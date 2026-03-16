Minimalより、旬の甘夏みかんを丸ごと使った春限定スイーツが登場。和歌山・善兵衛農園の柑橘で仕立てた「甘夏みかんの生ガトーショコラ」

株式会社Bace

株式会社βace（東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣）が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」（ https://mini-mal.tokyo/ )は、「甘夏みかんの生ガトーショコラ」をMinimalオンラインストアでは2026年3月24日より、代々木上原店・仙川店では2026年4月1日より期間限定で販売します。

ひと口で広がる、ジューシーな春の味わい。甘夏みかんを丸ごと使った季節限定の生ガトーショコラ。

毎年ご好評をいただく、ジューシーで甘酸っぱい旬の甘夏みかんの生ガトーショコラが、さらに味わいを磨いて登場します。

和歌山県・善兵衛農園の甘夏みかんを丸ごと贅沢に使用し、果皮のほのかな苦味から、果肉のみずみずしい酸味、やわらかな甘味まで、より甘夏そのものを感じていただける仕立てに進化しました。

軽やかなイタリアンメレンゲと、とろけるようになめらかな生ガトーショコラに重なる、爽やかで奥行きのある柑橘の余韻。ひと口ごとに、春の息吹が広がる季節限定の味わいです。

和歌山県・善兵衛農園の樹上で完熟した甘夏を、丁寧に余すことなく使用

「善兵衛農園」の甘夏は、樹上で完熟させることで通常よりも甘味がのり、味が凝縮されています。また、柑橘栽培に適した陽当りの良い畑、急斜で水はけのよい段々畑、そしてミネラル豊富な土壌という恵まれた環境で栽培されています。県内で水揚げされるマグロ粕などを使ったオリジナルの有機配合肥料をつくり、その年の状態に合わせて調整するなど、手間暇かけて育てられています。

そんな甘夏を丁寧に加工し、カード、ジュレ、イタリアンメレンゲのそれぞれに使用しています。

・ジュレ：皮を煮出して引き出したほろ苦い香りに、みずみずしい果肉を合わせ、爽やかな味わいに

・カード：甘夏の果汁をたっぷりと使い、甘酸っぱさの中にまろやかな甘さも感じられるバランスに整えています

・イタリアンメレンゲ：メレンゲの甘さに、削った甘夏の皮を加え、口に運ぶたびに甘夏の香りがふわりと広がります

甘酸っぱい甘夏の味わいに寄り添う、ハイカカオチョコレートを使ったガトーショコラ生地

甘夏をひきたてるのは、ガーナ産カカオ豆を使ったカカオ濃度80％のチョコレートです。イタリアンメレンゲや甘夏の爽やかな甘味と、Minimalならではの驚くほど心地よいビターなハイカカオチョコレートの絶妙なバランスをお楽しみいただけます。

ふわっと軽い口溶けの、イタリアンメレンゲ

トップには、甘夏の皮を加えた、ふわっと軽く優しい甘さのイタリアンメレンゲをたっぷり載せました。香ばしく焼き色がついたメレンゲは、甘夏の甘酸っぱさとチョコレートの濃厚さに、軽やかにほんのりと甘さと香りを添えています。

▼「甘夏みかんの生ガトーショコラ」販売情報

【価格】3,990円（税込）

【発売日】オンラインストア：2026年3月24日

代々木上原店・仙川店：2026年4月1日

【販売期間】2026年5月末頃までを予定（無くなり次第終了）

【取扱店】オンラインストア・代々木上原店・仙川店

ショコラティエ・パティシエ含む、カカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 10 年連続累計 103 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス：小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間：11:30～19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所：東京都世田谷区砧8丁目8-24

アクセス：小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間：10:00～18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Minimal The Edition 仙川（2026年3月28日オープン予定）

住所：東京都調布市仙川町3丁目1-17 フォレストスクエア仙川 1F

営業時間：11:00～19:00 定休日無

アクセス：京王電鉄京王線 仙川駅 徒歩2分

株式会社 βace概要

社名：株式会社 βace

代表者：代表取締役 山下貴嗣

所在地：151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数：40 人（アルバイト含む）

業務内容：チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア：https://mini-mal.tokyo

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Instagram：https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

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