【2026年4月4日(土)開催】アート制作ワークショップ「はじめてのてんらんかい＠大名古屋ビルヂング」

株式会社IDEABLE WORKS

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

「はじめてのてんらんかい」はアート制作と展示がセットになったワークショップです。4月4日(土)にアート制作体験を実施し、作品をその場で撮影・データ化します。作品データは4月11日(土)から大名古屋ビルヂングGALLERYにて配信展示します。参加者には案内状（はがきサイズDM）をお渡しするので、家族や知人・友人を「はじめてのてんらんかい」に招待することが可能です。

各部応募定員に達した場合、順次募集締め切りとなります。空きがあれば当日参加も可能です。

１．企画概要

募集ページ：https://peatix.com/event/4929438/

■ワークショップ内容：アート制作体験（チョーク仕様のオイルパステルを使用したお絵描き体験となります）

■講師：Chalk Mate

■参加対象：中学生・小学生・未就学児（保護者同伴）※幼児も参加可能ですが、保護者により介添えをお願いします。（同フロアにオムツ変え可能なトイレあり）

■定員：各回10名程度（10：30～11：30／13：00～14：00／15:30～16：30）

■料金：1,500円／1人

前回のワークショップの様子

２．開催場所

■会場：大名古屋ビルヂング５階タリーズコーヒー内オフィス就業者専用カフェラウンジ

■集合場所：大名古屋ビルヂング５階タリーズコーヒー前（係りの者が会場までご案内します）

※イベント前後30分程度はタリーズをご利用可能ですので、ドリンク注文や店内でお食事いただけます。（飲食物持ち込み可能）

３．講師紹介

■Chalk Mate（アーティストページ(https://hackktag.com/creator_detail/gauibf-1724742693539x382988404534018050)、または「HACKK TAG」にアクセスし、「Chalk Mate」でアーティスト検索）

４．「はじめてのてんらんかい」について

各日のワークショップにて制作した作品をデータ化し、大名古屋ビルヂング5階の「大名古屋ビルヂングGALLERY」にてデジタル展示を実施します。

■展示場所：大名古屋ビルヂングGALLERY（大名古屋ビルヂング5階スカイガーデン入口）

■展示期間：2026年4月11日（土）～4月19日（日）

５．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合したすべてのアーティストのための、アート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

６．アートに関するご相談について

当社が運営するギャラリープラットフォーム「HACKK TAG」には、約3,000名のアーティスト、約13,000点の作品登録があり、季節や施設ニーズに合わせて弊社専門スタッフによりキュレーションされた作品が自動で配信されるため、アートに関するお悩み（選ぶのが難しい、管理が大変、取り替えが大変など）を解決することが可能です。また、アウトサイダーアートや地元地域で活動されているアーティストの作品配信を通じたアーティスト支援プランもご用意しております。

その他、登録アーティストによるワークショップの講師派遣やオーダー制作なども受注しており、アートに関する様々なご要望にお応えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・デジタル額縁を用いた空間演出・遊休スペースの活用

・工事中の仮囲いへのアート展示

・アートワークショップ＋展示イベントの企画運営

・絵画のオーダーメイド制作 他

７．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag