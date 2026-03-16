ＵＨＡ味覚糖が手がけるショコラトリー「キャギ ド レーブ」にてハッピーイースターミニョンフェアを期間限定で実施

UHA味覚糖株式会社

大阪（松屋町）にあるチョコレート専門店「Cagi de reves（キャギ ド レーブ)」は、２０２６年３月１８日(水)から４月１７日(金)までショップのあるＵＨＡ味覚糖大阪本社１階で「ハッピーイースターミニョンフェア」を実施します。今年のテーマは「ミニョン（かわいい）」です。イベント限定のスペシャリテ「クゥール ド ショコラ イースター」をはじめ、新作「モン・プティ・ラパン」、「プティウフ サブレ」などのかわいいがつまったイースターコレクションが数量限定で初登場します。春が待ち遠しいこの時期にカラフルでかわいいチョコレートを楽しみましょう。

春の訪れを祝うイースター

キャギ ド レーブを代表するスペシャリテ「クゥール ド ショコラ イースター」

クゥール ド ショコラ イースター ３,２４０円（税込）

４名在籍するショコラティエがイベントごとにイメージし、お客様へ手作業で届ける「クゥール ド ショコラ」。今回のテーマは「かわいい」。そのイースターを彩るのは、食べることができるパステルカラーのチョコレートの器の中に、２層でできた幸せのうさぎ（ビターチョコ×アーモンドプラリネ）と幸せのアヒル（ミルクチョコ×ピスタチオチョコ）、ロゴマーク入りの定番ボンボンショコラ「ナチュール」、形がかわいい南京錠型の２種のボンボンショコラ「キャラメルパッション」、「キャラメルフレーズ＆ローズ」、カカオ分４３％の鍵型タブレット、カカオ分の異なるビターチョコとミルクチョコを市松模様に組み合わせた「プチダミエ」、ビターとフランボワーズのパールクラッカンを加えた全１０種類を楽しむことができるチョコレートギフトです。今にもとろっと落ちそうな割れた卵を再現したこだわりの飾りにイースターの蝋印風チョコレートをデザインすることでイースター気分を盛り上げてくれます。

私のかわいいうさぎちゃん「モン・プティ・ラパン」

モン・プティ・ラパン（バニラノワール、バニラミルク、バニラホワイト） １,７２８円（税込） 単品５４０円（税込）

バレンタインデー、ホワイトデーでも本店限定で大人気だった「モン・プティ（私のかわいい）」シリーズ第２弾。イースター限定は私のかわいいうさぎちゃん「モン・プティ・ラパン」。ひとつひとつ丁寧に手作業で作られたバニラノワールとバニラオレのうさぎちゃんに隠れきれていないかくれんぼが苦手なうさぎのおしり。３種がセットになった限定ショコラ。バニラガナッシュをベースにビターチョコレートとミルクチョコレートとホワイトチョコレートでコーティングされた味も見た目も秀逸なイベント限定ショコラです。１本単位のうさぎちゃんもあり、ちょっとしたプレゼントや自分へのご褒美に最適です。

幸せのたまご「プティウフ サブレ」

プティウフ サブレ（フランボワーズ＆ミルティーユ） ４３２円（税込）

春の訪れを祝う色鮮やかな幸せのたまごのサブレ。２種類の生地をハートでくり抜き丁寧にはめることで２つのかわいいたまごができあがりました。ハートをあしらわれたたまごのサブレでフランボワーズやブルーベリーのフルーツジャムとホワイトチョコをはさみ、たまご感をしっかり感じるサクッとした食感のサブレから華やかなフルーツの香りを感じる限定サブレです。

【店舗情報】

店舗名 Cagi de reves（キャギ ド レーブ)

所在地 大阪市中央区神崎町4-12

アクセス 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅徒歩5分、大阪メトロ谷町線 谷町六丁目徒歩7分

電話番号 06-6767-6133

営業時間 10:00～19:00

土日祝 11:00～17:00（不定休）

キャギ ド レーブは、「夢の扉を開く鍵」をコンセプトとした、ＵＨＡ味覚糖が手掛ける本格的なチョコレート専門店です。アイコンは「鍵」をモチーフにしたデザインのチョコレート。2007年にオープンして以来、多くのチョコレートファンに愛され続けています。

公式サイト：https://www.cagidereves.jp/

公式インスタグラム：cagi_de_reves

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