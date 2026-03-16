1976年生まれの“ダブル50周年”を記念「Q&Q Smile Solar × CAPTAIN STAG」コラボウォッチを発売

キャプテンスタッグ株式会社

キャプテンスタッグ株式会社（本社：新潟県三条市、代表取締役社長：高波文雄）と、シチズン時計株式会社（本社：東京都西東京市、代表取締役：大治 良高）が展開するカジュアルソーラーウォッチブランド「Q&Q Smile Solar（キューアンドキュー スマイルソーラー）」は、コラボレーションモデルとなる腕時計（全3色）を3月下旬より発売いたします。

本モデルは、両ブランドが2026年に迎える50周年を記念した“ダブルアニバーサリー”モデルです。

Q&Qが掲げるコンセプト「QUALITY & QUANTITY（品質の良いものを、より多くの人へ）」に、キャプテンスタッグが共感。さらに、超軽量・ソーラー充電・10気圧防水という実用性が、キャンプやアウトドアで「気兼ねなく使える腕時計」に最適であることから、両者の想いが一致し発売に至りました。

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■発売概要

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・発売日：2026年3月下旬

・希望小売価格：6,800円（税込7,480円）

・展開：3色（Black／Green／Clear Beige）

・販売：キャプテンスタッグ公式オンラインストア／Q&Q Smile Solar公式オンラインストア／WEST新潟店・三条店・長岡店・上越店・猪苗代店・妙高リゾート店・佐渡サテライト店 等

※数量限定

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■製品特長｜アウトドアで最適な3つの機能

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1）超軽量

とにかく軽い。その軽さは、なんとミニトマト2個分。長時間の着用でも負担が少なく、アクティブなシーンでも快適。

2）ソーラー充電

太陽の光や蛍光灯で充電することができる「リングソーラー」を搭載。定期的な電池交換が不要で「メンテナンスフリー」です。

3）10気圧防水

急な天候変化や水場でも気兼ねなく使える防水性能。

キャンプの設営・撤収、焚き火、釣り、フェス、旅、日常まで。

過酷な環境のアウトドアでも、気負わず使える腕時計として提案します。

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■デザイン｜キャプテンスタッグのフィールド感を3色に凝縮

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カラーはキャプテンスタッグの世界観を反映した3色展開です。

●Blackブラック

キャプテンスタッグの「CSブラックラベル」シリーズで使用している、スタイリッシュな「黒」をイメージ。

日常でも、アウトドアシーンでも幅広く使用できます。

●Greenグリーン

ブランドカラー「キャプテンスタッググリーン」をイメージ。

自然の中で馴染みつつ、視認性にも配慮したカラーリングです。

また、ブラックとグリーンに関しては、昨年90年代のテイストを取り入れて復刻デビューした新型ロッジテント「ビバレー」のカラーリングをアクセントとして取り入れています。

●Clear Beigeクリアベージュ

自然に馴染むベージュをベースに、ボディはクリアに。

内部構造をあえて見せることで、モノづくり企業としてのシチズンの緻密さ、機能美への共感をデザインに落とし込みました。

“仕組みが見える”こと自体が価値になる。モノづくり企業同士のコラボにふさわしい、ダブルアニバーサリーを象徴するカラーです。

さらに、すべてのカラーに、人工皮革の遊カンを付属。アウトドアギアらしさを演出しています。

ブランドの歴史を知るユーザーにも、初めて手に取るユーザーにも、“キャプテンスタッグらしさ”が伝わる配色を目指しました。

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■「1976」から始まった二つのブランド。50年の歩みが交差する記念モデル

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シチズン「Q&Q」は1976年の誕生以来、「QUALITY & QUANTITY」を掲げ、手頃で信頼できる時計を世界120か国へ届けてきました。

キャプテンスタッグも同じく1976年、日本初のバーベキューコンロの開発・発売を起点に、“外遊び”を広げる道具を届け続けています。

同じ時代に生まれ、生活者の「日常」と「休日」を支えてきた両者が、50周年という節目に出会い、

アウトドアに最適な機能と、両ブランドの歴史を織り込んだ“ダブル50周年モデル”として本製品が誕生しました。

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■商品仕様

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・ケース直径・幅：36mm（グリーン）／40mm（ブラック・クリアベージュ）

・ケース厚：11.5mm（グリーン）／12.5mm（ブラック・クリアベージュ）

・ケース素材：ABS樹脂

・風防素材：アクリル樹脂

・ムーブメント：MIYOTA Cal.2085( フル充電後約3.5ヶ月可動)

・防水：10気圧

・バンド素材：ポリエステル

・バンド調整可能サイズ：120～185mm（グリーン）／130～190mm（ブラック・クリアベージュ）

・バンド幅：18mm（グリーン）／20mm（ブラック・クリアベージュ）

・重量：16g（グリーン）／22g（ブラック・クリアベージュ）

・時間精度：平均月差±20秒以内（常温5℃～35℃）

・持続時間：フル充電～止まり＝約3.5か月、2秒運針～止まり＝約2日

・停止からフル充電までの充電時間：10万Lx・18時間、3,000Lx・150時間

※仕様は最終製品で変更となる場合があります。

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■コメント

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キャプテンスタッグ株式会社 常務取締役 高波洋介

「私たちが50年かけて届けてきた“外遊びの道具”に、毎日身につけられる“時計”という相棒が加わりました。

ダブル50周年の記念として、歴史を感じるアクセントと、アウトドアで本当に役立つ機能を両立した1本になっています。」

シチズン時計株式会社 Q&Qブランド担当 草間 僚平

「Q&Q Smile Solar」はソーラー発電機能を搭載し、軽量で10気圧防水を備えた、日常からアクティブシーンまで最適な時計です。

作業中も負担にならない着け心地や、水周りでも気にせず使える安心感を「キャプテンスタッグ」とのコラボで表現しました。

両ブランドの50周年を記念した特別なモデルとして、ぜひ皆様の生活に彩りを加えていただければと思います。

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■Q&Q Smile Solarについて

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1976 年のスタート以来、世界約 120 カ国に年間 1,000 万個以上の時計を提供している Q&Q は、Quality（品質の良いものを）＆Quantity（より多くの人へ）のコンセプトのもと日本で生まれ世界に広がるブランドです。2013 年 「TIME FOR EVERYONE-幸福な時を、地上すべての人に」をコンセプトに光で充電できるカジュアルソーラーウオッチの新シリーズ「Q&Q SmileSolar」を発表しました。

※Q&Q SmileSolar はアジアやアフリカの子どもたちに学校給食を届ける活動を行う非営利団体 Table for Two に収益の一部を寄付しています。

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■キャプテンスタッグについて

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新潟県燕三条で生まれたアウトドア用品総合ブランド。

1976年日本初の国産BBQコンロの発売から、その歩みをスタートしました。現在は、キャンプ/カヌー/サイクルに至るまで幅広いラインナップを展開し、アウトドアの楽しみ方にルールを設けない自由なブランドです。

大自然の息遣いを堪能したい人には、確かな機能と品質を約束する優れたギアを。

休日のレジャーで自然を楽しみたい人には、多種多様なマテリアルを。

より快適で、より楽しいアウトドアライフをサポートすべく、総合的な商品展開を目指しています。