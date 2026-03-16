日本政府重点１７分野対応、AIファクトリー、通信インフラ業界の知識継承を革新！「AI Telecom on IDX」展開開始 ～設備保守の属人化解消とナレッジ統合で、通信業界のDXを加速～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、通信インフラ業界に特化した生成AI活用型統合知識基盤「AI Telecom on IDX」の提供を本格展開いたします。

AI Telecom on IDXは、設備台帳・保守記録・障害ログ・設計図面・更新履歴といった通信インフラ業界の膨大な専門データを統合・構造化し、保守最適化、事故予防、ナレッジ継承を一体で支援する通信特化型AIプラットフォームです。

生成AI活用型統合知識基盤「AI Telecom on IDX」

▼通信業界向け生成AIプラットフォームAI Telecom on IDX(https://www.idx.jp/aifactory/list/telecom/)

■背景：通信業界における知識継承とデジタル変革の加速

日本の通信インフラ業界は、5G/6G時代の到来により高度化が進む一方で、設備老朽化に伴うメンテナンス負荷の増大、熟練技術者の高齢化による保守ノウハウの属人化、多拠点・多設備のマニュアル分散管理といった構造的課題に直面しています。



特に以下の課題が顕在化しています。

・ 熟練技術者の保守ノウハウが属人化し、技術継承が困難

・ 設備台帳・障害ログ・保守記録が分散し活用が困難

・ 過去のトラブル対応事例を新規案件に活用できない

・ 災害時のBCP対応における迅速な意思決定が困難

・ 新技術（5G/IoT/V2X等）への対応負荷が増大

AIデータ社は、こうした課題を解決するため、AI Telecom on IDXを開発しました。

■AI Telecom on IDXの主な特徴

■活用ユースケース

- 通信業界の知識統合AI基盤設備台帳、保守記録、障害ログ、設計図面、技術文書、過去事例を横断的に統合。分野横断の知識検索・比較・関係性可視化を実現します。- 保守業務を加速する生成AI支援・ 障害ログ・保守記録の要約・パターン分析・ 設備トラブル事例の原因分析・対策提案・ 点検マニュアル・作業手順の自動生成・ 類似障害・保守事例の検索・参考情報提示により、技術者の意思決定と問題解決を高速化します。- 予防保全・BCP対応の高度化・ 過去障害データの分析・ベストプラクティス提示・ 設備劣化予兆の参考事例提供・ 災害対応履歴の証跡管理・バージョン管理・ 保守コスト分析による参考情報提示を通じて、業務効率化と事業継続性向上を支援します。- 現場対応・多言語対応現場での即座な質問対応を可能にする「AI指導官チャット」機能を搭載。タブレット・スマートフォンからのアクセスに対応し、グローバル保守業務にも多言語で対応します。

・ 通信キャリアにおける保守ノウハウの標準化・共有

・ 通信インフラ企業の技術文書管理・品質向上

・ 設備保守会社の技術サポート・顧客対応強化

・ スマートシティ推進における統合インフラ管理支援

■今後の展望

AIデータ社は、AI Telecom on IDXを通じて、通信業界の競争力強化と知識継承を支援していきます。

今後は、

・ IoT・センサーデータとの統合強化

・ データセンター運営会社への展開

・ 災害対応・BCP分野への機能拡張

・ アジア市場への海外展開支援

を進め、日本の通信インフラ業界における競争力強化とデジタル社会基盤の発展に貢献してまいります。

▼▼▼ 動画で見る▼▼▼

AI孔明 on IDX × Tokkyo.AI, 国家競争力を取り戻す 日本の17成長戦略分野 情報通信編

https://youtu.be/zbJDaLF16DQ



■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています