音楽劇「アカネイロのプレリュード～赤坂の奏～」開幕！！

株式会社キョードーメディアス

3月16日赤坂・草月ホールにて、音楽劇『アカネイロのプレリュード～赤坂の奏～』が開幕いたします！

物語の舞台は赤坂の老舗音楽Bar「アカネ」。映像ディレクターを志しながらも、父の借金と失踪をきっかけに店を背負うことになった浩太と、人見知りな店員・淳一、「再建の神」を名乗る渉、そして素性の知れない歌姫・亜紀の4人が、Bar再建のために奔走します。

本作はワンシチュエーション、登場人物はわずか4人。浩太役には水田航生・小野塚勇人、淳一役には陳内将・鈴木康介、渉役には瀧澤翼・鈴木曉、亜紀役には珠城りょう・久城あす、それぞれWキャストで、かつ固定チームではなくさまざまな組み合わせで上演します。1台のピアノの生演奏で、実力派のキャスト4名が紡ぐ珠玉の音楽劇が誕生しました！

そして初日を迎え、キャスト全員からコメントが到着！

水田 航生（みずた こうき）

稽古の始まりから終わりまで、一度も妥協する事なく、より良く！をモットーに元吉さんを先頭にカンパニーみんなで駆け抜けてきました！お客様という最後のピースが揃い、どんな作品に進化していくのか楽しみでなりません！対話を大切に新鮮さを忘れずに全公演駆け抜けていきたいと思います！！よろしくお願いします！

小野塚勇人（おのづか はやと）

いよいよ、初日を迎えます。

この作品は本当に全員で話し合い試行錯誤して作り上げた作品です。

この作品を通して、そして今回の「赤坂」という場所を通して皆さんに何をお届け出来るのか。

やれる事はやりました。

そして心温まる作品になったと思います。

お楽しみに！

陳内将（じんない しょう）

音楽劇「アカネイロのプレリュード～赤坂の奏～」が開幕致します。

男女四人全員がWキャストの今作、毎公演組み合わせが変わりますので、その回に依ってお客様の感情移入の方向もきっと変わるはずです。そして二度目、三度目と観て頂けると台詞の裏にある其々の目的など、役の解像度がどんどん上がっていく仕掛けがご用意されています。是非、劇場でその様子を目撃し、体感して下さい！

鈴木康介（すずき こうすけ）

ついに音楽劇開幕になります！！

久しぶりの舞台ということもあり、本番が近くなると胃が痛くなる感じ、懐かしいなと感じました。。。

なにが起こるか分からない一期一会の舞台。そんなところも含めてお客さんを巻き込んで全力で楽しみたいと思います！

最初は不安だった歌も、今では楽しみながら、日々アレンジを加えながらできるようになりました！

早く皆さんに届けたい！そんな気持ちで溢れてます！

瀧澤翼(たきざわ つばさ)

作品や役、俳優という自分自身の存在とも向き合い稽古を重ねてきました。

単純に楽しい稽古だけではなく毎日が気づきの連続で、とても成長させていただいた稽古期間でした。

このカンパニーで芝居ができて心の底から幸せです。

観に来てくださるお客様のためにも感謝を込めて渉として精一杯生きていきます。

ぜひ！！！お越しください！！！

鈴木曉(すずき あさひ)（WATWING）

音楽劇「アカネイロのプレリュード～赤坂の奏～」

いよいよ開幕します。

とても楽しみです。

精一杯再建屋新垣渉を演じます。

再建を一所懸命、務めていきます。

赤坂の街にあるバー"アカネ"で巻き起こるストーリーを楽しんでください。

珠城りょう(たまき りょう)

「本日、いよいよ『アカネイロのプレリュード』が初日を迎えます。

限られた稽古期間ではありましたが、演出の元吉庸泰さんをはじめ、個性豊かでユーモアあふれる素敵なキャストの皆さんとともに、たくさんのアイディアを出し合いながら作品を作り上げてきました。

ピアノの生演奏とともに、その瞬間に生まれる感情を大切にしながら、心を込めてお客様にお届けしたいと思います。

久城あす(くじょう あす)

いよいよ本日、初日を迎えます！！お稽古が始まってから今日までの日々は、1日1日があっという間に感じるくらい私にとって楽しく実りのある時間でした。そしてこの作品に出会えたことを心から幸せに思います。ご覧くださるお客様に、この作品を通して特別なギフトをお届けできますよう精一杯務めて参ります。

＜ストーリー＞

生まれも育ちも赤坂の鮎川浩太は、かつて父親と喧嘩して家を飛び出した。映像ディレクターになる夢を追いかけていた彼の元に、ある日「父親失踪」の報せが届く。残されたのは、多額の借金となぜか浩太名義に変更されていた赤坂の老舗音楽Bar「アカネ」。途方に暮れる浩太の前に現れたのは、給料の支払いを迫る不愛想な店員・須藤淳一、自称「再建の神」を名乗る怪しげな男・新垣渉、そして素性の知れない歌姫・美咲亜紀。性格も目的もバラバラな4人は、反発し合いながらも「本物のショー」で店の立て直しに挑んでいく。全員の奮闘により、次第に活気を取り戻していく音楽Bar「アカネ」。しかし、そこには失踪した父の「真の思惑」が隠されていた--。

夢と現実、そして秘密。 これはアカネイロの街、赤坂の物語。

＜公演概要＞

タイトル：音楽劇「アカネイロのプレリュード～赤坂の奏～」



演出／歌詞：元吉庸泰

脚本：粟島瑞丸

音楽：桑原まこ



出演：

水田航生 小野塚勇人 （Ｗキャスト）

陳内将 鈴木康介 （Ｗキャスト）

瀧澤翼 鈴木曉 （Ｗキャスト）

珠城りょう 久城あす （Ｗキャスト）



公演日程：2026年3月1６日（月）～22日（日） 全10公演

劇場：草月ホール 〒107-0052 東京都港区赤坂７丁目２－２１



チケット料金(税込)

S席12,000円 (1階・２階）A席9,000円(３階見切れ席）



公演に関するお問い合わせ https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/event/10393/enquete.do

チケットに関するお問い合わせhttps://form.run/@ent-lawson-stage



公式サイト：https://www.akaneiro-stage.com

公式SNS：@akaneiro_2026



製作：TBS

宣伝：キョードーメディアス