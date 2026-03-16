Ballista、次世代コンサルファーム人材育成プラットフォーム「ConStep」をリリース

株式会社Ballista

株式会社Ballista（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中川貴登、以下 Ballista）は、次世代コンサルファーム人材育成プラットフォーム「ConStep（コンステップ）」を2026年3月15日にリリースしました。

ConStepは、Ballistaが急成長の過程で培ってきたコアコンサルスキルおよび変革推進ノウハウを体系化し、eラーニングと実践支援を融合させた人材育成プラットフォームです。

新卒・未経験層からマネージャークラスまで、短期集中型で“実務で使える”スキルの定着を実現します。

＜背景｜DX・AI時代における「変革人材」の圧倒的不足＞

企業のDX推進やAI活用が加速する一方で、構想を描き、プロジェクトを設計し、現場で実行まで推進できる“変革人材”は決定的に不足しています。

特に、ロジカルに思考し、構造化できる人材やプロジェクトを設計・推進する人材、ステークホルダーを巻き込み、変革を前に進められる人材の育成は、多くの企業にとって大きな課題となっています。

Ballistaは創業以来、大手企業のDX・デジタル戦略支援を多数手がけてきました。

その中で強く感じてきたのは、「外部に委ね続けるのではなく、内製で変革をリードできる人材を育てる必要性」です。

ConStepは、その課題に真正面から向き合うために開発されました。

＜ 急成長コンサル会社のスキルを、次世代人材の標準装備に＞

ConStepは、Ballistaが培ってきたノウハウを体系化し、コアコンサルティングスキルと変革推進スキルを体系的に学習できる次世代人材育成プラットフォームです。

【特徴１.】実務直結の4つの機能

１、オンデマンド動画による効率学習（1本5～15分設計）

２、基礎→応用→実践へとつながる体系化カリキュラム

３、現役コンサルタントによる伴走・コーチング

４、進捗・理解度を可視化する学習管理機能

アセスメント結果をもとに適切な動画コンテンツを提供し、小テストや反復学習を通じてスキルの定着を可視化します。

そのため、eラーニング単体でも効果的な人材育成が可能な設計となっています。

【特徴２.】職階別・業界別・ファンクション別の網羅性

アナリストからマネージャーまで、コンサルタントの各タイトルに求められるスキルを網羅しています。

主なコンテンツ例：

- Professional Mind & Behavior- 論理的思考- リサーチ- ドキュメンテーション- プロジェクト設計・管理- ステークホルダーマネジメント- アカウント思考・営業活動 など

さらに、DX（ビジネスアーキテクト）、AI、新規事業、人事など、ファンクション別コンテンツも順次拡充予定です。

【特徴３.】“座学で終わらない”変革人材育成モデル

ConStepは単なるeラーニングではありません。

Ballistaが提案するのは、１.目標設定 ２.学習（Off-JT） ３.実践（OJT） ４.効果測定 ５.評価・再配置までを一気通貫で回す育成体系の構築です。

大手コンサルファームおよびDX先進企業のベンチマークを踏まえた設計思想に基づき、実効性の高い“デジタル変革人材”育成を実現します。

【特徴４.】未経験者・新卒向け短期集中プログラム

ConStepを活用した未経験者／新卒向け集中講義プログラムも提供しています。

(講義プログラム例)

1日集中インプット/ロールプレイ/週間の徹底反復シミュレーション/最終レビュー

Ballistaのコンサルタントによる指導とConStepを組み合わせることで、短期間で「アナリストとして実務で動ける状態」まで引き上げます。

単なる知識習得ではなく、

- 指示された内容を期待通りに遂行できる- ロジックを自発的に組み立てられる- 定型資料を一定品質で作成できる

といった実務レベルのスキル習得を目標としています。

代表中川のコメント：

AI時代において、コンサルタントの在り方は大きく変わります。

資料作成や情報収集はAIが支援してくれる時代になりました。

しかし、「何を問い、どこに向かうのかを設計する力」「人を巻き込み、変革を前に進める力」は、人にしか担えません。

ConStepは、急成長の過程で磨き上げたBallistaの思考法・行動様式・プロジェクト推進ノウハウを体系化したものです。

変革を“語れる人”ではなく、変革を“やりきれる人”を、世の中に増やしていきたい。

ConStepを通じて、日本企業の変革力を底上げしていきます。

＜今後の展望＞

今後、Ballistaは「ConStep」を通じて、企業内におけるコンサルティング機能の内製化と高度化を支援していきます。

業界特化型コンテンツの拡充や、DX・AI領域に特化した学習トラックの強化を進めることで、企業が自ら変革を推進できる人材の育成を後押しします。

また、エンタープライズ企業向けの大規模導入支援体制を整備し、組織単位での人材育成プログラムの実装を推進していく予定です。

さらに将来的には、グローバル展開も視野に入れ、変革をリードできるプロフェッショナル人材を世界規模で育成するプラットフォームへと発展させていきます。

ConStepを通じて、日本企業の変革力を底上げし、持続的な競争力の強化に貢献してまいります。

＜サービス概要＞

サービス名：ConStep（コンステップ）

提供開始：2026年3月20日

対象：企業の若手～マネージャークラス／DX推進人材／未経験・新卒

提供形態：eラーニング＋伴走支援

URL：https://www.ballista.co.jp/

＜株式会社Ballistaとは＞

株式会社Ballistaは「個人と企業の挑戦に寄り添い世界を変える」をMissionに、コンサルティング、フリーランス向けサービス、事業開発の3つの事業を展開するプロフェッショナルファームです。

コンサルティングでは、コンサルタントの在り方を再定義し、新時代のコンサルティングとして企業や社会の課題解決を支援します。フリーランス向けサービスでは、旧来の商習慣や業界構造を打破し、プロフェッショナルが働きやすい社会に向けたサービスを展開します。事業開発では、特定領域の専門家や経験者を集め、明日の経営者を生み出すエコシステムを創ります。



所在地：東京都千代田区鍛冶町2丁目7番14号 CIRCLES神田駅前ビル 6階

代表：代表取締役社長/CEO 中川 貴登

URL：https://ballista.co.jp/

事業内容：コンサルティング（プロジェクト型支援）、プロフェッショナル人材活用、自社プロダクト開発

お問い合わせ先

広報担当：土田・境

Mail：prmember@ballista.co.jp

お問い合わせフォーム：https://ballista.co.jp/contact