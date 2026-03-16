旅行予約サイト「ふるなびトラベル予約」1周年記念キャンペーンを開催！先着1,000予約限定、初回利用は最大30%OFF、春旅・ゴールデンウィーク予約をお得に後押し

株式会社アイモバイル

ふるさと納税サイト「ふるなび」を運営する株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）は、旅行予約サイト「ふるなびトラベル予約」にて、サービス開始1周年を記念したキャンペーンを2026年3月16日（月）12:00より開始いたしました。期間中は先着1,000予約限定で、初めて「ふるなびトラベル予約」をご利用する方は最大30%OFF、ご利用経験のある方も最大15%OFFで予約できるクーポンを配布し、春休みやゴールデンウィークに向けた宿泊予約を応援します。

■先着予約1,000枚限定、全宿泊施設対象のお得なキャンペーンを開催

「ふるなびトラベル予約」は2026年3月26日（木）に1周年を迎えます。日頃のご愛顧への感謝を込めて、先着1,000予約限定の記念クーポンを配布します。

本キャンペーンは、掲載中の全宿泊施設が対象です。シティホテル、ラグジュアリーホテル、温泉旅館など幅広い施設で利用できるため、初めての旅行先探しからいつものご褒美旅まで、さまざまなシーンで活用いただけます。

初めて「ふるなびトラベル予約」をご利用する方には最大30%OFF、すでにご利用経験のある方には最大15%OFFとなるクーポンをご用意しました。ふるさと納税の返礼品「ふるなびトラベル」で付与されるふるなびトラベルポイント、またはクレジットカードによる事前決済でご利用いただけます。

春の行楽シーズンやゴールデンウィークの宿泊予約を検討中の方は、この機会にぜひ「ふるなびトラベル予約」をご活用ください。

■キャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7821/table/1616_1_46078c85819e54b355507808a23f61b7.jpg?v=202603160451 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/7821/table/1616_2_eccdee1c80c3135388386ccd070b4c26.jpg?v=202603160451 ]

※本キャンペーンのご利用条件等の詳細はキャンペーンページをご確認ください。

■「ふるなびトラベル予約」とは

「ふるなびトラベル予約」は、ふるさと納税サイト「ふるなび」の運営ネットワークを活かし、全国の厳選された宿泊施設を予約できるサービスです。ふるさと納税の返礼品として受け取れる「ふるなびトラベル」との連携により、旅行の計画から予約までをより便利にご利用いただけます。

ふるさと納税を活用して旅行を計画する際には、宿泊予約とふるさと納税の手続きを別に行う必要がありました。「ふるなびトラベル予約」では、宿泊予約とふるさと納税を一連の流れで利用できる当社独自の仕組みにより、旅行の計画から予約までをより簡単・便利に行えます。

また、「ふるなびトラベル」は、ふるさと納税の返礼品として受け取れるポイントサービスであり、「ふるなびトラベル予約」は、そのふるなびトラベルポイントを事前決済で利用できる唯一の宿泊予約サイトです。

なお、宿泊予約のみの利用や、クレジットカードによる事前決済にも対応しています。

*ふるなびトラベル予約におけるビジネスモデル特許「特許第7624263号」

■「ふるなびトラベル予約」の思い

地域の魅力との出逢い、ホスピタリティ溢れる非日常的な体験を

日本には、魅力が十分に伝わっていない地域がまだまだたくさんあります。

「ふるなびトラベル予約」は、ふるさと納税サービスを通じて培った地方自治体や各地域の事業者様との強いパートナーシップを活かし、各地の特色ある文化や景観、伝統を深く掘り下げ、それらの魅力を『旅』という形で世の中に広めることに取り組んでいきます。



■掲載宿泊施設様を募集中

掲載をご希望の宿泊施設様を募集しています。ふるさと納税の取り扱いがない施設様でも掲載可能です。「ふるなび」の会員基盤を活かし、新たな顧客接点の創出を支援いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

宿泊施設様用お問い合わせフォーム：https://travel.furunavi.jp/request/

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。

【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

■本リリースに関するお問合せ

株式会社アイモバイル

事業企画本部 トラベル事業部 OTAグループ

Mail： support@travel.furunavi.jp