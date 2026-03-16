【シェラトン鹿児島】「FLYING HOG GRILL」料理長に池之上哲平が就任

シェラトン鹿児島FLYING HOG GRILL料理長 池之上 哲平

「シェラトン鹿児島」（所在地：鹿児島県鹿児島市高麗町43-15、代表取締役社長：伊牟田 均、総支配人：戸田 猛樹）は、最上階の薪火グリルレストラン「FLYING HOG GRILL」において、2026年4月1日付で池之上 哲平が料理長へ就任することを記念し、第21回 メートル・キュイジニエ・ド・フランス “ジャン・シリンジャー杯”の優勝メニューを期間限定で提供いたします。

「ジャン・シリンジャー杯」は、フランス料理界における伝統と格式を誇るコンクールであり、技術・創造性・美意識のすべてが問われる権威ある大会です。池之上は、鹿の背肉を使った繊細なメインディッシュと、ブラックチョコレートのトゥラカラムを用いた華やかなデザートで審査員を魅了し、フランス料理界で最も歴史と権威を持つ国際料理大会のひとつ「プロスペール・モンタニエ国際料理コンクール」への出場権を獲得しました。

「FLYING HOG GRILL」では池之上の優勝を記念し、同大会の受賞メニューを再構築した特別コースを4月1日より期間限定で提供いたします。

コースの核となるメインディッシュは、フランス・アルザス地方をテーマに、鹿肉本来の旨味を生かしたシンプルかつ力強い構成。もみの木のリキュールを加えることで、アルザスの“森”を思わせる奥行きのある香りをほのかに表現しました。仕上げには、まろやかな塩味が特徴の鹿児島産フルール・ド・セルとミックスペッパーを用いて、味わいに立体感を持たせています。ガルニチュールには鹿の心臓や鹿児島の味噌を取り入れ、フランス料理に“和”の要素を融合。味覚と視覚の双方を刺激する唯一無二の一皿に仕上げました。ホテル最上階から望む雄大な景観とともに、特別なひとときをお楽しみください。

”ジャン・シリンジャー杯” 優勝記念メニュー

＜コース概要＞

【提供場所】19階 レストラン「FLYING HOG GRILL」

【 料金 】ランチ：15,000円 / ディナー：25,000円（税サ込）

【 予約 】電話: 099-821-1111

WEB: https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheraton-kagoshima-flyinghoggrill/reserve

参考資料

WEB予約 :https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheraton-kagoshima-flyinghoggrill/reserve

＜メートル・キュイジニエ・ド・フランス “ジャン・シリンジャー杯”について＞

フランス料理界における伝統と格式を誇るコンクールで、技術・創造性・美意識のすべてが問われる大会です。フランス料理の発展に寄与する優れたシェフを顕彰する目的で開催され、厳格な審査基準のもと、全国から選抜されたシェフが腕を競います。優勝者は、日本代表としてフランスで行われる国際大会「プロスペール・モンタニエ国際料理コンクール」に出場する権利を得ます。

授与式の様子（右から3人目が池之上）

＜池之上 哲平プロフィール＞

父親の影響で料理の道を志し、鹿児島県の専門学校「今村学園ライセンスアカデミー」調理2年コースを卒業後、アラン・シャペルに憧れ、2014年 神戸ポートピアホテルへ。イタリア人シェフのもとで3年半イタリア料理を学び、その後同ホテルのフレンチレストラン「Trente et Un（旧アラン・シャペル）」へ異動して、フランス料理の技術を磨く。2019年には、フランス リヨンの二つ星レストラン「La Mere Brazier」で研修。2023年に「Trente et Un」の副料理長に就任。2023年10月、地元へ戻りシェラトン鹿児島でのキャリアをスタート。「FLYING HOG GRILL」を経て、2024年4月に「Daily Social」へ異動後、同年7月より同店洋食料理長に。2025年11月、第21回メートル・キュイジニエ・ド・フランス “ジャン・シリンジャー杯”で優勝。2026年4月より「FLYING HOG GRILL」の料理長に就任予定。現在は「Club du Tasuki d’Or」や「全日本司厨士協会」、「アヴァンセの会」に所属し、技術の研鑽を重ねている。

≪受賞歴≫

・第21回 メートル・キュイジニエ・ド・フランス“ジャン・シリンジャー杯” 優勝

”ジャン・シリンジャー杯”優勝記念コース イメージFLYING HOG GRILL 店内イメージ

シェラトン鹿児島について

シェラトン鹿児島では、“Where the world comes together（世界が出会う場所）”のブランドコンセプトのもと、ホテル館内と壮大な景観の境界をなくし、鹿児島の伝統的な美と西洋の美を融合。この現代風にアレンジされた空間で、鹿児島に新しい息吹を与え、鹿児島の魅力を世界へ伝えるとともに、訪れたゲストに新しいエクスペリエンスをもたらします。桜島を高層階から望む客室をはじめ、ウエディングから各種コンベンションまで、フレキシブルに対応する宴会フロア、５つの個性を放つレストラン・バーのほか、天然温泉やスパ、クラブラウンジ、フィットネスを完備。観光やビジネス、友人との集まり、家族団らん、大切な記念日など、あらゆるシーンに応じたサービスをお届けしています。2024年、国際的なエコラベル「Green Key（グリーンキー）」認証を取得し、継続更新中。

【所在地】 〒890-0051 鹿児島県鹿児島市高麗町43-15

【お問い合わせ】 （代表）099-821-1111

【公式サイト】 https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/kojsi-sheraton-kagoshima/overview/

公式WEBサイト :https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/kojsi-sheraton-kagoshima/overview/

シェラトンホテル＆リゾートについて

シェラトンホテル＆リゾートは、世界70の国と地域に425以上のホテルとリゾートを展開し、ゲストの皆様を簡単にお迎えしています。世界中の何百ものコミュニティの中心に位置するMarriott Bonvoy(R)の特別なホテルブランドのポートフォリオの中で、最もグローバルなブランドとして、シェラトンは世界のどこにいてもゲストの帰属意識を高める豊かな伝統を持っています。シェラトンは現在、ブランドの大きな変革を進めており、世界中のホテルで、次世代の旅行者や地元の人々のための特徴的なコミュニティ体験を提供しています。シェラトンの新しいビジョンは、直感的なデザイン、ハイテクを駆使した体験、パブリックスペースや飲食からフレキシブルなミーティングスペースに至るまで、あらゆるもののアップグレードを特徴としています。詳細はhttp://www.sheraton.com または、FacebookやX(@sheratonhotels)、Instagram(@sheratonhotels)をご覧ください。

シェラトンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。



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