、“こころ”も“からだ”も満たされるサラダと役立つ情報をお届けします。

＜店舗一覧＞https://www.salad-cafe.com/shops/

＜公式SNS＞X（＠Salad_Cafe_plus(https://x.com/Salad_Cafe_plus)） ／ Instagram（＠salad.cafe_official(https://www.instagram.com/salad.cafe_official/)）

■会社概要

社名 ： サラダカフェ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 石井 健夫

所在地 ： 大阪府吹田市広芝町10-35

創立年月 ： 2005年8月

資本金 ： 1,000万円

主な事業内容： 加工食品及び総菜類の販売（調理）

URL : https://www.salad-cafe.com/

ケンコーマヨネーズ株式会社

社名 ：ケンコーマヨネーズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 島本 国一

所在地 ：東京都東京都千代田区麴町五丁目1番地

麹町弘済ビルディング 11階・12階（東京本社）

創立年月 ：1958年3月

資本金 ：54億2,403万円（2025年3月末時点）

主な事業内容：サラダ・総菜類、マヨネーズ・ドレッシング類、タマゴ加工品等の食品製造販売

URL ：https://www.kenkomayo.co.jp/