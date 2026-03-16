【ゴッパ合同会社】XFX ファンへ感謝を込めた「XFX ご購入者様感謝祭」(仮)を3月20日より開催

ゴッパ合同会社

ゴッパ合同会社（東京都中央区、代表：九鬼 隆則）は、ゴッパ公式ECサイトのリニューアルオープンを記念し、最新GPUの特別価格での販売や豪華景品が当たる抽選企画などを実施する「XFX ご購入者様感謝祭（仮）」を、2026年3月20日より開催いたします。

本キャンペーンでは、特別価格にてご購入いただける「購入権抽選販売」をはじめ、期間限定の「オープン記念セール」、過去に XFX 製品をご購入いただいたすべてのお客様を対象とした「大抽選会」など、3つの企画を実施します。

詳細はキャンペーン特設サイトをご覧ください。

https://www.goppa.jp/xfxforce/campaign2026-ecopen/

■ その1：台数限定 特別価格購入権抽選

特設フォームからエントリーいただいた方の中から抽選で、XFX の最新グラフィックボードを限定特別価格で購入できるクーポンをプレゼント。本キャンペーンはどなたでもエントリーいただけます。

特設フォーム：http://www.goppa.jp/xfxfes2026

応募期間 ： 3月16日（月）～ 3月19日（木）

当選発表 ： 3月20日（金）、当選者様へクーポンを発行

※クーポンには有効期限があります

■ 対象製品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166435/table/12_1_2c4a2e186fdbc099dd771edac34d169c.jpg?v=202603160151 ]

※当選者様のみがご購入いただけます

■ その2：リニューアルオープン記念セール

ゴッパ公式ECサイトのリニューアルを記念し、期間限定の特別価格で XFX グラフィックボードを販売いたします。

セール期間 ： 3月20日（金）～ 3月26日（木）

■ その3：XFX ご購入者様向け大抽選会

昨年6月の販売開始以降、国内正規代理店GOPPA が取り扱う XFX グラフィックボードをご購入いただいたすべてのお客様を対象としたプレゼント企画です。

応募条件 ： ゴッパ公式ECサイトへの会員登録および、シリアルナンバー等の必要事項の入力。

商品ラインナップ ： XFXオリジナルグッズなど、順次公開予定。

エントリー期間 ： 3月20日（金）～ 4月30日（木）

抽選日 ： 5月1日（金）

当選発表 ： 当選者様へメールでご連絡

■ キャンペーン特設サイト

https://www.goppa.jp/xfxforce/campaign2026-ecopen/

■ GOPPA公式ECサイト

https://goppa.jp/shop/