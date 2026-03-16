60秒CMで、親子で歩んでいく何気ない毎日の愛おしさを描く　「家族と愛とメリット」の新CM「手をつないだ日」篇、3月28日より放映開始　楽曲には、椎名林檎「ギブス」を起用！

花王株式会社

花王株式会社のヘアケアブランド「merit（メリット）」は、何気ない日常に詰まった“家族愛”をアニメーションで描くCMシリーズ「家族と愛とメリット」において、新CM「手をつないだ日」篇を、2026年3月28日より全国で放映します。

新CMの楽曲には、椎名林檎さんの「ギブス」を起用しました。前作「幸福論」に続く2年目のコラボレーションとなり、今作もシリーズお馴染みの子どもの声によるカバーでストーリーを彩ります。描かれるのは、春夏秋冬と移りゆく季節の中で、ともに手をつないで歩んでいく父と娘です。歩む道のりで多くの出会いを経て成長する喜びと、子どもが親から自立していく寂しさを映し出すことで、かけがえのない親子の時間の尊さを表現しています。

「merit」は、シャンプーデビューするお子さまのことを考えた子ども用シャンプーの「merit kid’s」も大変ご好評いただいております。このたび、「merit kid’s」として、同シリーズ「家族と愛とメリット」より、「はじめてのシャンプー」篇を制作しました。初めてのシャンプーに挑戦する子どもと、その挑戦を見守る親の姿を描いています。

さらに、昨年から好評いただいている交通広告ポスターも、2026年3月30日より掲出します。新CM「手をつないだ日」篇のシーンだけでなく、思春期の高校生や、イヤイヤ期真っ盛りには「今日はお風呂やめとこっ」と無理をしない選択をする親子など、今までにない家族とのシーンを描き、ふとした瞬間にある”家族愛”に共感できるポスターをめざしました。

「merit」は、今後も“やさしさ・安心感・清潔”を届ける“家族愛”ブランドとして、家族みんなをやさしい泡で清潔に洗い上げるシャンプーと日本中の家族に共感いただけるようなメッセージを届けてまいります。

■「手をつないだ日」篇 CM概要

タイトル：花王 メリット 「手をつないだ日」篇 60秒 CM

放送開始日：2026年3月28日（土）より全国にて放映

動画： http://youtube.com/watch?v=6UpaiMoxd3c(https://www.youtube.com/watch?v=6UpaiMoxd3c)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=6UpaiMoxd3c ]

■「手をつないだ日」篇 CMストーリー

今作で描かれるのは、春夏秋冬と移りゆく季節の中で手をつないで歩んでいく父と娘の時間です。歩んでいく道のりでさまざまな出会いにときめき、夢中になる娘をほほ笑ましく思う一方、そんな出会いを通して少しずつ娘が親から離れていく切なさを、椎名林檎さんの「ギブス」に乗せて描いています。椎名さんの楽曲に込められた愛のメッセージを、父が娘に思う無償の“愛”に重ねています。

娘が前へ前へと歩んでいくのを後ろから手を握って見守っている父。動物園で背の高いキリンに出会ったり、季節が変わるとトンボが飛んできたり、世界は子どもにとって新たな出会いとときめきであふれています。次々と出会いにときめき夢中になる娘の成長を、父はつないだ手を離さずに後ろからそっと見守ります。月に照らされた暗い夜道では娘が父に肩車をおねだり。たとえ暗い道でも、前へ前へと親子は歩んでいきます。季節が変わって吐く息が白く染まる冬。親子は雪だるまを見つけると、寒さに負けずにつなぐ手でお互いを温めながら、歩みを進めていきます。

季節は巡り、春が訪れます。娘は飛んできた蝶を追いかけると、夢中になるがあまり転んでしまいます。そんな娘のピンチを父は心配するも、娘はピンチなどお構いなし。すぐに立ち上がって、父の手を引いて前へ前へと走り出していきます。チューリップが咲く花畑を楽しそうにスキップする親子は息ぴったりです。しかし、娘がふと何かに気づいて立ち止まります。娘は思わず父親の手を離して走り出します。すると、新しくできた友だちと手をつないで父親のもとへ。娘は父親に一言声をかけると、父親ではなく友だちの手を取って、再び前へと走っていきます。自分ではない誰かと手をつないで進んでいく娘の姿を、父は寂しい気持ちを堪えて笑顔で見送ります。娘が父親の待つ家に帰ると、親子でお風呂に入って「メリット」とともに一日を締め括ります。

