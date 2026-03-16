MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～SPRING & SUMMER 2026～3/16(月)からチケプラTradeで公式チケットトレードが順次スタート！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、「MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～SPRING & SUMMER 2026～」にてチケプラTradeが採用されたことをお知らせします。トレードの申し込みが3月16日（月）からスタート！

■「MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～SPRING & SUMMER 2026～」とは

ダウンロード数800万を突破した大人気イケメン役者育成ゲーム『A3!』を原作に、2018年の舞台化を皮切りに進化を続けてきたMANKAI STAGE『A3!』シリーズ。

通称「エーステ」は、公演のみならず映画館での上映会や大型ライブ、実写映画化など、多方面へと展開を広げてきました。

2024年には初の海外イベント出演を果たし、国内外でその存在感を高めています。

そして2025年、「ACT3!」シリーズが始動。初代リーダーズをはじめとする新たな仲間も加わり、MANKAIカンパニーの物語は新たなステージへ。エーステの勢いは、これからもとどまることを知りません！

本作は、前作「ACT3! 2025」の時系列上で描かれていた未上演のストーリーを題材にしており、新生春組第七回公演『奇術師たちの純愛』（主演：碓氷真澄）、新生夏組第七回公演『＋3Ghosts！』（主演：斑鳩三角）の上演にまつわるエピソードをお届けします。

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方がライブに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。

チケプラTradeで購入された公演のチケットは、電子チケット専用アプリにて発券いたします。

【公演詳細】

MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～SPRING & SUMMER 2026～

⚫︎公演日程

2026年4月10日（金）～ 4月19日（日）東京｜天王洲 銀河劇場

2026年4月24日（金）～ 4月26日（日）新潟｜新潟県民会館 大ホール

2026年5月1日（金）～ 5月10日（日）大阪｜東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール

2026年5月15日（金）～ 5月17日（日）愛知｜アイプラザ豊橋

⚫︎チケット料金

【東京公演】

12,800円（全席指定/税込）

サイドシート：12,800円（全席指定/税込）

立見券：10,800円（税込）

【新潟公演】

S席：12,800円（全席指定/税込）

S席サイドシート：12,800円（全席指定/税込）

A席：10,800円（全席指定/税込）

【大阪公演】

12,800円（全席指定/税込）

【愛知公演】

12,800円（全席指定/税込）

サイドシート：12,800円（全席指定/税込）

▶︎チケプラTrade

https://trade.tixplus.jp/artists/tour/13779

▶︎詳細はこちら

MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～SPRING & SUMMER 2026～公演サイト

https://mankai-stage.jp/act3-2/ss2026/

■ チケットの公式リセールをもっと手軽に。AIで席番を認識して、すぐに出品！

紙チケットのAI出品機能は、スマートフォンのカメラでチケットを撮影し、必要な情報を自動で読み取ることで、公式リセール（二次流通）への出品をスムーズに行える仕組みです。

従来、紙チケットを公式リセールに出品するには、プレイガイドとの連携や公演情報の確認など、出品までに多くの手間と時間がかかっていました。その結果、公式リセールの普及を妨げる要因となっていました。

本機能により、公演情報など必要な情報が揃っている場合には、最短で即日からリセールへの出品・販売が可能となります。出品の手続きがより手軽になることで、紙チケットにおいても公式リセールの利用を促進し、不正転売の抑止につなげるとともに、ファンの皆さまにチケットが行き届く健全な流通を実現します。

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【同じサービス内でリセールの利用が可能】

やむを得ない事情で公演に参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をアプリからシームレスに利用することができます。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」はのべ累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG(旧名称)という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。