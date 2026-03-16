【無料ウェビナー2026.3.18/19】Authense社会保険労務士法人 代表がマネーフォワード主催ウェビナー『社労士が解説！「デジタル前提」の人事労務の仕組みづくり』に登壇

弁護士法人Authense法律事務所

Authense Professional Group（東京都 港区）に所属する、Authense社会保険労務士法人は、株式会社マネーフォワードが2026年3月18日（水）および3月19日（木）に開催する無料ウェビナーに、代表の桐生 由紀が登壇することをお知らせいたします。

人事労務データを「経営の武器」に変えるバックオフィスDXの進め方を解説

クラウドシステムや経営管理ツールを導入しても、情報の入り口が紙や手作業のままであったり、データが各所に分散していたりする場合、経営判断の根拠となる「生きた数字」は十分に蓄積されません。

こうした「現場の疲弊」と「経営の停滞」という二重の課題を解決するには、単にツールを導入するのではなく、データの入口から出口をシームレスに繋ぐ「業務フローそのものの再設計」が不可欠です。

本ウェビナーでは、これまで多くの企業のバックオフィス改革を支援してきたAuthense社会保険労務士法人 代表の桐生 由紀が登壇。

社労士の視点から、なぜ「デジタル前提」の仕組みづくりにこだわるのか、現場を縛るアナログ運用の限界が、いかに経営の意思決定を鈍らせているかという「現場・経営の両面」から実態を解き明かします。

また、バラバラに散らばった人事労務情報を、「経営判断の強力な武器」へと昇華させるためのアプローチについて、具体的なBefore / Afterの事例を交えながら解説いたします。

本イベントは株式会社マネーフォワード主催のウェビナーです。以下ウェビナーの概要です。

社労士が解説！「デジタル前提」の人事労務の仕組みづくり ～バラバラな情報を経営判断の根拠へどう変える？～

▼開催概要

ウェビナータイトル：

社労士が解説！「デジタル前提」の人事労務の仕組みづくり ～バラバラな情報を経営判断の根拠へどう変える？～



開催日時：

2026年3月18日(水)12:00-13:00

2026年3月19日(木)12:00-13:00

申込締切：

2026年3月19日(木) 12:59

※オンライン配信（参加費無料）

※定員500名

▼ウェビナー申込みはこちら

https://biz.moneyforward.com/seminar/23792/(https://biz.moneyforward.com/seminar/23792/?provider=authense&provider_info=hrs_seminar_mail&utm_source=authense&utm_medium=email&utm_campaign=20260318-0319_authense_seminar_mail)

※ウェビナー申し込みページ（外部サイト）に移動します。

【登壇者】

桐生 由紀 https://www.authense.jp/authense-sr/

Authense社会保険労務士法人 代表 社会保険労務士

弁護士法人Authense法律事務所 Managing Director

東京都社会保険労務士会所属。成蹊大学文学部英米文学科卒業。

創業間もないベンチャー企業だったAuthense法律事務所と弁護士ドットコムの管理部門の構築を牽引。その後、Authense社会保険労務士法人を設立し代表に就任。企業人事としての長年の経験と社会保険労務士としての知見を強みとする。3児の親として子育てしながらのマネジメント職、資格取得など自身の経験を活かした業務効率化のアドバイスにも定評がある。

【Authense社会保険労務士法人とは】

Authense社会保険労務士法人は、労務トラブルを未然に防ぐ「人事顧問サービス」、企業の成長戦略に寄与する「人事・労務コンサルティング」、そして煩雑な手続きや給与計算などの「アウトソーシング業務」まで、幅広く対応。創業期から成長フェーズにある企業まで、組織の段階に応じた最適な人事・労務サービスをご提供します。

代表は、創業間もないベンチャー企業だったAuthense法律事務所と弁護士ドットコム株式会社の管理部門の構築を牽引し、その後、Authense社会保険労務士法人を設立。人事責任者としての現場経験と社会保険労務士として知見、双方の視点からの提案力を強みとし、企業の成長に寄り添うパートナーとして伴走します。

Authense社会保険労務士法人

概要

法人名称：Authense社会保険労務士法人

代表 社会保険労務士：桐生 由紀

所属地：〒107-6222 東京都港区赤坂9丁目7-1 ミッドタウン・タワー22階

TEL：03-6625-5072（代表）

営業時間：平日 9:30～18:30 定休日 土・日・祝

ホームページ：https://www.authense.jp/authense-sr/

【Authense Professional Groupとは】

Authense Professional Groupは、革新的な質の高いワンストップサービスで、ビジネスの現場に伴走し、企業や経営者の課題解決にコミットしたいという想いで発足。現在は、法律事務所、税理士法人、弁理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人、コンサルティング会社など、各分野の実務に特化した法人がグループに属しています。

「すべての依頼者に最良のサービスを」というAuthenseの理念のもと、唯一無二の総合コンサルティンググループとして、企業が抱える課題の一面にとどまらず、より広い視野で企業や経営者が抱える問題を解決へと導きます。

Authense Professional Group

概要

Authense Professional Group

代表：元榮 太一郎

グループ総数：367名

関連法人：

Authense法律事務所

Authense税理士法人

Authense弁理士法人

Authense社会保険労務士法人

Authense 司法書士法人

Authense Holdings合同会社

Authense Consulting株式会社

株式会社ユニバーサルスポーツジャパン

ホームページ：https://www.authense.jp/professionalgroup/