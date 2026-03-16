『マネーフォワード クラウド債権管理 for Salesforce』においてAgentforceを支援する『AI Agent for Agentforce 未入金回収サポート』の提供開始を発表

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、『マネーフォワード クラウド債権管理 for Salesforce』において、Agentforce向けに新たな『AI Agent for Agentforce 未入金回収サポート』の提供開始を発表します。このサービスは、入金消込後の滞留債権解消をAIが自律的に支援します。

『AI Agent for Agentforce 未入金回収サポート』を利用することで、AIが未入金データを即座に特定し、担当営業への通知やToDo作成を自動で行うだけでなく、過去の経緯を踏まえた督促メールのドラフト作成までをワンストップでサポートします。

Agentforceは、業務のワークフローの中で、信頼できる自律的なAIエージェントでチームを補強するための、企業向けのデジタル労働プラットフォームです。AIエージェントを作成・カスタマイズするためのツール一式に加え、セールス、サービス、マーケティング、コマース、MuleSoft、Tableau、Slack、ßパートナーなど、あらゆるユースケースに対応する構築済みスキルのライブラリが用意されています。

お客様は『AI Agent for Agentforce 未入金回収サポート』を通じて、経理から営業への手作業による共有や、営業担当者による情報収集・文面作成の工数が大幅に削減され、債権回収までのリードタイム短縮と業務負荷の軽減が可能になります。

『AI Agent for Agentforce 未入金回収サポート』は、現在AgentExchangeから入手いただけます。

URL：https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=5c8d66bd-bfde-4913-8edf-2b4d97161355

・Salesforce上の動作イメージ

■『AI Agent for Agentforce 未入金回収サポート』について

『AI Agent for Agentforce 未入金回収サポート』は、入金消込後の滞留債権解消を自律的に支援するAIエージェントです。SalesforceのAIエージェントマーケットプレイスAgentExchange上で提供される、『マネーフォワード クラウド債権管理 for Salesforce』のAI拡張機能としてご利用いただけます。

URL: https://biz.moneyforward.com/ai-agent/ai-billing/agentforce-receivable-collection/

＜特長＞

・経理・営業間の情報共有とタスク発行を自動化

消込処理の結果、入金遅延や金額差異が発生した取引をAIが自動でリストアップします。AIエージェントが担当営業へ自動的に通知を行い、Salesforce上でToDoを作成するため、経理から営業への個別の確認連絡が不要になります。

・滞留の顛末把握と督促メールの自動生成

AIが過去の請求履歴や未入金状況をもとに、滞留に至った経緯を文書化して整理します。さらに、その経緯に基づいた顧客向けの督促メール文面や会話用スクリプトを自動生成するため、営業担当者は迅速にアクションを開始できます。

・ 顧客対応結果のシステム反映まで自律的に実行

AIエージェントは、顧客からの応答内容に応じた社内連携や、システムへの反映タスクを自動で実行します。事後の報告作業までAIが代替することで、営業担当者の事務負担を大幅に削減し、本来の営業活動に注力できる環境を提供します。

■『マネーフォワード クラウド債権管理 for Salesforce』について

『マネーフォワード クラウド債権管理 for Salesforce』は、Salesforce上で入金消込・債権管理業務を完結できるサービスです。銀行口座の入金明細を自動取得し、請求データとの照合を行うことで、正確な債権管理と業務効率化を実現します。

URL：https://biz.moneyforward.com/receivable-management/salesforce/

(https://biz.moneyforward.com/receivable-management/salesforce/)

Salesforceと直接連携された『マネーフォワード クラウド債権管理 for Salesforce』は、現在AppExchangeから入手いただけます。

URL：https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=8ecae1b8-de36-4a61-8076-3a6db836c4e6

■Salesforce AppExchangeについて

Salesforce AppExchangeは世界をリードするエンタープライズクラウドマーケットプレイスで、企業、開発者、起業家がまったく新しい方法で構築、販売、成長できるよう支援します。2006年のローンチ以降、8,000件以上のパートナーのアプリケーションや認定コンサルタントの登録、1,300万件の顧客導入を有するAppExchangeは、業界や規模に関わらずビジネス上のあらゆる課題を解決するために、すぐにインストールし、カスタマイズ可能なアプリケーションやSalesforce認定コンサルタントとお客様を結びつけます。

・LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/salesforce/mycompany/verification/)とX(https://twitter.com/salesforce)でSalesforceをフォローする

■特設サイトについて

・「『マネーフォワード クラウド』with AI」

URL：https://biz-ai.moneyforward.com/

・マネーフォワードが提供するAIエージェントについて

URL：https://biz.moneyforward.com/ai-agent/

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。





