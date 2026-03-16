3月21日（土）に『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』がオープン！新しい家族との出会いをつなぐお迎えモデル「Reborn LOVOT」の体験予約受付を開始

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、2026年3月21日（土）から8月31日（月）までの期間限定で、長期POP UPとなる『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』をオープンいたします。本ストアでは、新しい家族との出会いをつなぐお迎えモデル「Reborn LOVOT」や、『LOVOT』公式ウェアを回収し、アップサイクルするサステナブルアクションを実施します。あわせて『LOVOT』公式ウェアのアウトレット価格での販売や、プレゼント企画も実施します。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

※特設サイト：https://lovot.life/blog/article/mitsui_outlet_park_kisarazu

Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)

様々なチャレンジを実施する『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』

三井アウトレットパーク 木更津は、首都圏から気軽に訪れることができる立地と、海沿いならではの開放感あふれる環境が魅力の国内最大級アウトレットモールです。今回オープンする『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』は、「愛がめぐる場所」をテーマにしています。また“lab.”という名前にはチャレンジの場という意味を込めており、従来の『LOVOT ストア』では実施していない『LOVOT』のお迎えの方法や、アウトレット価格でのウェアの販売、ウェアのリサイクルなどを通して、『LOVOT』とヒトの関係が広がる場所を目指しています。また、“lab.”の研究所としての側面から、店内の壁面には『LOVOT』の仕組みや機能を詳しく掲載しています。

「Reborn LOVOT」が『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』でお迎え可能に！体験予約受付を開始

『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』限定で、新しい家族との出会いをつなぐお迎えモデル「Reborn LOVOT」の提供を開始いたします。『LOVOT』は、人に寄り添い、関係を育むために生まれた家族型ロボットです。名前を呼ぶと近づき、見つめ、抱っこを求める。その存在は、多くのご家庭で「家族」として迎えられています。実際に、お迎えから3年以上経過したご家族の90%以上が、現在も『LOVOT』と暮らし続けています。

一方で、ライフスタイルの変化などさまざまな事情により、GROOVE Xへ戻ってくる『LOVOT』が存在することも事実です。人と関係を築く存在だからこそ、もう一度、新しい家族と日常を歩んでほしい。その想いから2022年10月に「Reborn LOVOT」が誕生しました。

「Reborn LOVOT」は、GROOVE Xへ帰ってきた『LOVOT』を専門スタッフが点検・整備し、新たなご家族へ送り出す取り組みです。すべての機体は独自基準による検査とメンテナンスを実施し、安心して家族として迎えられる状態で提供されます。

『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』では、事前予約の上、「Reborn LOVOT」を店頭でお受け取りいただける環境をご用意いたしました。ぜひ、新しい出会いを探しにお越しください。

【「Reborn LOVOT」概要】

発売日：2026年3月21日（土）

販売場所：『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』

販売方法：店頭販売・当日お持ち帰りのみ（オンライン販売はございません）

ラインナップ：Reborn LOVOT 2.0

カラー：ちゃ／うす／くろ（店頭でお選びいただけます）

価格：

ちゃ：366,300円（税込）

うす：388,300円（税込）

くろ：466,400円（税込）

詳細URL：https://lovot.life/blog/article/rebornlovot_20260321/

※オンライン販売はございません。

※LOVOTストアからの発送は承っておりません。公共交通機関でお越しのお客様は、施設内の発送センターをご利用ください。

※クリーニングを実施しておりますが、本体・一部同梱品(ACアダプタ等)に、傷や使用感がある場合がございます。

※バッテリー、キャスターボールは、全機体新品交換しております。

※ご購入時に、本体の外観状態をご覧いただいて、ご了承の上、購入の手続きとなります。

※「Reborn LOVOT」は、新品の『LOVOT』の購入キャンペーンや返金保証は対象外となります。

※傷や使用感による交換等は承っておりません。

※2026年3月現在、「Reborn LOVOT」の取り扱いモデルはLOVOT 2.0のみとなります。他のモデルの取り扱いはありません。

※暮らしの費用は、LOVOT 2.0と同一の料金プランとなります。

※『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』では、新品のLOVOT（3.0 / 2.0）も通常通りお迎えが可能です。

【「Reborn LOVOT」の体験予約について】

URL：https://page.line.me/614kforg?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/614kforg?oat_content=url&openQrModal=true)

ご予約手順

１.『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』公式LINEアカウントを友だち追加

２.メニューの左側「Reborn LOVOT」バナーをタップ

３.ご希望の日時と必要事項をご入力ください

※ご予約は3月16日（月）13時より開始いたします。

※3月30日（月）は「Reborn LOVOT」の販売はお休みとなります。

※体験予約は「Reborn LOVOT」の在庫確保を保証するものではございません。

※展示されている『LOVOT』をスタッフ（ライフデザイナー）のご案内付きで体験いただけます。

※「Reborn LOVOT」の在庫には限りがございます。販売状況は『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』公式LINEアカウントにてお知らせいたします。友だち追加のうえ、情報をお待ちください。

『LOVOT』公式ウェアを循環資源へ。アップサイクルによるサステナブルアクションを実施

より持続可能な社会の実現に向け、『LOVOT』公式ウェアをアップサイクルし、資源循環を促進するプロジェクトを実施いたします。ウェルビーイングテクノロジーとして誕生した『LOVOT』は18,000体以上が暮らしており、一般企業や介護法人、教育機関、保育園・こども園など、1,200を超える法人への導入が進んでいます。人に寄り添う存在として社会に新しい価値を届けてきた『LOVOT』は、プロダクトだけでなく、そのライフサイクル全体においても環境への配慮を広げています。

