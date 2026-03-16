業務を自律的に遂行するAIエージェントプラットフォーム 「ロカルメ・オーダー AI Agent Platform」提供開始

スパイスコード株式会社

スパイスコード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中河 宏文、以下「スパイスコード」）は、業務を自律的に遂行するAIエージェントプラットフォーム「ロカルメ・オーダー AI Agent Platform」（https://order.localmet.com/agent）の提供を開始いたしましたことをお知らせいたします。

本プラットフォームは、従来のチャットボットやRPAとは異なり、AIエージェントが「自分で考え」「計画」「行動」「学習」する自律型AIです。受注処理・在庫管理・顧客対応・配送最適化などの複雑な業務を、エージェントが自動で遂行します。ノーコードでエージェントの作成・カスタマイズが可能であり、専門知識がなくても業務担当者自身がエージェントを構築・改善できます。

スパイスコードは食品卸事業を自社で展開しており、受発注・在庫・配送における年間数十万件の実運用経験を有しております。その長年にわたるリアルな業務現場での課題やノウハウを活用し、現場起点で開発したシステムが本プラットフォームの基盤となっています。

サービス提供の背景

多くの企業が業務自動化に取り組んでいますが、従来のRPAは「事前に定義したルール通りに動作する」ものであり、想定外の事態や判断が必要な業務への対応が困難でした。また、チャットボット型のAIは「問いかけに対して応答する」ことに留まり、業務プロセス全体を自律的に遂行することはできませんでした。

「ロカルメ・オーダー AI Agent Platform」は、これらの課題を解決するために開発されました。AIエージェントが状況を自律的に判断し最適なアクションを実行することで、複数の業務領域を横断する複雑なワークフローもシームレスに自動化します。

AIエージェントの3つの特徴

1. 自律思考型AI

指示を待つのではなく、エージェント自身がデータを分析し、最適な判断と行動を自律的に実行します。想定外の事態にも柔軟に対応し、実行結果をフィードバックとして判断ロジックを継続的に改善します。

2. マルチエージェント連携

受注・在庫・配送など専門領域ごとのエージェントが相互に連携し、部門を横断する複雑なワークフローもシームレスに自動化します。各エージェントは独立して動作しつつも、全体最適のために協調した動作を行います。

3. ノーコード構築

プログラミング不要でエージェントのロジックやワークフローを設計可能です。業務担当者自身がエージェントを構築・改善できるため、IT部門への依存を大幅に削減し、業務変化への迅速な対応を実現します。

AIエージェントが実現する業務自動化

各業務領域に特化したAIエージェントが、複雑な判断を伴うタスクを自動化し、人手に頼っていた作業を大幅に削減します。本プラットフォームは、食品業をはじめ、多様なB2B事業を展開する企業において幅広くご活用いただけます。

今後の展望

スパイスコードは、食品卸事業を背景とした実務知識をベースに「ロカルメ・オーダー AI Agent Platform」を進化させ、B2B顧客企業が販売管理業務の高度化・効率化を容易に行える環境づくりに努めてまいります。今後は対応業種・業務領域の更なる拡大、AIエージェントの精度向上、そして「ロカルメ・オーダー AI・BPO」サービスとの連携強化を計画しており、AIエージェント×専門スタッフのハイブリッド体制で、より高い価値を創出するサービスを目指します。

サービス詳細

AI Agent Platform：https://order.localmet.com/agent

AI・BPO：https://order.localmet.com/bpo

ERP：https://order.localmet.com