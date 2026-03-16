東京メトロ全駅で遠隔案内端末を２０２８年３月末までに導入

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）、ＫＤＤＩ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 ＣＥＯ：松田 浩路、以下「KDDI」）、株式会社サイエンスアーツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平岡 竜太朗、以下「サイエンスアーツ」）の3社は、２０２８年３月末までに、東京メトロ全１７１駅（注１）の改札口にＩＰ無線インカムアプリ「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ（バディコム）」のコール機能を活用した遠隔案内端末を順次導入します。本端末の導入により、駅社員が離れた場所からでも的確にお客様対応を行うことが可能となり、多様化するお客様のニーズに応じた質の高いサービス提供を実現します。第１弾として２０２６年３月１６日から青山一丁目・淡路町・中野坂上・東銀座の４駅に設置を行い、遠隔でのご案内を開始します(注2)。





遠隔案内端末は、ＫＤＤＩが提供するタブレット端末に、サイエンスアーツが開発したＩＰ無線インカムアプリ「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ」のコール機能を組み込んだものです。お客様は、改札口付近に設置された端末の画面に表示されている呼び出しボタンを押すことで、駅事務室の社員と通話を開始できます。駅構内のご案内に加え、ＩＣカードやモバイル端末を用いた精算・カード処理が必要な場合には、端末下段のＩＣカードリーダーにカード等をおいていただくことで、駅社員が駅事務室内から遠隔で機器を操作し、その場で精算やカード処理を行うことが可能です。また、バリアフリーの観点から、音声案内やチャット機能を搭載することで視覚・聴覚に障がいのあるお客様にも配慮した仕様となっています。さらに、外国人のお客様のご案内にも活用できるよう、翻訳機能（９言語対応）も搭載しています。

今後も３社は、持続可能な鉄道事業の運営体制を実現するとともに、お客様により安心してご利用いただける駅を目指し、対面での接客と変わらない新たなサービスをお届けします。

（注１）他社への管理委託駅は除く。

（注２）各駅の事務室内には駅社員が常時待機し、お客様対応に備えておりますので、無人駅とはなりません。

遠隔案内端末の外観及び遠隔案内端末のご利用イメージ



遠隔案内端末の導入について

１ 背景

社会インフラを支える多くの業界で労働人口の減少が課題となる中、公共交通機関においても、将来にわたり質の高いサービスを提供し続けるため、持続可能な運営体制の構築が求められています。一方で、インバウンド観光客の増加や社会の多様化を踏まえ、駅をご利用されるすべてのお客様のニーズに対応し、迅速かつ安心してご利用いただける環境の整備が必要となっています。

東京メトロではこれまで、インターホンによる遠隔案内を行ってきましたが、遠隔ではICカードやモバイル端末を用いた精算・カード処理に対応ができないこと、また、外国語対応が十分ではないことが課題となっていました。

２ 概要

３ 特長

（１） バリアフリー対応

・視覚障がいのあるお客様への対応

端末自体から常時音声が流れており、視覚障がいのあるお客様も端末位置や呼び出し方法の確認が可能。

・聴覚障がいのあるお客様への対応

「耳マーク」をあしらったシートを各端末に整備しており、これをタブレット端末の画面に見せていただくことで、駅社員が聴覚障がいのあるお客様であることを認識し、チャット機能を活用したご案内や現地に駆けつけてのご案内を実施。

・車いすをご利用のお客様への対応

車いすをご利用のお客様でも操作しやすいよう、タブレット端末は券売機の画面とほぼ同等の高さに設定。

・呼び出しボタンを押すと駅社員にダイレクトにつながる

対応の迅速性を確保するため、チャットボット等は設定せず、呼び出しボタンを押したらすぐに駅社員と通話が可能。

（２） 端末のサイズ感

・使いやすさを保ちつつもコンパクトなサイズに設計

様々なお客様にとって使用しやすい高さ設計をかなえつつ、地下鉄の駅構内にも設置可能なコンパクトサイズ。

（３） 多言語対応

・下記の９言語に対応可能

日本語・英語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）・韓国語・フランス語・スペイン語・イタリア語・ロシア語

４ ＩＰ無線インカムアプリ「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ」コール機能について

サイエンスアーツが提供する「Buddycom」は、インターネット通信網（4G、5G、Wi-Fi）を利用して、スマートフォンやタブレットにアプリをインストールすることで、トランシーバーや無線機のように複数人と同時コミュニケーションを可能にするサービスです。音声、テキストチャット、動画、位置情報(IoT)に加え、ＡＩを利用したデジタルアシスタントでのコミュニケーションが可能です。

「Buddycom」コール機能は、東京メトロおよびＫＤＤＩからの要望を受けて開発された、遠隔接客を可能とする新機能であり、このたび東京メトロにおいて先行導入されました。本機能は、タブレット端末の呼び出しボタンを押すことで、離れた場所にいる駅社員がお客様対応をすることができる仕組みです。音声に加え、テキストチャットや動画でのコミュニケーションが可能で、９言語の翻訳に対応しています。コール機能は、「Buddycom」一つで社内の業務連絡からお客様対応まで可能とし、お客様をお待たせすることなく、誰でも・かんたんに利用できる遠隔コミュニケーションを実現します。

５ 会社概要

■東京メトロ

所在地： 東京都台東区東上野3丁目19番6号

代表者： 小坂彰洋

ＵＲＬ： 東京メトロ(https://www.tokyometro.jp/index.html)

本取り組みの役割：設置計画の策定・導入

■ＫＤＤＩ

所在地： 東京都港区高輪２丁目２１番１号 ＴＨＥ ＬＩＮＫＰＩＬＬＡＲ １ ＮＯＲＴＨ

代表者： 松田浩路

ＵＲＬ： KDDI株式会社――Tomorrow, Together(https://www.kddi.com/)

本取り組みの役割：全体統括、タブレット端末・通信回線の提供

■サイエンスアーツ

所在地： 東京都渋谷区渋谷１丁目２番５号 MＦＰＲ渋谷ビル５階

代表者： 平岡竜太朗

URL： 株式会社サイエンスアーツ｜次世代フロントライン向けDXプラットフォーム(https://buddycom.net/company/)

本取り組みの役割：ＩＰ無線インカムアプリ「Buddycom」コール機能の開発・提供