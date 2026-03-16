「楽々ぎじろー君 Pro＋スクショ要約」発売

Tokyo Properties 株式会社

Tokyo Properties株式会社（本社：東京都港区）は、大変多くの企業様・官公庁様にご好評をいただいている議事録作成を効率化するオフライン音声認識ソフト「楽々ぎじろー君 Pro」シリーズの新バージョンとして、『楽々ぎじろー君 Pro＋スクショ要約(https://tokyo-properties.co.jp/gijiro/sukusho.html)』を発売しました。

本製品は、従来の音声認識・AI要約機能に加え、TV会議の録画ファイル（mp4フォーマット）を認識させると会議録画のスライド画面と発言内容を紐づけて整理できる「スクショ要約」機能を新たに搭載したバージョンです。

TV会議の文字起こし結果を整理するソフトウェア・SaaS型サービスは多数ありますが、表示されているスライドがプレゼンや会話の前提となっていることが多く、発話だけを記録しても会議の全体像が分かりにくいという課題がありました。楽々ぎじろー君 Pro＋スクショ要約ではスライドのスクショと会話の要約をセットで表示することで、この課題を解決します。

ZoomなどのTV会議を録画したmp4ファイルを投入すると、音声認識による文字起こしやAI要約結果に加え、スライド画面のスクリーンショットと発言内容を対応表示させた議事録を自動生成します。

■楽々ぎじろー君Pro＋スクショ要約とは

「スクショ要約」は、TV会議録画の動画ファイル（mp4フォーマット）から

- スライド画面のスクリーンショット- 会話の要旨- 音声認識による文字起こし

を一つのWordドキュメントとして自動生成する機能です。

スクショ要約の動作イメージ

ドキュメントでは

- 出力の左側：スライドのサムネイル画像- 出力の右側：その場面で話されていた内容（要旨＋文字起こし）

という形式で整理されるため、「どのスライドで何が議論されたか」を一目で把握することができます。また、スクリーンショットはAIがスライド切り替えのタイミングを検出して自動抽出します。

さらに、サムネイルから拡大画像へのリンク機能も備えており、詳細な資料内容の確認も簡単に行えます。

■「楽々ぎじろー君 Pro」シリーズについて

「楽々ぎじろー君 Pro」シリーズ は、PC単体で動作するオフライン音声認識ソフトです。

クラウドサービスを利用せず、PC内部で音声認識処理を完結するため、会議内容などの機密情報が外部サービスに送信されることはありません。

そのため、

・社外秘の会議を扱う企業様や官公庁様

・顧客情報を含む会話を扱う部署

・セキュリティポリシーによりクラウド利用が難しい企業様や官公庁様

などから多くの支持を得ています。

また買い切り型ソフトのため、月額費用や従量課金が発生しない点も特徴です。

■これまでのシリーズ進化

「楽々ぎじろー君 Pro」シリーズは、議事録作成の効率化を目的に機能を拡張してきました。

楽々ぎじろー君 Pro（ベーシック版）(https://tokyo-properties.co.jp/gijiro/): オフライン音声認識と話者識別機能を搭載

楽々ぎじろー君 Pro＋AI清書版(https://tokyo-properties.co.jp/gijiro/index_ai_cleanup.html): ベーシック版の機能に加え文字起こし結果を読みやすい文章へ自動整形

楽々ぎじろー君 Pro＋AI要約版(https://tokyo-properties.co.jp/gijiro/sum.html)：AI清書版の機能に加え内蔵する大規模言語モデルが要約型議事録を作成

今回の新バージョン(楽々ぎじろー君 Pro＋スクショ要約版(https://tokyo-properties.co.jp/gijiro/sukusho.html))では、これら全ての機能に加え、TV会議の動画ファイルを投入するとスライド資料と会話内容を関連付けて整理する「スクショ要約」機能を追加しました。

■このような用途に最適

本機能は特に以下のような場面で効果を発揮します。

■対応ファイル形式

- ZoomなどTV会議録画ファイルの記録・共有- セミナーや講演会の内容整理- オンライン授業のノート作成- その他過去の会議動画ファイルのアーカイブ・整理

スクショ要約機能では、録画ファイルとして mp4形式 の動画を使用します。

※使用されている映像・音声コーデックによっては対応していない場合があります。

※対応可否は無料体験版で確認できます。

※TV会議中のリアルタイムの録画・音声認識などはできません。録画されたmp4形式のファイルをスクショ要約に変換することができます。

一般的な文字起こし・要約作成ソフトとして活用することもできます。この用途で利用する場合、wav, mp3, m4a, mp4(オーディオのみ） の４種類のフォーマットのオーディオファイルを処理することができます。

■製品概要

- 製品名：楽々ぎじろー君 Pro＋スクショ要約- 対応OS：Windows10 / Windows11（64bit 日本語版）- 推奨環境：メモリ：16GB以上、CPU：Intel 11世代 i5相当以上- 価格：ダウンロード版 148,500円（税込）- 販売ページ： https://tokyo-properties.co.jp/gijiro/sukusho.html- 無料体験版： 上記 当社ウェブサイトよりダウンロード可能

■会社概要

会社名：Tokyo Properties株式会社

所在地：東京都港区

URL：https://tokyo-properties.co.jp/

事業内容：ソフトウェア開発