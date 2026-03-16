Castee、SNS上での再生数と投稿数を最大化する楽曲プロモーションサービス『Castee Music ad』提供開始　音楽レーベル向けに単価固定・再生数保証プランを提供

株式会社Castee

共創型エンタメDXプラットフォーム「Castee（キャスティ）」を運営する株式会社Castee（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO ：大竹慎太郎）は、BGMを選んでSNSに動画を投稿すると再生数に応じて報酬がもらえる『Castee Music（キャスティ ミュージック） 』と、本サービスを活用した音楽レーベル向け楽曲プロモーションサービス『Castee Music ad（キャスティ ミュージック アド）』の提供を開始いたしました。

- 『Castee Music』とはCastee Musicに掲載されている楽曲を使った動画をSNSに投稿すると、再生回数に応じて報酬がもらえるサービスです。インフルエンサーの方はもちろんのこと、SNSユーザーなら誰でも無料で利用できます。Castee Music サービスサイト：https://castee.com/music- 『Castee Music ad』 提供背景現在、音楽シーンのヒット創出において、SNSで「いかに使われるか」「いかに耳にするか」が重要な要素となっています。その鍵となるのが、SNS上でのUGC（ユーザー生成コンテンツ）です。ユーザーにより動画のBGMとして楽曲が「使われる」ことにより、認知と拡散が生まれ、ヒット楽曲となるケースが増えています。一方、楽曲プロモーションにおける従来のインフルエンサー施策では「投稿単価が高い」「再生数が読めない」という課題もありました。こうした背景から、楽曲プロモーションに特化したUGC創出の仕組みを構築し、効率的かつ確実に、SNS上での再生数と投稿数を最大化できる「再生課金型」プロモーションサービスとして『Castee Music ad』を正式にリリースいたしました。- 『Castee Music ad』とはクリエイターがSNSに投稿する動画に、楽曲がBGMとして「使われる」仕組みを構築することで、SNSで楽曲が流行する仕組みを再現した、音楽レーベル向けの再生課金型楽曲プロモーションサービスです。クリエイターはTikTokやInstagramにCasteeで選んだ楽曲をBGMとして利用した動画を投稿することで、再生数に応じた報酬を得られるため、積極的な楽曲利用を促し、SNS上での露出を最大化します。1. 業界最安級の再生単価と「再生課金型」の安心設計再生回数に応じて報酬が変動する「再生課金型」を採用。再生単価も業界最安クラスの高いコストパフォーマンスを実現しました 。低予算でも実施が可能で、ご発注いただいた予定再生数に到達次第、掲載が終了するため、柔軟な運用が可能です 。2. 最短3日で掲載可能。楽曲データのみで簡単にスタートご用意頂くのは、楽曲データ、ジャケット画像、楽曲名の3点のみ 。ご依頼から最短3日で掲載が可能なため、トレンドに合わせたスピーディーなプロモーションを展開できます。3. 安全性を担保したクリエイターネットワーク再生数の計上対象となるのは、Castee独自の審査（SNS連携によるなりすまし防止、本人確認、反社チェック等）を通過した「安全なクリエイター」に限定しています 。- β版では、1曲で1,000万再生超えも！β版で約3ヶ月間の運用を行った結果、Castee登録クリエイターが楽曲をBGMとして使用し投稿した動画は1,000本以上、楽曲の総再生数は8,000万再生を突破しました。また、最もBGMとして利用された楽曲は1,000万再生を超える実績となりました。- 『Castee Music ad』リリースキャンペーンリリースから１ヶ月間に限り、再生単価を通常単価の40%ディスカウント。ご希望は以下よりお問い合わせください。株式会社Castee セールス担当：sales@castee.jp- 株式会社Castee 代表取締役CEO 大竹慎太郎 コメントCastee MusicはSNSクリエイターがフォロワー数に関係なく、誰でも簡単に利用できるサービスです。特定のクリエイターだけではなく、幅広いユーザーに収益機会を提供したいという思いから生まれました。また、Castee Music adは主に音楽レーベルからの広告出稿により、低単価で効率の良いプロモーションを行いつつも、利用するクリエイターの収益を担保できる画期的なサービスです。アジア進出も視野に入れており、日本とアジアでクロスボーダーで展開することで、日本のエンターテインメントを海外に広める機会も提供していきます。今後の当社の挑戦に、ぜひご期待ください。- 株式会社Casteeについてクリエイターの創造を価値に変える共創型エンタメDXプラットフォーム「Castee」を運営。テクノロジーを起点に『新たなエンターテインメントを創出するインフラ』を目指し、日本・アジアで事業を展開しています。会社概要社名 ：株式会社Castee （読み：キャスティ）代表者 ：代表取締役CEO 大竹慎太郎所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-18-19 the Folks 5F設立 ：2022年3月14日資本金 ：719,559,650円（資本準備金含む）事業内容：共創型エンタメDXプラットフォーム事業URL ：https://castee.com