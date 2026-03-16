約3000人来場見込み、ファン感謝イベント「Cosmos Foods Market 2026」を4月18日（土）に開催

株式会社コスモス食品

フリーズドライ食品の製造・販売を手がける株式会社コスモス食品（本社：兵庫県三田市、CEO：圓井康輔）は、2026年4月18日（土）、本社社屋および駐車場を会場としたファン感謝イベント『Cosmos Foods Market（コスモスフードマーケット）2026』を開催いたします。

写真は昨年開催したイベントの様子普段は開放していない社屋がイベント会場に

開催背景

当社ではこれまで、日頃より応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちをお伝えする場として、従業員や地域の団体・企業が集い、ご縁をつなぐマルシェ型イベント「CosmosPark EXPO」や「青空市場」、「あわたまフードマーケット」を年1～2回開催してきました。

多くの方にご来場いただきご好評をいただいていることから、これらの取り組みをさらに発展させ、地域コミュニティを大切にしながら、皆さまとともに作り上げるイベントとして『Cosmos Foods Market 2026』を開催します。「すべてのファンの方に、日頃の感謝の気持ちをカタチに。」をテーマに、日頃より応援してくださる皆さまへ特別な1日をお届けする感謝祭です。

理念である「宇宙・自然の恵みを、宇宙・自然の力で活かす」のもと、フリーズドライ技術の魅力を五感で体験できるオリジナルコンテンツを展開します。また、兵庫県三田（さんだ）市を中心に活動されている事業者の皆さまにもご参加いただき、地域の魅力の発信と新たな価値を発掘し、全国へと発信していきます。当日は約3000人の来場を見込んでいます。

イベントの見どころ

＜物販＞

フリーズドライ商品の特別販売

人気のスープやおみそ汁、オンラインショップ限定の商品など、フリーズドライ商品がたくさん並びます。

＜フード＞

1日限り！とにかく美味しいスープ屋さん

開発スタッフが心を込めてお届けする1杯をお楽しみいただけます。

＜ワークショップ＞

コスモス食品お仕事体験広場

フリーズドライ製法や品質管理について学んだり、イベント限定のオリジナル商品づくりを楽しめる体験型ブースです。

簡単で本格的な料理教室

フリーズドライ商品を使った、オリジナル調味料作りのワークショップです。

AWATAMA"パワー"プロジェクト

パッケージアートをテーマにしたお子様向けワークショップです。

＜試食会＞

新商品＆イチオシ商品発表会

ご来場者様限定で新商品とイチオシ商品の試食会を行います。

＜展示＞

愛する人に届けたい展

コスモス食品が食を通して「届けたい想い」をテーマにした展示企画です。

当日は社員が各ブースに立ち、ブランドの魅力や想いを会場を盛り上げながらお伝えします！各拠点の社員が一堂に会するのも、このイベントならではの特長です。昨年はタイ工場からも社員が駆けつけ、イベントに参加しました■イベント企画担当者よりコメント

イベントを通して、日頃よりお世話になっている皆さまや、商品を愛してくださる皆さまに、感謝の気持ちをお届けしたいと考えております。また、食文化や食の技術を体験していただくことで、食の未来や自然の大切さについて、宇宙規模で考えるきっかけになる場を提供したいと思っています。フリーズドライ技術の魅力や商品づくりへのこだわり、想いをお届けするとともに、出展者の皆さまと一緒に創り上げていくイベントにしていきます。

コスモス食品のブースでは、これまでのコンテンツをさらにパワーアップして展開予定です。なかでも今年のおすすめは、商品開発スタッフが手がける「1日限定のスープメニュー」です。来場者の皆さまだけが味わえる、心を込めたこだわりの1杯をお楽しみいただけます。足を運んでくださる皆さまに、ワクワクしていただき、"ここでしか体験できない特別な1日"をお過ごしいただければ幸いです。

開催概要

KOBAIBU イベントディレクター 稲毛優子

イベント名：Cosmos Foods Market 2026

開催日時 ：2026年4月18日（土）10:00～15:00 ※雨天決行

場所 ：株式会社コスモス食品 本社

〒669-1333 兵庫県三田市下内神655番

アクセス ：JR西日本（福知山線／宝塚線）広野駅から徒歩15分

※お車でお越しの方へ

当日は駐車場をご用意しておりますが、数に限りがございますので

できるだけ乗り合わせてのご来場をお願いいたします。

出展団体・企業：

shida design（三田市広野）/LA・BO・RA TORIO（三田市）/カリクル（三田市）/tlahus（三田市学園）/Boom Boom Coffee（三田市学園）/SPIN-OFF COFFEE（神戸市北区）/march（三田市藍本）/URa（神戸市北区）/Pono cafe（三田市大原）/mamma（神戸市北区）/穂々（三田市北浦）/おむすびけんだま（神戸市北区）

※出展団体・企業は変更の可能性もございますので、予めご了承ください。

会社概要

株式会社コスモス食品

設立：1969年（昭和44年）12月

代表者名：圓井康輔

事業内容：フリーズドライ食品の製造・販売

株式会社コスモス食品は1969年に兵庫県三田（さんだ）市で設立。「宇宙・自然の恵みを宇宙・自然の力で活かす（全活循環）」を企業理念にフリーズドライ食品の製造を行っています。多くのエネルギーを必要とするフリーズドライ技術を活用する中で、地球にも優しい食品づくりをするために、工場のシステムの見直しや排熱の再利用、太陽熱・水の循環活用、真空凍結乾燥機の研究など、エネルギーの効率化を図り、生産過程で発生するCO2排出量の削減にも取り組むことでエネルギーの循環も実践しています。https://www.cosmosfoods.co.jp/

地中熱を利用した空調設備オフィスから見える風景休憩スペース

《コスモス食品のフリーズドライ製法》

コスモス食品のフリーズドライ製法は商品への熱の影響を考え真空凍結乾燥を行うことで、素材の味や香り、色や栄養素をできる限り損なわせないことを意識しながら製造しています。お湯をかけるだけの簡単調理で本格的な美味しさを味わえますので、日々のお食事シーンだけでなく、キャンプやアウトドア、もしもの時のローリングストックなどにもお勧めです。

《コスモス食品が本社を構える兵庫県三田市とは》

兵庫県の南東部に位置し、豊かな自然に恵まれている三田（さんだ）市。活気溢れるニュータウンの美しい都市空間や、昔ながらの里山の暮らしもあり、日本の原風景が広がっています。現在は約47,000世帯が暮らしており、子育てや教育環境の充実に加えて、神戸や大阪へのアクセスの良さから、多世代が安心して暮らせる街として発展し続けています。