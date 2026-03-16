コンビニ初！一般社団法人アニメツーリズム協会に加盟 「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」と連携し、全国各地の店舗を“聖地巡礼”の拠点へ

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんわくわく楽しい」を目指した取り組みの一環として、一般社団法人アニメツーリズム協会（事業所：東京都千代田区、 理事長：河森正治、以下、アニメツーリズム協会）に、小売・流通業として初めて協会員として加盟をいたしました。

今後、アニメツーリズム協会が選定する「訪れてみたい日本のアニメ聖地88（以下、アニメ聖地88）」と連携し、作中にファミリーマートが登場するアニメ作品の舞台（聖地）を中心に、店舗全体を作品の世界観で装飾するラッピング店舗を順次展開し、聖地巡礼の拠点化を推進してまいります。

第1弾として、2026年3月17日（火）から東京都豊島区東池袋の店舗にてアニメ『デュラララ!!』ラッピングを展開いたします。

※画像はイメージです

■ファミマで聖地巡礼が楽しめる！ラッピング店舗が続々登場！？

ファミリーマートは、従来大切にしてきた“衣・食・住”の価値に“遊”の要素を掛け合わせた「あそべるコンビニ」をテーマに「いちばんわくわく楽しい」を提供する場としての取り組みを進めています。

また、アニメ作品の舞台を巡る聖地巡礼は、国内外の観光客を地方へ誘客する強力なきっかけとなっています。今回、「アニメ聖地88」に沿って全国各地の、「リアルな店舗」と「アニメの世界観」をラッピング店舗によって融合させ、ファンの皆さまが作品への没入感を体験できる新たなお買物体験を提供してまいります。第1弾の『デュラララ!!』を皮切りに、2026年度は積極的にラッピング店舗の展開を進め、聖地巡礼の拠点化のみならず、地域活性化も推進します。

■第1弾は豊島区池袋を舞台としたアニメ『デュラララ!!』

アニメ『デュラララ!!』は、東京都豊島区池袋の街並みが忠実に描かれている作品です。今回はアニメ2期のオープニングに登場をした「ファミリーマートサンシャイン西店」でアニメの世界観を再現したラッピングを実施いたします。

・店舗：ファミリーマートサンシャイン西店

・住所：東京都豊島区東池袋三丁目3番2号

・実施期間：2026年3月17日（火）～2026年5月下旬（予定）

注意事項

※他のお客様のご迷惑になるため、店内での写真撮影はご遠慮ください。

【追加情報：物販・プリント販売について】

ラッピング店舗の実施に合わせ、以下の展開も予定しております。

・店舗限定物販：ラッピング店舗にて、限定グッズの販売を予定しております。

・ファミマプリント販売：全国のファミリーマート店内マルチコピー機にて、ファミマプリントの販売を予定しております。

※いずれも詳細な販売時期や商品内容については、決定次第改めてお知らせいたします。

＜参考情報＞

■一般社団法人アニメツーリズム協会について

2016年設立。「アニメ聖地88」の選定・発信を通じ、アニメ作品の世界観や舞台となった地域の魅力を国内外に発信し、観光客と地域をつなぐ観光振興に取り組んでいます。

■「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」について

一般社団法人アニメツーリズム協会が、全世界のアニメファンを対象に行う投票の結果をもとに、権利元や地方自治体との協議を経て毎年選定・発表する「アニメの聖地」のリストです。 選定の地を巡ることで、日本国内の魅力的な地域を再発見し、観光客と地域をつなぐことを目的としています。選定された会員地域には「アニメ聖地88認定プレート」や「ご朱印スタンプ」が設置されている地域もあり、広域観光ルートの形成を促進しています。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html