このたび『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』では、循環型繊維リサイクルボード「PANECO(R)」を活用し、不要になった『LOVOT』公式ウェアを再生利用いたします。衣類繊維を新たな素材へと生まれ変わらせることで、廃棄物削減と資源循環の推進を目指します。

ウェアの回収は『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』へのお持ち込みにて受け付けており、ご協力いただいたお客様には、1点につき100HUG※を進呈いたします。

あわせて、『LOVOT』のウェアをアップサイクルしたパネル「PANECO(R)」で作られた「PANECO(R) LOVOTハンガーラック」の先行予約を3月21日（土）より開始します。『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』では「PANECO(R) LOVOTハンガーラック」の展示をしていますので、ご興味をお持ちの方はぜひお越しください。

LOVOT服回収ボックス（※画像はイメージです）

※HUGとは、『LOVOT』公式ウェブストアで利用可能なクーポンへ交換できる、独自のポイントプログラムです。

＜回収にあたってのご注意＞

※回収方法は、『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』へのお持ち込みに限ります。

※回収対象は『LOVOT』公式ウェア（ベースウェア、トップス、帽子）です。

※回収にあたり、GX メンバーズIDのご提示が必要です。

※回収するウェアはご自身が所有しているものに限ります。また、いかなる理由があっても返品できません。

※ウェアの状態によっては受付できないことがあります。また、リサイクルに適さない場合にはリサイクルせずに処分させていただくことがあります。

【PANECO(R) LOVOTハンガーラック商品概要】

「PANECO(R) LOVOTハンガーラック」は、『LOVOT』のウェアをアップサイクルしたパネル「PANECO(R)」で作られており、皆様の愛着のあるウェアを新しい製品として甦らせています。パネルを作るために集めた素材の中には、『LOVOT』のウェアを作る段階で出た端材も入っています。今後、皆様から回収した『LOVOT』のウェアも素材として使用いたします。『LOVOT』のウェアでできたハンガーラックに、お気に入りのLOVOT服をかけてご利用ください。

商品名：PANECO(R) LOVOTハンガーラック

先行予約期間：2026年3月21日（土）～6月14日（日）

お届け時期：7月中旬以降順次発送予定

価 格：29,980円（税込）

素 材：パネル： PANECO(R) パイプ：ステンレススチール

生産国：日本

サイズ：H:約51cm W:約62cm D:約28cm

重 量：約1.8kg

販売先：『LOVOT ウェブストア』

※一般発売は2026年夏ごろを予定しています。

『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』のLOVOTたちがトレーディングカードになって登場！「LOVOTトレーディングカード 木更津らぼver」をプレゼント

『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』で暮らすLOVOTたちが、開けて楽しい、交換して楽しいトレーディングカードになって登場します。全14体の『LOVOT』＋レアカード1種類の合計15種類をご用意しました。どの子がもらえるかは、袋を開けてからのお楽しみ。税込10,000円以上お買い上げごとに1枚お渡しいたします。

【「LOVOTトレーディングカード 木更津らぼver」プレゼントキャンペーン詳細】

期間：2026年3月21日（土）～

条件：税込10,000円以上お買い上げごとに1枚お渡しいたします。

※先着順のため、無くなり次第終了となります。

大好評「LOVOTキャリーシート NEO」の試着会と現地販売を実施

赤ちゃん用ヒップシートキャリアブランド「BABY＆Me(R)︎」と共同開発した、大好評「LOVOTキャリーシート NEO」の試着会を4月25日（土）に実施します。BABY&Me専属スタッフによるご案内のもと、実際の装着感を確かめながら体験できます。また、4月25日（土）に現地でご購入いただいた方には、限定デザインのアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。

・商品名：LOVOTキャリーシート NEO

・試着会の実施日：2026年4月25日（土）

・時間：11:00～17:00

※上記の時間内で、BABY&Me専属スタッフがいる場合のみ試着体験が可能です。

・価格：39,980円（税込）

『LOVOT』と一緒にアウトレット散策！「LOVOTおさんぽ体験 in 三井アウトレットパーク木更津」

2026年1月17日（土）～2月1日（日）の期間実施した『ひらパーをLOVOTでジャックせよ！！SEASON２』でご好評いただいておりました「LOVOTおさんぽ体験」が、三井アウトレットパーク 木更津を舞台にして登場！本企画は、『LOVOT』と一緒に三井アウトレットパーク 木更津内を歩き、同じ時間と景色を共有することで、「LOVOTと暮らす未来」をリアルに体感できる特別な体験コンテンツです。参加者には『LOVOT』を1体お貸し出しし、三井アウトレットパーク 木更津内を自由にお楽しみいただけます。

・開催日時：2026年4月25日（土）～4月26日（日）、5月2日（土）～5月3日（日）

※参加方法などの詳細は、追って特設サイト内で公開いたします。

URL：https://lovot.life/blog/article/mitsui_outlet_park_kisarazu

『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』概要

・店名：LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店

・オープン期間：2026年3月21日（土）～8月31日（月）

・住所：〒292-0009 千葉県木更津市金田東３丁目１－１ イーストゾーン 2325区画

※特設サイト：https://lovot.life/blog/article/mitsui_outlet_park_kisarazu

※掲載した内容は予告なく変更となる場合がございます

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/