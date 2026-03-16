産業AI企業MakinaRocks、韓国コスダック上場に向け予備審査通過

MakinaRocks

産業用AIソリューションを提供するMakinaRocks Co., Ltd.（本社：韓国ソウル、代表取締役：ユン・ソンホ）は、韓国取引所よりコスダック（KOSDAQ）上場に向けた予備審査の承認を取得したことを発表しました。主幹事証券会社である未来アセット証券とともに上場準備を進め、2026年上半期のIPO（新規株式公開）を目指します。

同社は産業現場に特化したAI企業として、製造業を中心に100件以上のAIソリューション導入実績を有しています。今回の予備審査通過は、同社の技術力と事業拡張性が資本市場から評価された結果となります。

MakinaRocks ロゴ

■技術評価A-Aを獲得、産業AI企業としての技術力を認証

MakinaRocksは技術特例上場に必要な技術評価において、評価機関であるNICE D&BおよびeCredibleの双方からA等級を取得し、総合評価A-Aを獲得しました。

2017年に設立された同社は、創業初期にはApplied Ventures、LG、SK、NAVERなどの企業がシリーズA投資に参加し、その後もSamsung、POSCO、Hanwha、GSなどの戦略的投資家から出資を受け、累計530億ウォン（約57億円）以上の資金を調達しています。

また、戦略的投資家が顧客エコシステムとして機能している点も同社の特徴です。Samsung、Hyundai、Doosan、LG、GS、SKなどのグローバル製造企業にAIソリューションを提供しており、産業現場におけるAI導入を拡大しています。

こうした実績を背景に、2025年の受注額は前年の2倍以上に拡大しました。

■日本法人を拠点に日本の製造業DX支援を拡大

MakinaRocksはグローバル展開の一環として、日本法人MakinaRocks株式会社（東京都港区）を設立し、日本市場での事業展開を進めています。

同社日本法人は、東京都の海外企業誘致促進事業の支援を受け、韓国において培った技術力によって日本の製造業のAX（AIトランスフォーメーション）を支援し、企業の生産性の飛躍的向上を支援していく方針です。

■IPOを通じてグローバル産業AI企業としての成長を加速

今回のIPOにより調達する資金は、AIプラットフォーム「Runway」の高度化や日本を含むグローバル市場への事業拡大などに活用される予定です。

MakinaRocks代表ユン・ソンホは次のようにコメントしています。

「今回の予備審査通過は、産業現場で積み上げてきた当社の技術力と実績が評価された結果です。資本市場の検証を通じて企業としてさらに成長し、グローバルな製造AI市場を先導する企業に成長して参ります。」

本リリースに関するお問い合わせ

Eメール：contact@makinarocks.ai

MakinaRocksについて

MakinaRocks、2017年にソウルとシリコンバレーで設立された、産業特化型のグローバルAI企業です。2025年には、虎ノ門に東京オフィスを開設しました。約120名の社員のうち、75%がAIを中心とするエンジニアで構成されています。アプライド・マテリアルズ、GS、LG、SK、サムスン、POSCO、ハンファ、現代などのグローバル製造業が主要顧客であるだけでなく、戦略的投資家として共に歩んでいます。 累計資金調達額は約53億円でCB Insightsの「世界で最も有望なAIスタートアップ100社（CB Insights AI 100）」、世界経済フォーラムの「グローバル・イノベーター」および「テクノロジー・パイオニア」に選ばれるなど、その技術力はグローバルに高い評価を受けています。



会社ホームページ：https://www.makinarocks.ai/ja/