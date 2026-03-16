【野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～】韓国美女とのドキドキ恋愛ゲーム第2弾！番組お抱えプレゼンター・ひろちん登場！韓国発の実写恋愛ゲーム「まさか！下宿生が美女ですって？」の続編をプレイ！
東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）で毎週火曜日21:25～21:54に放送中のゲームバラエティ番組『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』。あす3月17日(火)の放送内容をお知らせいたします。
昨年野田クリたちを大興奮させた韓国発のフル実写恋愛ゲーム「まさか！下宿生が美女ですって？２」をプレイ！野田軍お抱えのゲームプレゼンター・ひろちんが美女たちのオススメ悩殺シーンをランキング形式でご紹介！またもや少年のように欲望全開で挑む野田クリ・しんや・青木マッチョの醜態をお楽しみください！
「野田クリの野望」は、ゲームの“深すぎる”世界にどっぷり浸かる30分！ゲームを愛する武将・野田クリスタルが、毎回マニアックな知識を持つ「ゲーム界の傾奇者」と接見。“ゲーム戦国時代”の雄となるべく、他ゲーム番組ではあまり触れられていないニッチなジャンルや、未知の領域を開拓。
猛者ゲーマーたちによる独自の遊び方や、マニアックすぎるゲームの楽しみ方も紹介していく…！
野田将軍を支える主な家臣は、お笑い界屈指のマッチョ芸人・青木マッチョ（かけおち）、帝京大出身のラグビー芸人・しんや。
■場面写真公開
◆番組概要
※放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。
【タイトル】 野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～
【放送日時】 3月17日(火) 21:25～21:54 ＜TOKYO MX1＞
※毎週火曜日21:25～21:54 ＜TOKYO MX1＞
【 配信 】 Rチャンネルにて放送同時配信
TVerにて2週間見逃し配信
https://tver.jp/series/srms86j6tm(https://tver.jp/series/srms86j6tm)
【 出演 】 野田クリスタル（マヂカルラブリー）、しんや、青木マッチョ（かけおち）、
ひろちん
【 PR動画 】 https://www.youtube.com/watch?v=6C4uenlEy2g
【 番組HP 】 https://s.mxtv.jp/variety/nodacry_yabou/(https://s.mxtv.jp/variety/nodacry_yabou/)
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