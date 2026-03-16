人材戦略支援マガジン『PORTERS MAGAZINE Agent Vol.44』を発行しました。

ポーターズ株式会社

人材ビジネス向けクラウドシステムを提供するポーターズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西森康二）は人材戦略支援マガジン『PORTERS MAGAZINE Agent』を2026年2月27日に発行し、本日2026年3月16日よりWebサイトの公開をいたしました。

『PORTERS Magazine Agent～人材戦略支援マガジン～』は、「人材ビジネス業界の価値向上と、事業成長を支える雇用機会の創出」をコンセプトに、企業の事業戦略や、働く方一人ひとりの人生やキャリアに向き合い、日本経済を支える労働力を供給している人材ビジネス業界がより付加価値の高いサービスを提供することで、企業の成長を促す質の高い雇用を生み出すことを使命としております。

今回の特集テーマは「解像度がマッチングの質を高める」。関西を中心に大手メーカーの転職事業を展開する株式会社タイズの今井 良祐氏、そして、新卒採用で成長を続ける株式会社irodasの渡辺 健太氏に取材をさせていただきました。また、特集2「社外留学のススメ」では、パーソルキャリア株式会社の片山 徹之氏、エッセンス株式会社の伊藤 鑑氏に業界や企業を超えて他社のプロジェクトに参画する 社外留学についてお話しいただきました。

そして、PORTERS MAGAGINE編集長の渡邊が先進的な取り組みをおこなうさまざまな企業の方々にインタビューをおこなう「ポーターズマガジン編集長が訊く！」では、創業50周年を迎えた東京エグゼクティブ・サーチ株式会社の福留 拓人氏に人材業界の歴史や市況感、未来像についてお話を伺っております。

【PORTERS MAGAZINE Agent Vol.44】

■特集■ 解像度がマッチングの質を高める

[INTERVIEW 01]

株式会社 タイズ

代表取締役社長 今井 良祐氏

【人事部大変革時代に突入！転職エージェントに求められる役割とは】

[INTERVIEW 02]

株式会社irodas

代表取締役社長 渡辺 健太氏

【AI時代の新卒採用は「個の理解」がカギ】

■トップコンサルタントの舞台裏■

Flare株式会社 代表取締役 大橋 花織氏

【「年間売上１億円」を生む、コンサルタントの仕事術とは】

■特集2■ 社外留学のススメ

[INTERVIEW 01]

パーソルキャリア株式会社

タレントシェアリング事業部 Business innovation統括部 HiPro Closed Platform部 ゼネラルマネジャー 片山 徹之氏

【顧客満足度90%！「相互副業」が企業の成長スピードを上げる】

[INTERVIEW 02]

エッセンス株式会社

リクルーティング事業部 執行役員 伊藤 鑑氏

【『他社留学』がスタンダードになる日を目指して】

■PICK UP■

パーソルキャリア株式会社 鶴田 健人氏

株式会社クイック 矢野 礼佳氏

【CAのロールプレイングコンテスト『PCAC』優勝者インタビュー】

■SPECIAL TALK■ ポーターズマガジン編集長が訊く！先進企業による取り組み最前線

東京エグゼクティブ・サーチ株式会社

代表取締役社長 福留 拓人氏

【創業50周年のエグゼクティブサーチファームが語る「人材業界50年の歴史とこれから」】

PORTERS MAGAZINEは、『PORTERS MAGAZINE Agent』に加え、国内の人材派遣事業にフォーカスした『PORTERS MAGAZINE Staffing』、海外日系企業の人材戦略にフォーカスした『PORTERS MAGAZINE Asia』、と３つの紙面を発行し、国内外の最新の採用戦略や労働市場の動向をお伝えしております。 PORTERS MAGAZINEは、人材戦略に関わる全ての方々の、企業成長を担う人材戦略のプラットフォームとなるべく邁進してまいります。

【PORTERS MAGAZINEについて】

PORTERS MAGAZINEは、2009年に人材業界専門誌として創刊し、これまで、27万部を発刊し、雑誌とWebで多くの方々にご愛読いただいてまいりました。

2023年に現在の人材戦略支援マガジンとしてリニューアルし、『PORTERS MAGAZINE Staffing/Agent/Asia』という３つのラインナップをそろえ、年間16.8万部を発行しております。

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ポーターズ株式会社について

■社名 ：ポーターズ株式会社

https://www.porters.jp/

■所在地 ：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者 ：代表取締役 西森 康二

■事業内容 ：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営

人材紹介・派遣特化型のマッチングシステム PORTERS

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人材派遣のDXツールならPORTERS Staffing

■SNS

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2001年の創業以来、人材紹介企業向けの業務管理システム『プロ・エージェント』を提供、その後クラウド型統合管理システム『PORTERS HRビジネスクラウド』をリリースし、2022年4月に『PORTERS Agent』『PORTERS Staffing』とブランド名を変更しました。現在海外1２ヶ国を含む人材紹介・人材派遣企業を中心に2,200社以上の導入実績を誇っています。