東美濃の地酒と発酵グルメ、土岐市に集結！「ぎゅっと集めた東美濃」3月20日・21日開催

岐阜県観光資源活用課

岐阜県東部にある東美濃エリア（多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市・可児市・御嵩町）は、清流が育む地酒や、長い歴史の中で培われた発酵食文化が今なお色濃く残る地域です。

東美濃歴史街道協議会は、この地域の魅力を広く発信するため、3月20日（金・祝）・21日（土）の2日間、テラスゲート土岐内の「まちゆい」を会場に、『ぎゅっと集めた東美濃 ～美味しい地酒と発酵グルメ大集合！～』を開催いたします。

開催概要

日時：令和8年3月20日（金・祝） ・3月21日（土） 午前10時～午後3時30分

会場：テラスゲート土岐 まちゆい イベントスペース（岐阜県土岐市土岐ヶ丘4-5-3）

特設サイト： https://higashiminokanko.com/event/%E3%81%8E%E3%82%85%E3%81%A3%E3%81%A8%E9%9B%86%E3%82%81%E3%81%9F%E6%9D%B1%E7%BE%8E%E6%BF%83-%EF%BD%9E%E7%BE%8E%E5%91%B3%E3%81%97%E3%81%84%E5%9C%B0%E9%85%92%E3%81%A8%E7%99%BA%E9%85%B5%E3%82%B0%E3%83%AB/

【東美濃を五感で楽しむ 6つのコンテンツ】

●地酒(日本酒・クラフトビール)の販売、試飲

東美濃エリアの酒蔵による日本酒や、地域のクラフトビールが集結します。会場では試飲（※）ができるほか、その場で購入も可能です。地元の酒米「酔むすび」で仕込まれた、地域ならではの地酒も楽しめます。

（※）試飲は無料のお試しコースと美濃焼で味わえる有料(500円)コースがあります。

＜出店者一覧＞

三千盛(多治見市)、はざま酒造(中津川市)【20日のみ】、恵那醸造(中津川市)【21日のみ】、中島醸造(瑞浪市)、若葉(瑞浪市)、岩村醸造(恵那市)、千古乃岩酒造(土岐市)、林酒造(可児市)、104BREWERY(土岐市)、CAMADO BREWERY(瑞浪市)【20日のみ】

●発酵グルメの販売

東美濃を代表する五平餅や朴葉寿司といった郷土食をはじめ、地域で親しまれている発酵食も多数。味噌や醤油、酢といった伝統的な調味料から、それらを活かした現代のアレンジメニューまで、東美濃の豊かな食文化を五感で楽しめるラインナップです。

【ショップ一覧】

こなもん屋（御嵩町）、タニカ電器株式会社（多治見市）、こうじキッチンこぎちゃん（中津川市）、発酵食専門店 美也古(瑞浪市）、中山道大井宿 寿司幸（恵那市）、大竹醬油醸造場（土岐市）、比那屋（土岐市）、NPO法人さといも塾（可児市）、酒粕チーズケーキ｜coco mitake（御嵩町）

