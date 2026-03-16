【3/16より】最大200万円(補助率2/3)「佐賀県中小企業生産性向上支援補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

佐賀県中小企業生産性向上支援補助金が公募開始するため、取り急ぎ共有します。

https://sagaperch.jp/news/000342.php

募集期間：令和8年3月24日（火）～4月24日（金）

生産性向上に対して最大200万円(補助率2/3)を補助します。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

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補助対象者

佐賀県内に店舗や事業所を有する中小企業者等。ただし、以下のいずれかに該当する者は除く。

１.農林漁業者（農林漁業者であっても、必要な許認可等を取得し製造、加工、宿泊等の事業を行っている事業者については、当該事業部分についてのみ対象）

２.医療福祉業者（医療福祉業者であっても、必要な許認可等を取得し製造、加工、宿泊等の事業を行っている事業者については、当該事業部分についてのみ対象）

３.常時使用する職員がいないCSO

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補助率：2/3

上限額：

１.小規模事業者（個人） 1事業場に付き15万円～200万円

２.小規模事業者（法人） 1事業場に付き30万円～200万円

３.中小企業 1事業場に付き50万円～200万円

ただし、令和6年10月18日以降に10％以上の賃上げを実施（予定）している事業者については上限額400万円

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事業実施期間

交付決定日から令和8年11月15日までです。

※交付決定は提出期限から概ね30日程度を予定しています。

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〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問合せはこちら

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com