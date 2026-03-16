アルミ＋放熱構造でコンパクト設計、HDMIとLANポートを搭載したType-Cドッキングハブを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、HDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるドッキングハブ「USB-5TCHLP7S」「USB-5TCHLP7S-1」を発売しました。

Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作でき、外出や会議など移動時にはケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運べます。

USB Power Deliveryとデータ転送に対応したハイブリッドType-Cポートを搭載しています。

【掲載ページ】

品名：USB Type-C スリムドッキングハブ

品番：USB-5TCHLP7S（ケーブル長15cm）/USB-5TCHLP7S-1（ケーブル長1m）

標準価格：9,680円（税抜き 8,800円）/10,340円（税抜き 9,400円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-5TCHLP7S

コンパクトサイズのType-Cドッキングハブ

カバンやポーチに入れてサッと持ち運ぶのに便利なコンパクトサイズのドッキングハブです。

Type-Cケーブル1本をパソコンに繋ぐだけで、USB Aポート、Type-Cポート、HDMIポート、LANポートを増設できます。PDポートはデータ転送に対応したハイブリッドType-Cポートです。

ヒートシンク放熱構造を採用

熱伝導率が高いアルミ素材を使用。裏面・側面には凸凹をつけ、外側の面積を増やすことで放熱効率を高める構造になっています。

HDMIポートから外部モニターに映像出力

HDMI出力ポートは4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。

有線LANポート搭載で安定した通信

1Gbps（1000M）対応のLANポートを搭載しているので、Wi-Fiよりも速くて安定した通信ができます。Zoomなどテレビ会議にもおすすめです。

USBポート×2を搭載

周辺機器や充電ケーブルを接続して作業の幅を広げられます。PD給電・データ転送に対応したハイブリッドType-Cポート付きです。

USB PD100Wに対応

USB Type-Cでの「USB Power Delivery（USB PD）」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。

※出力は92Wまで可能です。

幅広い機器で使えるType-C接続

汎用性の高いType-C接続で、ノートパソコン・タブレットなど幅広い機器に使用できます。

ウルトラワイドモニターに対応

本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作を確認しています。

ウルトラワイドモニターへの出力、PC給電、周辺機器接続がケーブル1本で完結します。

デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高めます。※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB (3440×1440)

コンパクトで持ち運びに便利

ポーチなどに入れて持ち運ぶときも邪魔にならないコンパクトサイズです。

束ねるのに便利なケーブルタイ付き

ケーブルをすっきりと束ねることができます。

環境配慮マーク取得製品

取扱説明書を無くしペーパーレス化。製品パッケージが意図的に紙やダンボール・ポリ袋で構成されている製品です。

ケーブル長15cmですっきり使える「USB-5TCHLP7S」

長すぎず、接続した際にデスク上で邪魔にならない長さ15cmのケーブルを採用しています。

配線しやすいケーブル長1mのロングケーブル仕様「USB-5TCHLP7S-1」

配線がしやすい1mのロングケーブルを採用しています。

離れた場所からポートを手元に置いたり、モニター裏などに配線してすっきりさせることができます。

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【関連ページ】

ドッキングステーション・ドッキングハブ

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html

USBハブ

https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html

映像変換コンバータ・変換アダプタ他

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html#hdmi

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-5TCHLP7S

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-5TCHLP7S-1

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