●発酵ワークショップ【事前予約制】

発酵文化をより身近に体験できるワークショップを実施します。

各枠ショップの事前予約はこちらから 《https://logoform.jp/form/n9F9/1372485》

（1）甘酒教室｜簡単！クイック麹甘酒で 腸活 美肌 ヘルシーライフの始め方！

会場： テラスゲート土岐まちゆい セミナールーム

定員： 各コマ12名【事前予約制】

時間： （1コマ 60分）

- 20日(金)10:30～11:30、14:00～15:00- 21日(土)11:30～12:30、13:00～14:00

参加料： 500円／人

内容： 美濃焼おちょこで「岩村醸造 女城主 あま酒」を試飲。

（使ったおちょこは記念にプレゼント）

- 甘酒 2種類説明

- 甘酒効能効果 どうして美肌 腸活 免疫力UPにつながるのか

- 簡単に応用レシピ

- 簡単 クイック麹甘酒作り方 炊飯器編

美濃焼おかみ塾伊藤 純代 先生（2）塩麴教室｜麹屋が伝授！仕込んで、使って、楽しむ！塩麹万能ワークショップ

会場： テラスゲート土佐まちゆい セミナールーム

定員： 各コマ12名【事前予約制】

時間： （1コマ 60分）

- 20日(金)11:45～12:30、13:00～13:45- 21日(土)10:30～11:15、14:15～15:00

参加料： 500円／人

内容： 塩麹を仕込んでから講師による塩麹を使った料理のデモンストレー

ション見学と作った料理の味見。意外な使い方を伝授します。

仕込んだ塩麹はそのままお持ち帰りいただきます。

みかさぎ麴屋 和田 友美 先生（3）パン教室｜発酵っておもしろい！ 親子パン教室

会場： テラスゲート土岐まちゆい ベーカリーたま5150

定員： 各コマ10組（1組：大人1名 + 子ども(小学生以上)1～2名）

【事前予約制】

時間： （1コマ 90分）

- 20日(金)12:30～15:00（途中1h休憩）- 21日(土)12:30～15:00（途中1h休憩）

参加料： 1,000円／組

内容： フランスパンと菓子パン作りを通して“発酵”の“おもしろさ”を体感

しましょう！

持ち物： エプロン、三角巾、タオル

注意事項：

●ステージイベント

- ピアスやブレスレット等は外してください（異物混入の防止）- 粉などで衣服が汚れる場合がございます。作業しやすい服装でお越しください。ベーカリーたま5150 小出 晃弘 シェフ

会場内の特設ステージにて、土岐市を中心に活動する創作和太鼓チームや、吹奏楽部、踊り子がパフォーマンスを通して、東美濃の情熱と活気を届けます。 息の合った力強い演奏や華やかな演舞が会場を包み込み、小さなお子様から大人まで、お買い物や食事を楽しみながら地域の文化に触れられる賑やかなひとときを演出します。

●リニア中央新幹線ブース

20日(金・祝)限定で、リニア中央新幹線に関する展示ブースを設置し、地域の未来を紹介します。

●「買って 集めて 回そう！」 ＼ 東美濃ガラガラチャレンジ ／

会場内でお買い物をされた方を対象に、地域の特産品などが当たる抽選会を実施します。イベント会場および「まちゆい」館内の対象店舗にてお買い上げごとに「東美濃チケット」を1枚進呈（1会計につき1枚）。チケットを3枚集めると、各市町の観光施設入場券や美濃焼の箸置きなどが当たるガラガラ抽選会にチャレンジいただけます。※景品がなくなり次第終了。

＜公式Instagramフォローアップキャンペーン＞

東美濃歴史街道協議会公式インスタグラム（＠higashiminokanko）をフォローいただき、イベント期間内に本部でご提示いただいた方を対象に、東美濃地域で作られた「国産天然木ひのき箸」または「国産天然木コーヒースプーン」をプレゼントいたします。

※無くなり次第終了

イベント開催にあたっての注意事項

※20歳未満の方、お車を運転するご予定の方は試飲できません。飲酒後の運転はお控えください。

※あくまでも試飲を楽しむ企画です。節度ある飲酒量でお楽しみください。

※出店及びステージイベントについて、都合により変更になる場合があります。

【参考】東美濃歴史街道協議会

リニア開業を見据えて、南北観光軸（東美濃ふるさと街道）と東西観光軸（いにしえ街道）の両街道エリアを「東美濃歴史街道」と位置づけリニア沿線の観光協会、市町と県が一体となって観光振興に取り組み、魅力ある観光地づくりと交流人口の拡大を図ることを目的として、平成29年7月に発足。

構成：東美濃7市町（多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、可児市、御嵩町）、

上記観光協会、岐阜県