子どもとともに歩む時間はとっても愛おしいけれども、そばにいられる時間はあっという間に過ぎていく儚いもの。そんな家族の毎日のそばに、いつも「メリット」があることを描きました。いつかは親の手を離れていく子育ての切なさと、手を離れたからこそ成長を実感する喜びを描き、家族の何気ない日々にある “家族愛”を表現しています。

■「手をつないだ日」篇 CMシーン

■「はじめてのシャンプー」篇 CM概要

タイトル：花王 メリット 「はじめてのシャンプー」篇 15秒 CM

放送開始日：2026年４月17日（金）より全国にて放映

動画： http://youtube.com/watch?v=ZoUFec7g1jQ(https://www.youtube.com/watch?v=ZoUFec7g1jQ)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZoUFec7g1jQ ]■「はじめてのシャンプー」篇 CMシーン

■商品特長

【メリット】

メリット シャンプー／コンディショナー いずれも＜医薬部外品＞

販売名：メリットシャンプーＤＦ１

販売名：メリットコンディショナーＤＦ１

やさしい洗い心地の泡で清潔に洗い上げる

- 有効成分 植物由来の甘草エキス（グリチルリチン酸ジカリウム）配合髪と地肌をすこやかに保つ／フケ・かゆみを防ぐ- うるおい成分配合（保湿）5つの植物由来エキス（ユーカリエキス、カモミラエキス、レンゲソウエキス、アスナロエキス、シラカバエキス）、フルーツ酸*1 配合- 髪と地肌と同じ弱酸性- フリー設計：パラベンフリー、合成着色料フリー- ノンシリコーン処方（シャンプーのみ）- ナチュラルフローラルのやさしい香り

*1 シャンプーはリンゴ酸、コンディショナーは乳酸

【メリットキッズ】

メリットキッズ 泡で出てくるシャンプー／コンディショナー／リンスのいらない泡シャンプー

販売名：花王メリットキッズ泡で出てくるシャンプー

販売名：メリットキッズヘアコンディショナー

販売名：メリットキッズ泡で出てくるシャンプー

子ども想い設計で、繊細な子どもの髪と地肌をやさしく洗い上げる

- フリー設計：パラベンフリー、合成着色料フリー- 髪と地肌と同じ弱酸性- ナチュラルフローラルのやさしい香り

メリットキッズ 泡で出てくるシャンプー

気になる汗・ニオイに！地肌すっきり、髪からまりにくい

- 植物由来成分配合*2（保湿）- なめらか成分（毛髪保護剤）配合：ヒマワリ種子油、ポリクオタニウム-10- ノンシリコーン処方- さっと流れてすすぎが早い- お子さまでもラクに押せるポンプ

*2 ユーカリ葉エキス、カミツレ花エキス、グリセリン

メリットキッズ コンディショナー

細い髪もからまずするん！ドライヤー時も乾かしやすい

- うるおい成分配合*3（保湿）- 塗り広げやすく、すすぎも早い

*3 植物由来エキス（ユーカリ葉エキス・カミツレ花エキス）、乳酸

メリットキッズ リンスのいらない泡シャンプー

これ1本で汗・ニオイすっきり、髪さらさら！寝ぐせもつきにくい！

- 植物由来成分配合*2（保湿）- さらさら成分（毛髪保護剤）配合：ヒマワリ種子油、ポリクオタニウム-10- ノンシリコーン処方- さっと流れてすすぎが早い- お子さまでもラクに押せるポンプ

*2 ユーカリ葉エキス、カミツレ花エキス、グリセリン

■商品名／内容量[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1810_1_8ace682de97d8632855a5ddea0ce3b0c.jpg?v=202603160451 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

■「メリット」ブランドサイト・公式SNS

ブランドサイト :https://www.kao.co.jp/merit/

X :https://x.com/merit_jp

Instagram :https://www.instagram.com/meritofficial_jp/

TikTok :https://www.tiktok.com/@merit_jp

■関連情報

花王 | 花王、主力ヘアケアブランド「merit（メリット）」をリブランディング 「merit」と「merit kid’s（メリットキッズ）」を改良新発売(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2025/20250311-001/)