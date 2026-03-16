Lofreeのポップアップイベント「Lofree Tokyo Pop-up」、東京・品川にて開催

イベント概要

三陽合同会社

中国・深圳のデザイナーズデバイスブランド：Lofree社と日本総代理店の三陽合同会社（本社所在地：東京都 代表：加勢悠）は、2026年3月25日（水）～2026年3月28日（土）、コクヨ東京ショールーム（東京・品川）にてポップアップイベント「Lofree Tokyo Pop-up」を共同開催いたします。

本イベントは「日常に、ちょっとしたトキメキを。」をコンセプトとしたブランドの世界観を体感できる特別イベントです。

一般来場者や企業関係者に向けたLofree製品の体験、Lofree製品レビューに携わるインフルエンサーの方々向け特別セッションなどを実施し、ブランドの魅力を多角的に発信します。来場者が実際に製品に触れながらLofreeのデザインや機能性を体験できる機会を提供するとともに、ブランド認知の拡大とユーザーとの新たな接点創出を目指します。

イベントコンテンツ

● 製品体験エリア

イベント会場ではLofreeがこれまで展開してきたキーボードやマウスなどの人気製品を展示します。来場者は実際に製品を手に取り、デザイン性と機能性を兼ね備えたLofreeの世界観を体験できます。

● ユーザーとブランドスタッフの交流

イベント期間中では、来場者がブランドスタッフと自由に交流できる場を設けております。ユーザーのリアルな声を直接聞くことで今後の製品開発に活用させていただきます。

● インフルエンサー向け招待セッション

イベント最終日の3月28日（土）には、Lofree新製品のレビューなどを行うインフルエンサーの方々向けの特別セッション 「Closing Afternoon - Shinagawa Pop-up」 を開催します。製品体験やトークセッションを通じてSNSでの情報発信を強化し、ブランド認知のさらなる拡大を図ります。

※特別セッション実施のため、当日の一般参加時間は12:00までとさせていただきます。

イベントスケジュール

イベント名：Lofree Tokyo Pop-up

開催日・期間：2026年3月25日（水）～2026年3月28日（土）

開催時間：

▼Lofree Tokyo Pop-up（一般参加）

3月25日（水）～3月27日（金）10:00～19:00

3月28日（土）10:00～12:00

▼Closing Afternoon - Shinagawa Pop-up（インフルエンサー向け招待セッション）

2026年3月28日（土）16:30～18:30



会場：コクヨ東京ショールーム

住所：〒108-8710 東京都港区港南1丁目8番35号

アクセス：JR品川駅 港南口より徒歩3分

参加方法：

インフルエンサー・企業関係者：招待制（特別セッションのみ）

一般参加者：自由参加

参加費：無料

公式サイト：

Lofree （ https://www.lofree.co ）

Lofree Japan ( https://lofree.co.jp/ )

※天候や社会情勢などのやむを得ない事情により、イベント内容が変更または中止となる場合があります。最新情報は公式サイトおよび公式SNSにてお知らせいたします。

●三陽合同会社では今後も、さまざまなブランドおよび製品を通じて、お客様一人ひとりの理想のデスク環境づくりをサポートしてまいります。

新製品情報やキャンペーン情報は、プレスリリースおよび公式SNSを通じて随時発信しておりますので、ぜひフォローしていただけますと幸いです。

●公式Xアカウント：

Lofree Japan：@Lofree_japan_m

●一般のお客様お問い合わせ先

三陽合同会社

カスタマーサポート担当：info@sanyollc.com

TEL: 03-3525-7580