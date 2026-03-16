シンプルで美しいデザインかつ選べる性能のオールインワンPC　ASUS V400 AiO (V440VAK/V470VAK)」に2製品6モデルを追加

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、日常に溶け込むシンプルで美しいデザインで、選べるサイズ、性能のオールインワンPC「ASUS V400 AiO(V440VAK/V470VAK)」に新しいスタンドデザインとHDMI入出力機能を備えた2製品6モデルを追加することを発表しました。インテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240H、またはインテル(R) Core(TM) 5 プロセッサー 210Hと23.8型ディスプレイを搭載する「ASUS V400 AiO (V440VAK) 」に１製品4モデルと、大迫力の27型ディスプレイを搭載する「ASUS V400 AiO (V470VAK) 」に 1製品2モデルの計２製品6モデルを追加し、本日2026年3月16日 (月) よりASUSオフィシャルオンラインストアと一部量販店にて販売開始します。

ASUS V400 AiO (V440VAK)

ブラック

ホワイト（ASUSオフィシャルオンラインストア限定販売）

製品スペックの概要と発売日および価格

※詳細なスペックはスペックシート(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-New_V440.pdf)をご参照ください。

ASUS V400 AiO (V470VAK)

ブラック

製品スペックの概要と発売日および価格

※詳細なスペックはスペックシート(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-New_V470.pdf)をご参照ください。

・広視野角で効率アップ、鮮やかな表示と目に優しいディスプレイ

ASUS V400 AiO (V440VAK/V470VAK) シリーズは、約93%の画面占有率を誇る超薄型のオールインワンPCで、23.8型または27型のディスプレイを搭載しています。まるで外枠がなく画面だけがそこにあるような圧倒的な没入感を提供します。178度の広視野角と100%のsRGB色域により、鮮やかな色合いと広範囲の情報表示を実現し、作業効率を向上させます。また、ASUS独自のSplendid技術によって、美しい夕日、澄み渡る青空、肌の色など、表現が難しいさまざまな色を実物に忠実な色彩で映し出すことを可能とし、より一層鮮やかに見せるビビッドモードも搭載しております。これにより高い彩度レベルの美しい映像表現を実現します。さらに、アンチグレア加工とTUV Rheinland認証の低ブルーライト機能を備え、明るい場所でもとても見やすく、長時間の使用でも目に優しい設計です。

・オールインワンPCであらゆる用途に対応できるパフォーマンスを実現

ASUS V400 AiO (V440VAK/V470VAK) シリーズは、インテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240Hまたはインテル(R) Core(TM) 5 プロセッサー 210Hと、最大32GB DDR5メモリおよび最大1TB SSDを搭載し、日常のタスクから簡単な動画像編集など、あらゆる作業を軽快に行うことができます。

・機能性も充実な美しいデザイン

ASUS V400 AiO (V440VAK/V470VAK) は、シンプルかつ美しいデザインを採用しており、現代のライフスタイルに調和するミニマルな魅力と美しさを備えています。さらに、従来モデルよりもベゼルを38％スリム化、本体を25%薄型化し、コンパクトで美しいデザインに進化しました。また、スタンドデザインも刷新し、丸みを帯びた台座となり、よりインテリアになじむデザインとなります。

・充実のインターフェース搭載

ASUS V400 AiO (V440VAK/V470VAK) は、使用頻度が高いUSBポート（USB3.2 (Type-C/Gen1) ×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×3、USB2.0×1）を搭載しており、あらゆる周辺機器を接続することが可能です。さらに高速無線通信のWi-Fi 7にも対応しています。また、HDMIには出力と入力を備えており、外付けディスプレイとして使用することが可能で、お手持ちのゲーム機やHDMI映像出力可能なPCやデバイスを接続して使用することが可能です。

・没入感のある先進的なサウンド

ASUS V400 AiO (V440VAK/V470VAK) は、没入感を体験できる極めて強力なオーディオシステムを搭載しています。内蔵ステレオスピーカーの高度なバスレフ設計により、 なめらかで力強い低音から高音のクリアなサウンドを実現します。また、Dolby Atmosでミックスされたサウンドはまるで自分の周りで音が鳴っているかのような没入感を実現します。さらに双方向AIノイズキャンセリング技術によってオーディオ周りの使いやすさが一段と向上しています。この技術には、自分の周りのノイズ を除去するアップストリーム機能と、相手からのノイズを除去するダウンストリーム機能の2つの機能を搭載し、双方向のノイズを除去することで快適なサウンドを提供します。

・強力なセキュリティ機能

ASUS V400 AiO (V440VAK/V470VAK) ではより安心してパソコンを使用できるように強力なセキュリティ機能を搭載しました。ディスプレイ上部に手動で出し入れができるポップアップ式Webカメラを搭載しており、使用したいときにすぐにカメラを引き出して、ビデオ会議やビデオ通話を行うことができます。使用しない際は収納し、セキュリティとプライバシーをしっかりと保護します。また、パソコンを物理的に守ることができるKensingtonセキュリティスロットを搭載しており、もしものときもパソコンを盗難から防ぐことができます。

・27.0型モデルには外付け光学ドライブ標準付属

ASUS V400 AiO(V470VAK)には外付け光学ドライブが付属しております。

・故障原因に関係なく修理を受けられる「ASUSのあんしん保証」サービスに対応

通常の故障だけでなく、落下による故障や水没による故障、災害による故障、さらにはコンピュータウイルスによる故障まで、あらゆる故障に対応する「ASUSのあんしん保証」サービスに対応しています。増設/交換に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳細はASUSのあんしん保証Webサイト（https://asus-event.com/anshin/）をご覧ください。

以上

● ASUS JAPANについて

ASUS JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 Alvin Chenアルヴィン・チェン）は、パソコンやスマートフォンといったデジタルデバイスをはじめ、マザーボードやビデオカードなどパソコン向け高性能パーツを日本向けに販売する、ASUSTeK Computer Inc.の日本法人です。ASUSのChromebook、ゲーミング向けブランドROG (Republic of Gamers) のゲーミングノートPCおよびゲーミングスマートフォンは、全て2023年日本国内販売台数シェア1位*を獲得しました。ASUS及びROGは「Start with People（人を中心に据えた製品開発）」の理念を追求し続け、さまざまな分野で認められています。*BCNデータに基づいた自社調べ