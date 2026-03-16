春を彩る抹茶に包まれて、桜の季節を五感で楽しむ3日間 「ODAIBA　抹茶・桜フェス」開催！

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社（所在：東京都中央区 代表取締役社長大林修）が運営するダイバーシティ東京 プラザでは、2026年4月3日(金)～4月5日(日)の3日間、桜の季節にぴったりな抹茶・桜のメニューが楽しめるキッチンカーイベント「ODAIBA 抹茶・桜フェス」を開催します。

イベント期間中は、SNS映え間違いなしの様々な工夫を凝らした抹茶・桜スイーツを扱うキッチンカーが計11台お台場に集結。ODAIBA いちごフェスに登場したキッチンカーも一部再登場！抹茶と桜のコラボレーションメニューも展開いたします。

また「ODAIBA 抹茶・桜フェス」の出店キッチンカー限定で、お得に利用できる三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウント登録キャンペーンも実施します。

企画の見どころ

・桜の季節にぴったりな絶品抹茶・桜スイーツで春を満喫！

・LINE公式アカウント登録でお得に！三井ショッピングパークポイントキャンペーン

※詳細は施設ウェブサイトhttps://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/event/3331459.htmlをご確認ください。

桜の季節にぴったりな絶品抹茶・桜スイーツで春を満喫！

イベント期間中、絶品抹茶・桜スイーツのキッチンカーがお台場に集結します。和洋問わずSNS映え間違いなしのスイーツが勢ぞろい。過去出店経歴のあるキッチンカーからも抹茶味のメニューを展開。春を象徴する桜を感じるスイーツも登場します。この春は、ダイバーシティ東京 プラザで抹茶・桜スイーツと共に温かな季節を感じてください。

＜開催概要＞

開催期間：2026年4月3日(金)～4月5日(日)

開催時間：10:00～19:00※4月3日(金)のみ11:00～19:00となります。

開催場所：2F フェスティバル広場

※屋外につき、荒天は中止になる場合がございます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※2026年3月16日現在の出店キッチンカーの情報は以下の通りです。変更になる場合がございます。

※出店状況は開催日によって異なりますので、あらかじめ施設ウェブサイトをご確認ください。

※メニューは変更になる可能性がございます。

※写真は全てイメージです。

SNSで話題の「酒ガチャ(R)」をダイバーシティ東京 プラザで体験！

SNSで話題の「酒ガチャ(R)」がリアルで体験できる！春に飲みたい、桜や抹茶を使ったお酒が当たる「抹茶＆桜酒ガチャ(R)」が期間限定でダイバーシティ東京 プラザに登場します。

春の運試しでレア度の高いお酒が当たればラッキー！さまざまなお酒との出会いと共に、春をお楽しみください。

＜開催概要＞

開催期間：2026年4月3日(金)～4月5日(日)

開催時間：10:00～19:00※4月3日(金)のみ11:00～19:00となります。

開催場所：2F フェスティバル広場

販売店舗：オンライン酒屋「クランド」

※屋外につき、荒天は中止になる場合がございます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※3月20日(金・祝)～4月5日(日)は館内でも本イベントを実施しております。

■酒ガチャの一例

＜桜&抹茶酒ガチャ＞2,500円（税込） ＜甘党向け酒ガチャ＞2,500円（税込）

抹茶・桜フレーバーなどのお酒が当たる酒ガチャ 甘党な方のための、甘いお酒だけが当たる酒ガチャ

LINE公式アカウント登録でお得に！三井ショッピングパークポイントキャンペーン

イベント期間中、三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントを友達登録＆施設お気に入り画面をご提示いただいた方の中から、先着500名様限定で「ODAIBA 抹茶・桜フェス」のキッチンカーで使用できる100円引きクーポンをプレゼントします。

＜開催概要＞

開催期間：2026年4月3日(金)～4月5日(日)

参加方法：2F フェスティバル広場におりますスタッフまでお声掛けください。

※お1人１回のご使用に限ります。

※「酒ガチャ(R)」は対象外となります。

ダイバーシティ東京 プラザ 施設概要

名称：ダイバーシティ東京 プラザ

住所：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10

TEL：0570-012780(代) (受付時間：10:00～18:00)

敷地面積：約32,900平方メートル （約9,950坪）

店舗数：約140店舗

営業時間：最新の営業時間は下記 URL よりご確認ください。

URL：https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/