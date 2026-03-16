三陽合同会社、Lofree「1970s」シリーズメカニカルキーボード＆Bluetoothマウスの日本国内販売を開始

三陽合同会社

三陽合同会社（本社：東京都、代表：加勢 悠）は、2026年3月16日18:00より、同社が運営するECサイト「Lofree Japan」にて、Lofree DOTシリーズのTri-Mode ワイヤレスメカニカルキーボードの「1970s 」および「1970s Bluetooth対応ワイヤレスマウス」の日本国内販売を開始いたします。

1970年代のアメリカンデザインから着想を得たLofree「1970s」シリーズは、レトロなデザインと現代の機能性を融合させ、落ち着いたカラーリングと質の高いマット仕上げにより、デスク環境をスタイリッシュかつ快適にアップデートします。

1970s

「1970s」は、1970年代のアメリカンスタイルからインスピレーションを得たレトロデザインのメカニカルキーボードです。落ち着いたオリーブとミルクシェイクの2色のカラー展開とマット質感のテクスチャーが特徴で、ノスタルジックな雰囲気を演出します。

また、ガスケットマウント構造とホットスワップ対応スイッチを搭載し 、Bluetooth 5.3、2.4GHzワイヤレス、USB-C有線接続の3モード接続対応で快適な使用感を実現しました。

1970s Bluetoothマウス

製品の特徴- ガスケットマウント構造：柔らかな打鍵感と優れた音響特性を実現し、快適なタイピング体験を提供します。- ホットスワップ対応スイッチ：Lofree × Gateronのリニアスイッチを採用し、3ピン／5ピンスイッチへの交換にも対応します。- 3モード接続＆マルチOS対応：Bluetooth 5.3、2.4GHzワイヤレス、USB-C有線接続に対応し、macOS、iOS、iPadOS、Windows、Androidデバイスとの接続も可能です。また、Bluetooth接続の場合では最大3台のデバイスをシームレスに切り替えて使用することも可能です。- 高レスポンス性能＆大容量バッテリー搭載：2.4GHzまたは有線接続の場合では最大1000Hzのポーリングレートを実現し、作業やゲーム用途にも適したレスポンスを提供します。さらに4000mAhバッテリーを内蔵し、バックライト最大時は約30時間、バックライトオフ時は最大約14日間の連続使用が可能です。

「1970s Bluetoothマウス」は、ノスタルジーな2色のカラー展開とポテトチップのような波型ボタンデザインが特徴のワイヤレスマウスです。

エルゴノミック形状により手に自然とフィットし、日常の快適な作業をサポートします。接続方式はBluetoothおよび2.4GHzワイヤレスに対応、Windows、macOS、iOS、Androidなどの幅広いデバイスで使用可能です。

また、800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3600の5段階DPI調整に対応し、用途や好みに応じてカーソル感度を柔軟に調整できます。

※本製品は有線接続には対応しておりません。

製品仕様

1970s

定価：オープンプライス

技術仕様

スペック

キーの数: 84 (75%)

マルチファンクションキーの数:10

スイッチステム: MX

スイッチ：Full POM Lofree × GATERON

スイッチタイプ: リニア

バックライト: 白色LED(5000K)

バックライトモード: 7

ホットスワップ対応: 〇

Nキーロールオーバー対応: 〇

技適認証：取得済み

技適認証番号：R001-A20940

サイズと重量

サイズ: 325mm x 160.5mm x 44.4mm

重量: 972g

素材

フレーム：ABS

キーキャップ: PBT/PC

スイッチステム: POM

接続

接続モード: Bluetooth 5.3、2.4GHz、Type-C有線

Bluetooth名: DOT2@Lofree

ローリングレート: 1000Hz

対応システム: Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS

バッテリー

バッテリー容量: 4000mAh

充電時間: 約5時間

動作時間:

（全ライトオフ時）約14日間

（全ライト最大時）約30時間

製造

原産国：中国

設計・製造業者：Lofree

1970s Bluetoothマウス

定価：オープンプライス

技術仕様

サイズ：108mm × 63mm × 34mm

重量：98g

DPIレベル：800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3600

接続方式：Bluetooth 5.0 / 2.4GHz

バッテリー容量：800mAh

連続使用時間：最大50日間

充電ポート：USB-C

Bluetooth名：Maus@LOFREE

技適認証：取得済み

技適認証番号：R020-240268

製造

原産国：中国

設計・製造業者：Lofree

販売スケジュール

販売開始時間：2026年3月16日18:00より販売開始いたします。

購入サイト：

Lofree Japan https://lofree.co.jp/

発送開始：2026年4月上旬より順次発送いたします。

※各スケジュールは変更となる場合がございます。

●三陽合同会社では今後も、さまざまなブランドおよび製品を通じて、お客様一人ひとりの理想のデスク環境づくりをサポートしてまいります。

新製品情報やキャンペーン情報は、プレスリリースおよび公式SNSを通じて随時発信しておりますので、ぜひフォローしていただけますと幸いです。

●公式Xアカウント：

Lofree Japan：@Lofree_japan_m

●一般のお客様お問い合わせ先

三陽合同会社

カスタマーサポート担当：info@sanyollc.com

TEL: 03-3525-7580