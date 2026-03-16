ザ・リッツ・カールトン東京との特別なコラボレーション「ビー ドゥ ショーメ アフタヌーンティー」開催

LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社

パリのハイジュエリーメゾン ショーメは、アイコンコレクションの一つである

「ビー ドゥ ショーメ」コレクションの世界観を堪能いただける特別なアフタヌーンティーをザ・リッツ・カールトン東京とのコラボレーションによりお届けいたします。

ショーメは創業以来245年以上にわたり、ナチュラリストのジュエラーとして自然のモチーフをジュエリーデザインに昇華させ、フランスの歴史と共に歩んできました。

メゾンの歴史と深く縁があり、「幸せを見つけて運んでくる」という言い伝えを持つ

ミツバチ。このモチーフをタイムレスなスタイルへと昇華させた

「ビー ドゥ ショーメ」コレクションは、メゾンを代表するコレクションの一つとして世界中で愛されています。

このコレクションからインスパイアされた「ビー ドゥ ショーメ アフタヌンティー」は、ザ・リッツ・カールトン東京の総料理長、サンドロ・ガンバ氏によって、コレクションの世界観が美食として見事に表現されています。零れ落ちる蜂蜜の輝きや、元気に飛びまわるミツバチなど、ジュエリーのデザインをオマージュした、目にも美しいスイーツやセイボリー、ハニカムモチーフのオリジナルプレートやクロスが「ビー ドゥ ショーメ」の華やぎを描き出します。

「ビー ドゥ ショーメ」の眩い輝きに満ちた、スイートで優雅なひと時をお過ごしください。

「ビー ドゥ ショーメ アフタヌーンティー」

期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

時間：12:00～17:00（2時間制／ラストオーダー17:00）

場所：ザ・リッツ・カールトン東京 45階 「ザ・ロビーラウンジ」

〒107-6245 東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン

料金：・アフタヌーンティーセット＋シャンパーニュ１杯 ：お１人様 12,700円

・アフタヌーンティーセット：お1人様 9,700円

※全てサービス料・消費税込 ※要予約

予約専用ダイヤル（ザ・リッツ・カールトン東京内）：03-6434-8711（受付時間：10:00～18:00）

予約サイト：https://www.tablecheck.com/en/shops/ritzcarlton-tokyo-thelobbylounge-bar/reserve?menu_lists%5b%5d=698002328870732373346172